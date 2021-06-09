Ancak unutmamak gerekir ki verimli bir iş günü geçirmek için yemek yani enerji çok önemli.

Neden öğlen yemeğini atlamamalıyız?

Yemek saati insanların ihtiyaçları ve yaşam düzenlerine göre değişir. Ayrıca günlük kalori miktarı, iştah ve ne kadar hareket halinde olduğumuz da yemek düzenimizi belirler. Evden çalışmadaki en büyük sorun ise öğlen yemeği anlayışının tamamen ortadan kalkma durumu.

Yerimizden hareket etmeden masa başında ve bilgisayar karşısında aralıksız çalışmak, yeme düzeni oluşturmanın en zorlayıcı nedeni. Ayrıca pandeminin getirdiği fazlada stres de cabası. Bütün bunlar sindirim bozukluklarına davetiye çıkarıyor. Çünkü bütün gün hiçbir şey yemedikten sonra aşırı yemeye yüklenme ihtimalimiz artıyor.

Sindirim bozuklukları yorgunluğa, rahatsızlıklara ve konsantrasyon sorunlarına yol açabilir.

Bu nedenle vücudun çalışmak için ihtiyaç duyduğu enerji, evden çalışma sırasında da en büyük gereksinimimiz. Açlık sinyallerini görmezden gelmemeli ve hatta öğlen yemeği için işe ara vermeyi alışkanlık haline getirmeliyiz.

Açlığın işaretleri

Ne zaman ve ne kadar sık yemek yememiz gerektiğini belirleyen çeşitli faktörler var; hayat koşulları, hamilelik, hareket düzeyi, cinsiyet, sağlık durumu ve kronik hastalıklar…

Yemek düzeni herkes için gerekli ve önemlidir, bunun koşullarını da kendimiz belirleriz. Vücudumuzun ne zaman açlık sinyalleri verdiğini dinlememiz gerekiyor. Çünkü acıktığımızda enerjimiz düşer, baş ve karın ağrısı başlar, mide guruldar, sinirlerimiz gerilir ve boşluk hissederiz.

Bu koşullar altında çalışmaya devam etmek hem iş kalitesini düşürür hem de sağlık sorunlarına yol açar.

Ne zaman öğlen yemeği yemeliyiz?

Açlık sinyallerimizi iyi dinleyerek yemek zamanını belirleyebiliriz. Kendi vücudumuza özel bir açlık skalası oluşturabiliriz. 1 en düşük ve 10 en yüksek olacak şekilde açlığımızı derecelendirebiliriz.

Yemek saati ise 4 ile 6 dereceye gelindiğinde idealdir.

Yemeklerimizin düzeninin sağlıklı olması açısından uzmanlar, uyandıktan 30-60 dakika sonra kahvaltı edilmesini öneriyorlar, bu sayede vücuda güne başlamak için gerek duyduğu enerjiyi sağlayabiliriz.

Uzmanların önerisi kahvaltıdan 4 saat kadar sonra öğlen yemeği saatinin uygun olduğudur. En az 3 saat ve en fazla 5 saat öğünlerin arasında sindirim için zaman bırakılmalı. Ancak açlık sinyallerinin de bu sürelerle uyumlu olması önemli.

Öğlen yemeğinde ne yemeliyiz?

Evden çalışanların yemek hazırlayıp sofra kurabilmeleri çok mümkün olmuyor.

Uzmanlar kahvaltıyı farklı besin gruplarının birleştirilerek kurmamızı tavsiye ediyorlar. Protein, lif gibi besinler tokluk süresini uzatacaktır.

Öğlen yemeği bu sayede biraz daha kolay öğünler haline getirilebilir. Yoğurt, lahana turşusu gibi probiyotik açıdan zengin yiyecekler, tam tahıllı besinler, sebze ve fındık gibi prebiyotikler sindirimi kolaylaştıracaktır ve hazırlaması da kolaydır.

Uzun süre enerji sağlamak için bolca meyve ve sebze tüketmeli, mutlaka protein almalı ve sağlıklı yağlar kullanmalıyız.

Kaçınmamız gerekenler ise yüksek karbonhidrat içeren besinler, glikoz içerdikleri için çok hızla yüksek enerji verip aniden düşmesine yol açabilirler.

Yağlı yiyecekler daha uzun süre enerji verseler de sindirimi daha zor olduğundan vücudumuz enerjinin bir kısmını kullanır ve oksijen seviyemiz düşer, halsizleşiriz.

Çay saatini de kullanalım

Yemekten 2 saat kadar sonra insülin düşebilir ve açlık hissedebiliriz. Çay saati atıştırmalıkları bu anlarda enerjiyi geri kazanmaya yardımcı olur.

Kan şekerini dengeleyebilecek küçük atıştırmalıklar bulundurabiliriz. Elma, fındık ezmesi, kraker, kuru meyveler oldukça yardımcı olacaktır.

Anlamsızca yemeğe yüklenmekten mutlaka kaçınmalıyız. Yeme düzenini kurmalı ve sindirim sistemimizin doğru çalışmasını sağlamalıyız. Bu sayede kilo almaktan kurtulabiliriz. Ayrıca monoton bir evden çalışma düzeni kırmanın yolu damak tadımızı neşelendirmekten geçer.