7 gün boyunca taze kalıyor

"Ayrıca tescil edilmiş ve marka değeri kazanmış ürünler, üreticilerine de ekonomik olarak önemli katma değer sağlamakta. Coğrafi işaret amblemine sahip ürünler, benzerlerinden kolayca ayrılabilir ve diğer ürünlere göre daha rahat ve yüksek değerle pazara sunulurlar. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak atalarımızdan bizlere miras bırakılmış lezzet kültürümüzün ve şehrimize özgü ürünlerimizin pazar ve pazarlardaki gücünü artırarak, daha çok satış ve kazanç elde etmek için mücadele ediyor, bu ürünlerimizi üreten gerçek üreticileri koruma altına alarak kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz."