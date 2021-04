Koronavirüse karşı mutfağımızı nasıl dezenfekte edeceğiz?

Uzmanlar pandemi sürecinde mümkün olduğunca evde yemek yapılmasını ve dışarıdan yiyecek siparişinin azaltılmasını öneriyorlar. Evin en çok girip çıkılan yeri olan mutfakta alınabilecek önlemleri ve temizlik için detaylarını sizin için derledik.

Günde 1 defadan fazla temizlik yapın

Mümkün olan herkesin evden çalışmaya yönlendirildiği ve okulların da evden eğitim ile devam ettiği bu süreçte aile üyeleri sıkça mutfağa girip çıkıyorlar. Marketten aldığımız ürünlerin de mutfağa geldiği düşünülürse evin en riskli yeri mutfak.

Virüsün birkaç saatten birkaç güne kadar yaşayabileceği zeminlere karşı mutfak günde 1 defadan fazla temizlenmeli. Plastik, mermer ve çeşitli malzemeden yapılan tezgahlar ve yerler sıkça silinmeli.

En önemli kural: Önce temizlik

Organizmaların kire tutunduğunu unutmamalıyız. Kirin mutfağın herhangi bir yerinde tutunmasına izin vermemek en önemli kural. Mutfak tezgahı, mutfak masası, buzdolabının kapağı, bulaşık makinesi, dolap kapakları, kesme tahtaları ve açıkta olan her yer kirden temizlenmeli. Mutfakta açıkta gördüğünüz her yeri ya da tam bir sıra belirleyerek her temizlikte aynı sırayı gözeterek temizlik yapın. Buzdolabının üzerindeki magnetleri bile listeye ekleyin. Basitçe sadece sabun ve su ile temiz bir sünger kullanmak yeterli. İşiniz bittikten sonra süngeri ve temizlikte kullandığınız kabı bulaşık makinesine koyarak temizleyebilirsiniz.

Dezenfekte için çamaşır suyu kullanabilirsiniz

5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu tüm yüzeylere zarar vermeden kullanılabilir. Dolgu malzemelerine, laminant yüzeylere, formikadan üretilmiş tezgahlara çamaşır suyunun zarar verebileceğini ekleyelim. Kokusu için de sürekli ortam havalandırılmalıdır. Çamaşır suyunun yanı sıra hidrojen peroksit ve izopropil alkol de dezenfektede oldukça etkilidir. Sirke temizler ama dezenfekte etmez. Sirke ile temizlik yapmak son derece etkili bir yöntemdir. Ancak sirke bakteri ve virüslere karşı dezenfekte sağlamaz. Aynı şekilde %70’ten az alkol içeren ürünler de dezenfekte etmede etkili olmayacaktır.

Koronavirüs sabunla temizlenebilir

Sabunun yağlı içeriği sayesinde virüsler sabunla beraber kayarlar ve kolayca temizlenebilirler. Günlerce yaşayabilecekleri ortamlardan sabun sayesinde temizlenmeleri mümkündür, bu da en iyi haberlerden biri...

Dezenfektanların kullanım şekillerine dikkat edin

Çok sayıda dezenfektan ürün bulunuyor, bezler ve solüsyonların her biri farklı şekilde kullanılabilir. Yüzeyin ıslak ya da kuru olması ya da ne kadar süre beklemesi gerektiğine dair bilgiler etiketin üzerinde bulunur. Etiketlerin dikkatli okunması, dezenfektenin doğru yapılması için son derece önemlidir.

Mutfaktaki beyaz eşyalar

Hayatınıza hız ve pratiklik katan beyaz eşyaların temiz olması sağlığınız için çok önemlidir. Bakteri oluşumunu engellemek ve besinlerinizi sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilmek için buzdolabınızın içini temizlemeyi ihmal etmeyin. Öncelikle rafları çıkarıp, termostatını kapatın. Ardından dolabın içini tamamen boşaltın ve sünger yardımıyla temizleyin. Temizleme işleminiz bittikten sonra havlu ile kurulayın. Buzdolabı, fırın, küçük ev aletleri temizlenirken öncesinde fişleri çekilmelidir. Fırın ve mikrodalga gibi sıklıkla kullanılan beyaz eşyaları sirkeli su ile temizleyin. Fırını temizlerken raflarını çıkardıktan sonra fırını ısıtarak yağların toza dönüşmesini bekleyin. Böylelikle zor çıkan yağları temizlemeniz daha kolay olacaktır. Fırın tepsileri, en çok kirlenen mutfak eşyaları arasında yer alır. Fırın tepsilerini, tuzla ovalarsanız yağdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Bulaşık makinesinin lastiği

Bulaşık makinesi temizliği yaparken genellikle gözden kaçan kısım makineyi çevreleyen lastik kısımlardır. Bu kısımları önce fırçayla sonra bir hassas bir temizleyiciyle temizlemeyi unutmayın.

Temizlik sırasında kullan-at eldiven kullanabilirsiniz

Temizlik sırasında ellerinizin bu ürünler nedeniyle tahriş olmasını engellemek doğru olacaktır. Kullanıp atılabilen naylon ve plastik eldivenleri kullanabilir ve temizlik sonunda da atabilirsiniz. Bu şekilde ellerinizi korurken eldivenin üzerinde birikebilecek zararlı maddelerden de korunabilirsiniz.

Mutfak eşyalarını dezenfekte edilebilen malzemelerden seçin

Sadece tezgah ve açıkta kalan eşyalar değil, mutfak malzemeleri de dezenfekte edilmeli. Bunun için de alkole, çamaşır suyuna dayanabilen eşyalar kullanmaya özen gösterin. Dayanıksız ürünleri kullanmayın. Cam ve metal eşyaları ise güvenle dezenfekte edebilirsiniz.

Bulaşık makinesini yüksek sıcaklığa ayarlayın

Ekonomik çalışma veya düşük ısılı çalışma programlarındansa bulaşık makinesini yüksek ısıda programlayarak çalıştırın. Alışverişten getirdiğiniz ürünleri 3 gün kutuda tutun. Virüsün en az yaşayabildiği yüzeyler karton zeminlerdir. Karton kutudaki ürünleri tercih ederek ya da alışveriş poşetlerini 3 gün karton kutuda bekleterek virüsten korunabilirsiniz.

Gıda maddelerinde virüsün yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor

Yiyecek maddeleri ve gıda ürünleri dezenfekte edilmesi gerekenler listesinde bulunmuyor. Koronavirüsün yiyecekle taşınıp taşınmadığına dair bir bilgi yok. Öte yandan solunum yoluyla bulaşan virüslerin sindirim sisteminde üremediğini biliyoruz. Koronavirüste de aynı durumun geçerli olduğu düşünülüyor.

En çok dokunulan noktaları atlamayın

Musluklar, elektrik düğmeleri, kulplar ve kapı kolları, evde en çok dokunulan yerlerdir, dolayısıyla en mikroplu yerler. Her gün dezenfektan bezlerle temizleyerek bakterileri uzak tutun.

Ellerinizi sürekli yıkayın, kağıt havlu ile kurulayın

Su ve sabun ile 20 saniye elinizi yıkayın ve bunu günde mümkün olan en fazla sayıda tekrarlayın. Kumaş havlu kullanmayın, kağıt mendil ile kurulayın. Tüm ailenizin de bunu uyguladığından emin olun.