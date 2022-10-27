Yaşanan bu kazadan sonra havacılık otoriteleri, tüm uçak tuvaletlerine küllük konulmasını zorunlu hale getirdi. Eski bir uçuş görevlisi ise geçtiğimiz gün flyingkaylee isimli TikTok hesabından bu konu hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre, uçaklarda tuvaletlere konulan küllükler aslında tamamen güvenlik amaçlı! Havayolları kurallarına rağmen yine de sigara içen bir kişinin, yanan sigarayı imha etme işleminin güvenli olmayan şekilde yapması istenmiyor. Bu sebeple her ne kadar yasak olsa da kurallara uymayan birinin sigara içmesi sonucu yangın çıkma riskini en aza indirmek için kül tablaları uçak tuvaletlerinde yer almaya devam ediyor.