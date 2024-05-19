Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!

İstanbul'da, özel bir hastanenin odasında ölü bulunan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin soruşturmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığı, doktor Fatih A.’nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Genç hemşire, ameliyat öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Selen’in koluna ilacı kendisinin enjekte etmediğini iddia eden doktorun detaylı ifadesi de ortaya çıktı. 5 yıl önce de Ankara’da, anestezi teknikeri 25 yaşındaki Ayşe Karaman, aynı ilaç etkeninden koluna enjekte edilip hayatını kaybetmişti. Karaman ve Bilgin'in, benzer çekilmiş pozlarının çıkması da dikkat çekti. Öte yandan Selen hemşirenin son görüntüsü ortaya çıktı