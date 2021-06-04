Mutfaklarımıza, bahar ve yaz ayları sınırlı bir süre misafir olan baklagillerden baklaya merhaba diyelim.

Çok doyurucu olmasından mı kaynaklı, yoksa birçok ılıman ve soğuk iklimde yetişiyor olmasından mı bilemem ama tüm dünya mutfaklarında çok önemli yeri vardır baklanın. Bizde daha çok Akdeniz ve Hatay mutfağında hakim olan bakla hayal gücünüzle çeşitlendirebileceğiniz, yanına çok yakışan enginar ve bezelye ile kullanabileceğiniz, farklı tat ve aromatik yapıya sahip çok lezzetli bir besin deposudur. Çiğ yenebilen veya mümkün olduğunca toplandıktan hemen sonra pişirilen genç baklagiller en lezzetli olanıdır.

Protein karbonhidrat ve B vitamini besin değerine sahip baklayı taze olarak ya da kurutarak kullanabiliriz.

Baklayı nasıl tüketebiliriz?

Bizde daha çok mezesi yapılan baklanın etli ekşili ana yemeğini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Akşam ya da öğle öğünü olarak düşünmeyelim çünkü sabah kahvaltısını farklı hazırlamak isteyenler için şaşırtıcı ve lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. Baklayı hafif haşlayıp kabuğundan ayırdıktan sonra tereyağında kırmızı toz biber ile kavurup yumurta kırabiliriz. Yanına mozerella ilave ettikten sonra olmazsa olmazımız domates ve kıl biberle nefis bir ilk öğün elde edebilir. Bir pazar sabahı paylaşım yemeğine dönüştürebilirsiniz. Yapması da kolaydır, bu nedenle tüm sabahı mutfakta geçirmenize gerek de yok. Baklanın taze yapraklardan yapılmış bir salata, yanında bol sarmısaklı yoğurtla tüketilebilir. Ve son olarak hem enfes hem de bir o kadar pratik bir tarif olan Baklalı pilavı deneyebiliriz. Kokulu ve çok yönlü basmati pirinç, dereotu ve taze bakla, harika bir Vegan ana yemektir. Hazırlaması sadece beş dakikanızı alacak harika bir son dakika yemeğidir.

Temelde mutfaktaki mottomuz sadelik ve doğallık. Bu bağlamda hem çok sağlıklı hem de doyurucu ve lezzetli menüler çıkartabiliriz.

Enginarlı taze iç bakla özellikle İstanbul mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Ancak baklanın en yaygın kullanımı, iç kabukları çıkarıldıktan sonra kurutulmuş tanelerin haşlanıp, ezilmesiyle oluşturulan, Ege ve Akdeniz bölgesinde fava adıyla tanınan, zeytinyağı ve dereotu eklenerek yenen ezme şeklidir.

Fava, lokantalarda meze olarak servis edilir. Bazı eski kaynaklardan edinilen bilgilere göre baklanın olgun tanelerinin öğütülerek ekmek yapımı için buğday ununa karıştırıldığı da kaydedilmiştir. Sanırım ilk fırsatta bu ekmeği deneyeceğim.

Evinizde yapabileceğiniz restoran tarzı fava tarifim

MALZEMELER

500 gr Kuru Bakla

2 orta boy Kuru soğan

2 diş Sarımsak

1 su bardağı Sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Toz şeker

1 bağ Dereotu

1 çay kaşığı Limon suyu

NASIL YAPILIR?

Kuru baklayı bir gün önceden soğuk suda bekletin, duru su elde edene kadar yıkayın üstünü örtecek kadar su ekleyip ocağa alın. Soğan ve sarımsağı temizleyip kabaca doğrayıp tuz ve şekeri de ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Su ısındıkça köpükler oluşacaktır bir kepçe veya kaşık yardımı ile üzerinden alın. Arada tencereyi mutlaka karıştırın dibi tutmaması için. Kaynadıkça dağılacaktır 10 dakika soğuduktan sonra blender yardımı ile püre haline getirin. Bu esnada zeytinyağı kıyılmış dereotu ve limon suyu ekleyin lezzetini kontrol edin. Kalıp alması için uygun kare derin düz tabanlıborcamazeytinyağı ile yağladıktan sonra içine dökün eşit olsun buzdolabın da yaklaşık 4-5 saat bekletin. Servis için arzu ettiğiniz şekil de keserek sarımsaklı tereyağlı, bezelye,çıtır ekmek ile servis edin.

Tadınız tuzunuz kararında olsun…