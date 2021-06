Hangi ülkede ne yenir?

20- ABD

ABD denince akıllara hamburger, ızgara et ve sokaklarda satılan sosisli sandviçler gelir. Bunlar New York’a özgü yemekler ve aslında ABD’nin her eyaletinin kendine ait ayrı mutfağı var. Bizler filmlerden ve dizilerden aşina olduğumuz hamburgerleri tanıyoruz.

Mac &cheese: Peynirli makarna

Sezar salatası – Parmesan peyniri, hamsi ve ızgara tavuktan yapılan asıl salata tarifi.

Cheesecake – Tüm dünyaya İngilizce adıyla dağılmış, peynirle yapılan kek, ABD’de genelde kırmızı dutla hazırlanan sosla servis ediliyor.