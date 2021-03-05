Bayat ekmekli tarifler

Bayat ekmek suflesi

Yarım ekmeği küp küp doğrayın, 3 yumurtanın aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarıları ve 1 bardak sütü bir kapta çırpın. İçine ekmeği ekleyip karıştırın. 2 su bardağı peyaz peynir ve 1 su bardağı rendelenmiş kaşarı da ekleyip karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpın. Çırpılmış yumurta akını ekmeklere ekleyip karıştırın. Karışımı yağladığınız 26 cm'lik yuvarlak fırın kabına boşaltıp üzerini düzleyin. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri istediğiniz miktarda kızarana kadar pişirin.