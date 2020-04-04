Fıstık köftesi
Malzemeler;
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı un
- Yoğurt
- Sarımsak
- Pul biber
- Kuru nane
- Tereyağ
Yapılışı;
Bulguru sıcak suyla ıslatalım. Üzerine unumuzu da ekleyip yumuşayana kadar bekletelim. Bu arada 2 diş sarımsağı ezip, yoğurdun içine karıştıralım. Bulgurumuz yumuşadığında 1 tatlı kaşığı tuz atıp yoğuralım. Yoğurduktan sonra küçük küçük kabuklu yer fıstığı şekli verelim. Hazırladığımız köftelerimizi, 1 yemek kaşığı limon suyunu da ilave ettiğimiz kaynar suyun içerisinde 5 dk kadar haşlayalım. Diğer tarafta tereyağımızı eritelim, üzerine pul biber ve kuru nanemizi ekleyip karıştıralım. Sonra köftelerimizi süzüp üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu ve terayağında yaktığımız pul biber ve naneyi ilave edelim.
Muhammara
Malzemeler;
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 2 adet havuç (ince rendelenmiş)
- 1 su bardağı ceviz içi (blenderdan geçirilmiş)
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı tahin
- 4-5 diş sarımsak
- Karabiber
- Kimyon
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı;
Bulgurumuzu ıslatıp suyunu çekene kadar bekletelim. Bulgur suyunu çekince rendelediğimiz havuçları, biber salçamızı, blenderdan geçirdiğimiz cevizleri, sütümüzü, tahinimizi ve sarımsaklarımızı ekleyip iyice karıştıralım. En son karabiber, kimyon ve zeytinyağımızı da ilave edip bir kez daha karıştıralım. Muhammaramızı servis tabağımıza açıp üzerine zeytinyağı gezdirip, ceviz ile süsledikten sonra servis edebiliriz.
Mercimek köftesi
Malzemeler;
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1/2 su bardağı ince bulgur
- Yarım demet yeşil soğan
- Yarım demet maydanoz
- 2 adet kuru soğan
- 3 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı;
Mercimeğimizi yıkayıp bir tencereye alalım. İyice yumuşayana kadar haşlayalım. Suyunu çektikçe biraz ilave yapabilirsiniz. Mercimeğimiz haşlanınca tencerenin altını kapatalım. İçine bulgurumuzu ekleyip, karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıp beklemeye alalım.
Bir tavanın içerisine bolca zeytinyağı dökelim. Üzerine ince ince kıydığımız kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayalım. Ardından biber ve domates salçamızı katıp tuz, karabiberi de ilave edip biraz iyice karıştıralım.
Tepsiye aldığımız mercimek - bulgur karışımımız üzerine tavada hazırladığımız sosumuzu, ince doğranmış maydanoz ve yeşil soğanlarımızı ekleyelim. Harcımızı biraz yoğurduktan sonra şekil verip servis tabağımıza alabiliriz.
Fellah köftesi
Malzemeler;
- 1 büyük su bardağı ince bulgur
- Yarım su bardağı un
- 1,5 demet ıspanak
- Biber salçası
- 5 diş sarımsak
- Tuz
- Kimyon
Yapılışı;
Bulgurumuzu sıcak su ile ıslatalım biraz bekletelim. Unumuzu, 1 tatlı kaşığı, kimyonumuzu ve tuzumuzu ilave edip yoğuralım. Köftelerimizi küçük yuvarlaklar halinde ortasına işaret parmağımızla şekil verip kenarda hazır edelim.
Ispanağımızı su koymadan sıcak bir tencerenin içinde biraz öldürelim. Sonrasında soğuğunca suyunu sıkıp bir borcam içine alalım. İçine 5 diş ezilmiş sarımsak, 3 kaşık biber salçası, bolca zeytinyağı ilave edip üzerine hazır ettiğimiz köftelerimizi de ekleyip karıştıralım.
Dilerseniz köz kırmızı, yeşil biber ve domates karışımıyla da yapabilirsiniz.
Patatesli köfte
Malzemeler;
- 1,5 su bardağı ince bulgur
- 2 adet patates
- Biber salçası
- 1 büyük soğan
- Zeytinyağı
- Kimyon
- Tuz
Yapılışı;
Bulgurumuzu bir tepsinin içerisinde sıcak su ile ıslatalım. Bu sırada patateslerimizi haşlayıp sonrasında iyice ezip kenarda hazır tutalım. 1 adet büyük soğanımızı ince ince doğrayıp tavada bol zeytinyağı içerisinde pembeleşinceye kadar kavuralım. Yumuşamış olan bulgurumuzun içine 3 kaşık biber salçası ekleyip yoğurmaya başlayalım. Kenarda hazır ettiğimiz patatesleri, tavada hazırladığımız soğanı (yağıyla birlikte),kimyon ve tuzu da ilave edip 1-2 dakikada öyle yoğuralım. Patatesli köftelerimizi büyük porsiyonlar halinde şekillendirip, servis tabağına alalım.
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