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Evde sushi yapmanın pratik yolları mevcut. Bütün ekipmanlara sahip olmanız gerekmez. İşte evde kolay pratik sushi yapımı tarifi;
MALZEMELER
- Kesme tahtası
- Bıçak
- Sushi matı (Eğer sushi matınız yoksa elinizle veya streç filmle rulo yapabilirsiniz)
- İstediğiniz balık türü (Ahtapot, karides, yengeç, somon, levrek)
- Pirinç
- Nori (Sushiyi sarmak için kullanılan yosun)
- Sirke
- Şeker
- İsteğe göre çeşitli sebzeler (avokado, salatalık, havuç)
- Yine isteğe göre labne (sushiye ekleye bilirsiniz)
- Susam
- Tuz
- Su
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Sushi çeşitleri
Maki: En bilinen klasik sushi çeşidi Maki’dir. Yosuna sarılan pirincin arasına istenilen deniz mahsullü sebzeler konarak sarılan sushidir. Kendi içerisinde farklı çeşitleri vardır.
Nigiri: Nigiri rulo şeklinde değildir, pirincin üzerine istenilen balıktan bir parça ince dilim olacak şekilde konur.
Sashimi: Bu sushi türünde ise deniz mahsullü tercihe göre pirinçle veya pirinçsiz direk olarak tüketilir. Rulo yapılmaz.
Uramaki: Maki’nin tersten sarılmış versiyonudur. En üst katmanda pirinç bulunurken yosun kısmı iç kısımda bulunur yine içine balık ve sebze malzemeleri eklenir. Üzerine balık yumurtası veya susam ile kaplanır.
Roller: Sushiler rulo şeklinde servis edilir. Çeşitleri oldukça fazladır, California Roll modern sushi türlerinden birisidir içerisinde yengeç bulunur.
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NASIL YAPILIR?
- Sushi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli etken yapışkan ve sirkeli pirinçtir. Pirinç yapılırken sert kalmamalı ancak taneler ezilmemelidir de. Genelde kısa taneli pirinç tercih edilir. 1 su bardağı pirinci iyice yıkayın sonra 1 su bardağı su ile suyu çekene kadar kısık ateşte haşlayın.
- Ardından 50 ml sirke, yarım yemek kaşığı şeker ve bir miktar tuzu bir yerde iyice karıştırın. Birbiriyle harmanlanan bu karışımı pirincin içine ekleyin ve soğumaya bırakın.
- Tuz, sirke ve şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
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- Sushi matını açtıktan sonra ya da streç filmi, yosunu üzerine yerleştirin pirinci üzerine eşit olacak şekilde ne çok fazla ne çok az gelecek şekilde bastırarak yayın. Yosunun üzerinde bir miktar fazlalık olmalı böylece sardığınız zaman pirinçler birleşir ve dağılmaz.
Daha sonra hangi deniz ürününü tercih ettiyseniz ince dilimler halinde ve boyutu sebzelerle aynı olacak şekilde kestikten sonra yosun ve pirincin yanına uzunlamasına dizin. Yanına aynı şekilde ince dilimlediğiniz sebzeleri de ekleyin ve bu şekilde sıra sıra dizin.
- Ardından sushi matını yavaşça katlayarak rulo şeklinde sarın. Bu sırada sushiyide iyice sıkın ve birbirine yapıştığına emin olun, çok fazla sıkarsanız malzemeler taşar ve ezilir.
- Sırada sushileri kesmek var, önce bıçağınızı bir miktar ıslatın bu şekilde daha rahat kesersiniz. Sushileri istediğiniz kalınlıkta kestikten sonra soya sosu ve wasabi ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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