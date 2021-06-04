Hangi ülkede ne yenir?

2- Yunanistan

En yakın komşularımızdan Yunanistan ile mutfaklarımız da birbirlerine çok benzer. En basit örneği ise kebaplardır. Ayrandan yoğurt ve tatlı yapımına kadar pek çok yemek benzer olsa da Yunanistan’ın kendine has lezzetleri de var. Resimdeki yemek Souvlaki...

Yunan salatası – Elbette sipariş verirken sadece salata demeniz yeterli.

Souvlaki – Bir çeşit şiş kebap, bizden farkı kullanılan et türü ve sokak yemeği olarak hemen her yerde satılması.

Musakka – Bizde olan musakka tarifi ile Yunan tarifi arasında çok fark var. Patlıcan üzerine patates ve beşamel sos ile hazırlanıyor. Oldukça ağır bir yemek.

Ne içilir? Ouzo, tsipouro