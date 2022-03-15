Uzak Doğu’nun heyecan veren ülkesi Güney Kore, eşsiz doğası ve ünü dünyaya yayılan güzellikteki bahar çiçekleriyle, ‘yeniden doğuşun simgesi’ olan ilkbaharın doyasıya yaşanabileceği destinasyonların başında geliyor.
Kiraz, Maehwa, Kanola, Sansuyu, Açelya ve Lale gibi farklı çiçeklerin açmaya başlamasıyla, ilkbahar aylarında gerçek bir cennet bahçesine dönüşen Güney Kore’de deneyimlenebilecek eşsiz doğal güzellikler görülmeye değer.
Güney Kore, lezzetli mutfağı, farklı kültürü, çok konuşulan sanat ve eğlence hayatıyla olduğu kadar; ziyaretçilerine dünyanın başka bir coğrafyasında pek rastlanmayacak güzellikteki bir tabiat deneyimini de yaşatan çok özel bir destinasyon. Sert kış günlerinden sonra havanın ısınmaya başladığı Mart ayıyla beraber açmaya başlayan bahar çiçekleriyle Güney Kore’nin dört bir yanına da muhteşem bir doğa manzarası hakim. Tam bu dönemde dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler, Güney Koreliler ile birlikte doğaya akın ederek, kendilerini bambaşka diyarlara götüren, ruhlara dinginlik veren bu muhteşem doğa olayının tadını çıkarırlar.
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Kiraz çiçeklerinin büyüsü her yerde
‘Güney Kore’de bahar çiçekleri’ dendiğinde kuşkusuz ki akla ilk gelen Kiraz Çiçekleri oluyor. Mart ayının hemen sonunda açmaya başlayan ve Nisan ortasına kadar süren kiraz çiçeklerinin bu görsel şölenine Güney Kore’de birçok yerde dahil olabilirsiniz. Örneğin Seul’un büyük adası Yeouido'daki Yeouiseo Yolu,kiraz çiçeklerini izlemek için en popüler yerlerden biri. Yol boyunca yer alan 1.800 kiraz çiçeği ağacının açmasıyla birlikte yol, kar beyazı bir tünele dönüştürüyor.
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Busan’da yer alan Jinhae bölgesi ise ev sahipliği yaptığı yaklaşık 360.000 kiraz ağacıyla, Güney Kore’de kiraz çiçekleriyle ünlü yerlerin başında geliyor. Şehirdeki en popüler çiçek seyir alanları Anmingogae Tepesi, Jehwangsan Parkı ve Yeojwacheon Nehri olarak sıralanıyor. Özellikle, Yeojwacheon Nehri’nin kiraz çiçeği ağaçlarıyla kaplı olan yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümü, bu mevsimde beyaz taç yapraklarından bir tünel oluşturuyor. Tünelden geçen ziyaretçilere kiraz çiçeği ağaçlarının altındaki kanola çiçeklerinin tatlı kokusu da eşlik ediyor.
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Kiraz çiçeklerinin büyüsüne kapılmak için ziyaret edilebilecek yerlerden bir diğeri ise, Simni Kiraz Çiçeği Yolu. Hwagae Pazarı'ndan Gyeongsangnam-do, Hadong-gun'daki Ssanggyesa Tapınağı'na uzanan 6 kilometrelik bu yol, kiraz çiçekleri arasında yol boyu yürüyen çiftlerin birbirlerine derinden aşık olacaklarına inanıldığından "Düğün Yolu" olarak da adlandırılıyor.
Kore'nin ‘Batı tarzında ilk çağdaş parkı’ olarak inşa edilen Incheon Jayu Parkı da, bahar aylarında kiraz çiçekleri için en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Her baharda kiraz çiçekleri ile dolup taşan Jayu Park’a gelen ziyaretçiler, parkta yer alan General Douglas MacArthur'un heykeli ve çeşitli anıtlarla tarihe kısa bir yolculuk da yapıyorlar. Parkın sahip olduğu muhteşem manzara, açan kiraz çiçekleriyle birlikte daha da görülmeye değer oluyor.
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Maehwa: Güzelliğini doğaya, lezzetini dondurmaya veren çiçek
Geleneksel Kore kültüründe ‘saygınlığı’ sembolize eden Maehwa çiçeği, Gwangyang'daki Daap-myeon bölgesinde yetişen büyük maehwa ağaçları kolonisiyle adını Gwangyang Maehwa Köyü’ne de vermiş. Her bahar Mart ayının başlarında açmaya başlayan beyaz Maehwa çiçekleri köyün manzarasını güzelleştirirken; aynı zamanda Kore'nin en büyük erik üretiminin yapıldığı Cheongmaesil Çiftliği için de kaynak sağlıyor. Gwangyang Maehwa Köyü'nü ziyaret ederken, köydeki dükkanlarda bulunan maehwa dondurmasını da mutlaka deneyin. Normal sütlü dondurma gibi görünmesine rağmen, yeşil eriklerin tatlı ve pürüzsüz tadını alacağınız maehwa dondurması size bir lezzet sürprizine taşıyacak. Sadece bir ısırıkla maehwa çiçekleri yiyormuş gibi hissedeceksiniz!
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Okyanus manzarası kanola çiçeklerinin taç yapraklarıyla buluşuyor
Kore'nin en güneyinde yer alan Jeju Adası, Kore’de bahar çiçeklerinin açtığı ilk yer. Her sene Şubat sonu ve Mart ortasında, adanın dört bir yanından fışkırarak açan sarı kanola çiçekleri ise özellikle Seopjikoji’de göz alıcı bir görüntü yaratıyor. Masmavi okyanusun önündeki doğal kanola çiçeklerinin bu manzarasına ek olarak, ziyaretçiler için kanola tarlalarına özellikle de fotoğraf çekimleri düşünülerek benzersiz şekilli heykeller de yerleştirilmiş.
Mart ve Nisan aylarında dağlarda ve parklarda açan Kanola çiçekleri, Busan’ı da parlak sarı taç yaprakları dalgasıyla kaplıyor. Açık okyanus manzarasıyla birlikte Güney Kore'nin en büyük kanola çiçek parkına da sahip olan Busan’da, Daejeo Eco Park, Samnak Eco Park, Oncheoncheon Park, Oryukdo Adacıkları da kanola çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.
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