Kiraz çiçeklerinin büyüsüne kapılmak için ziyaret edilebilecek yerlerden bir diğeri ise, Simni Kiraz Çiçeği Yolu. Hwagae Pazarı'ndan Gyeongsangnam-do, Hadong-gun'daki Ssanggyesa Tapınağı'na uzanan 6 kilometrelik bu yol, kiraz çiçekleri arasında yol boyu yürüyen çiftlerin birbirlerine derinden aşık olacaklarına inanıldığından "Düğün Yolu" olarak da adlandırılıyor.

Kore'nin ‘Batı tarzında ilk çağdaş parkı’ olarak inşa edilen Incheon Jayu Parkı da, bahar aylarında kiraz çiçekleri için en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Her baharda kiraz çiçekleri ile dolup taşan Jayu Park’a gelen ziyaretçiler, parkta yer alan General Douglas MacArthur'un heykeli ve çeşitli anıtlarla tarihe kısa bir yolculuk da yapıyorlar. Parkın sahip olduğu muhteşem manzara, açan kiraz çiçekleriyle birlikte daha da görülmeye değer oluyor.