Fındık ile cevizin bir araya geldiği tam bir enerji deposu Boyabat ezmesi yurdun dört bir yanından büyük talep görüyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Ezmesi üreticisi Saim Gürbüz, “Boyabat ezmesi, Sinop’un Boyabat ilçesinden adını alıyor. Bundan 30-35 yıl önce Boyabat’ta çok eski bir şekerci olan şekerci Mehmet Gürbüz tarafından ortaya çıkarılan bir ürün. Fındık, ceviz, toz şeker ve eser miktarda unla ortaya çıkan bir ürün. Boyabat ezmesinden en önemli detay fındık. Fındığın kavrulma oranı ve yağının ortaya çıkarılması. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok tamamen doğal bir ürün. Fındık ve cevizin besleyiciliğinin yanında toz şekerinde enerji verici özelliğiyle çok önemli bir enerji kaynağı Boyabat ezmesi. Türkiye’nin her yerinden ciddi bir talep oluştu. Son yıllarda artan bir talep var. Özellikle doğal ürünlere artan ürünlerle birlikte Boyabat ezmesine de talep çok fazla yükseldi. Boyabat ezmesi tamamen el yapımı bir ürün. Bundan 50-60 yıl önce geleneksel şekerci usulüyle halen aynı şekilde günümüzde de yapılıyor. Belki o yıllarda olsaydı sadece odun ateşi kullanıyor olurduk. Şuan sadece tüp yardımı alıyoruz. Onun haricinde her hangi bir yardım yok. Tamamen el ile üretilen bir ürün. Son yıllarda da Türkiye’nin her yerinden farklı illerden talep geliyor ve kargoyla müşterilerimize ulaştırıyoruz” dedi.
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