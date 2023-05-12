Ödem attıran 11 besin

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Vücutta ödemi attıran mucize meyve: Ananas
Vücuttaki ödemden kurtulmak ve kolayca kilo vermek istiyorsanız aradığınız çözüm ananasta! Kış mevsimi boyunca alınan kilolardan kurtulmak isteyenlerin ilk adresi Malezya'nın dünyaca ünlü meyvesi ananastır. Dünyanın en popüler meyvelerinden olan ananas, lifli yapısı sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Aynı zamanda güçlü antioksidan özelliği ile cilde genç ve pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor.
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İçerdiği yüksek besin değerleri ve C vitamini sayesinde damar tıkanıklığından kabızlığa kadar birçok rahatsızlığa şifa olan ananas, hastalıkların kaynağı olan serbest radikalleri dengeleyerek vücudu olası rahatsızlıklardan koruyor.
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Ayrıca ananasta bulunan "bromelain", iltihabı önlüyor ve ödeme bağlı oluşan şişlikleri azaltıyor. Gut hastalığının tedavisinde kullanıyor, protein ve karbonhidratların sindirimini hızlandırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor.
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Biberiye
Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı gibi bitkilerin çaylarından içmek de ödemin atılmasında faydalı olabilir. Biberiyenin içeriğinde bulunan tanen, acı maddeler, organik asitler, glikozit ve uçucu yağlar kan dolaşımının hızlanmasına ve ödemin atılmasına yardımcı oluyor.
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Maydanoz
Yeşil yapraklı sebzeler şişkinliğinizi indirmeye ve ödemlerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Sabah kahvaltılarınızda haşlanmış yumurtanın veya hazırladığınız domates ve salatanın yanı sıra maydanozu tüketebilirsiniz.
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