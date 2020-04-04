İnce bulgurla hangi yemekler yapılır?

Fıstık köftesi

Malzemeler;

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı un

Yoğurt

Sarımsak

Pul biber

Kuru nane

Tereyağ

Yapılışı;

Bulguru sıcak suyla ıslatalım. Üzerine unumuzu da ekleyip yumuşayana kadar bekletelim. Bu arada 2 diş sarımsağı ezip, yoğurdun içine karıştıralım. Bulgurumuz yumuşadığında 1 tatlı kaşığı tuz atıp yoğuralım. Yoğurduktan sonra küçük küçük kabuklu yer fıstığı şekli verelim. Hazırladığımız köftelerimizi, 1 yemek kaşığı limon suyunu da ilave ettiğimiz kaynar suyun içerisinde 5 dk kadar haşlayalım. Diğer tarafta tereyağımızı eritelim, üzerine pul biber ve kuru nanemizi ekleyip karıştıralım. Sonra köftelerimizi süzüp üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu ve terayağında yaktığımız pul biber ve naneyi ilave edelim.