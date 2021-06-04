Hangi ülkede ne yenir?

Global dünyada elbette her ülkenin yemeği dağları, denizleri aştı ve insanlar kendi mutfaklarını gittikleri ülkelere götürdüler. Ancak, aynı ülkenin içinde bile bir yerel yemeğin yapımında kullanılan malzemelerin haslığı, tadını değiştirir. Her yemeğin ait olduğu topraklarda tadı başka.
Hangi ülkede hangi yemek yenir?
İşte size mutfağı ile ünlü 20 ülkenin mutlaka tadılması gereken yemekleri
1- Vietnam
Uzakdoğu’nun en özel mutfaklarından Vietnam’da ana malzemeler karides, balık, pirinç, yerel otlar, tay fesleğeni, meyve ve sebzelerdir. Komşu ülkelerden en büyük farkı tarımın sanayileşmemiş olmasından dolayı ürünlerin doğallığını korumasıdır. Yukarıdaki resimde Goicuon yemeğini görüyorsunuz.
Goicuon – Bu Çin böreği kişniş, yeşillik, kıyılmış et, karides veya yengeç ile yapılıyor.
Banh mi – Sebzeli omletli sandviç
BanhXeo – Tam çevirisi “cızırtlı krep”, adından da anlaşılacağı gibi Vietnam usulü krep.
Pho – Şehriye çorbası
ChaCa – Taze soğan ile tereyağında sotelenmiş beyaz balık eti.
Ne içilir? Yasemin çayı, sert buzlu kahve ve limonlu buzlu çay
2- Yunanistan
En yakın komşularımızdan Yunanistan ile mutfaklarımız da birbirlerine çok benzer. En basit örneği ise kebaplardır. Ayrandan yoğurt ve tatlı yapımına kadar pek çok yemek benzer olsa da Yunanistan’ın kendine has lezzetleri de var. Resimdeki yemek Souvlaki...
Yunan salatası – Elbette sipariş verirken sadece salata demeniz yeterli.
Souvlaki – Bir çeşit şiş kebap, bizden farkı kullanılan et türü ve sokak yemeği olarak hemen her yerde satılması.
Musakka – Bizde olan musakka tarifi ile Yunan tarifi arasında çok fark var. Patlıcan üzerine patates ve beşamel sos ile hazırlanıyor. Oldukça ağır bir yemek.
Ne içilir? Ouzo, tsipouro
3- İtalya
İtalyan mutfağı üç ana gruba ayrılıyor; hamur işi (pizza, makarna vs.),Akdeniz (otlar, yeşillikler ve taze sebzeler) ve deniz ürünleri (balık, kabuklular ve tüm deniz canlıları). Ancak hepsinin üç ortak noktası var; domates, ekmek ve zeytinyağı. Resimdeki yemek Caprese...
Pizza – Margherita, Quattro Formaggi, Speck e Mascarpone ve sayısız pizza seçeneği.
Makarna - Carbonara, Pesto, Cacio e pepe ve Amatriciana en iyi makarnalardan birkaçıdır.
Caprese – Orijinal mozzarella di bufala, "Cuordi Bue" domatesi ve sızma zeytinyağı yanında bir dilim taze İtalyan ekmeği… Basit ve son derece hafif.
Ne içilir? Limoncello ve San Pellegrino suyu
4- Pakistan
Çok ünlü olmasa da aslında dünyanın en özel mutfaklarından birine sahip olan Pakistan, komşu ülkelerin etkisini kendi yerel yemekleri ile birleştirmeyi başarmış. Sığır, tavuk, balık, sebzeler başlıca malzemeler, toz biber, zencefil, köri, kişniş, kırmızıbiber, tarçın ve sarımsak ise aromaları oluşturuyor. Resimde Roti...
Shahitukra – Dilimlenmiş ekmek, krema, şeker, süt ve safranla yapılan bir çeşit tatlı
Tavuk tandoori – Marina edilmiş ve tandırda pişirilmiş tavuk
Roti – Bir çeşit yerel ekmek
Dhal – Mercimek güveci
Raita – Yoğurtlu sebze salatası
Ne içilir? Pakistan’ın ayranı lassi.
5- Filipinler
Coğrafyası nedeniyle İspanyol, Hint ve Çin mutfaklarından esinlenmiş olan Filipinler’de tarifler yerel motifler içeriyor. Resimdeki Pancit...
Adobo - Sarımsakla pişirilmiş tavuk
Torta–Bir çeşit omlet
Pancit–Filipinlere özgü erişte yemeği
Lumpia - Çin böreğinin Filipinler versiyonu
Puchero–Sığır etini muz ve domates yapılan bir çeşit sosla pişiriyorlar.
Ne içilir? Palmiye içeceği
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