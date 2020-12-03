Her gün tükettiğimiz 9 zehirli yiyecek

Kiraz

Göz alıcı rengi ve aroması ile kiraz, insanı hazza götürmeye yetecek kadar lezzete ve şeker içeriğine sahiptir. Kirazın etli kısmını yemekte elbette hiçbir sakınca yok; ancak ne yazık ki çekirdek asla yutulmamalı – kazara bile.

Kiraz çekirdeğinde hidrosiyanik asit gibi zararlı elementler bulunur. Hidrosiyanik asit örneğin, oksijenin kırmızı kan hücreleri ile taşınması sürecini etkilediğinden, nefes güçlüklerine sebep olan, güçlü bir toksin türüdür. Bu yüzden kiraz çekirdeklerini yutmamak için ekstra efor sarf etmek gerek – özellikle de çocuklar ve hareket kabiliyeti sınırlı kişiler söz konusu olduğunda.