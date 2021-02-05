MALZEMELER
- 500 gr süt
- 100 gr şeker
- 6 adet yumurta sarısı
- 40 gr mısır nişastası
- 30 gr un
- 5 ml vanilya özütü veya 1 paket vanilya
- 40 gr tereyağ
NASIL YAPILIR?
- Yumurta sarıları, un, mısır nişastası, şekerin yarısı karıştırılır.
- Ocakta süt, şekerin kalan yarısı, vanilya ısınana kadar ısıtıyoruz.
- Yumurtalı karışıma sıcak süt karışımının bir kısmını yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz.
- İki karışım tencerede birleştirilir ve muhallebi kıvamına gelene kadar hiç bırakmadan karıştırılır.
- Kaynayan kremanın altı kapatılır, tereyağ eklenir karıştırılır.
- Sıcak dumanı çıkana kadar ara ara karıştırmaya devam edilir.
- Dumanı geçtiğinde streçle videoda gösterildiği gibi kapatılır ve buzdolabında soğumaya götürülür.
- **3 gün dolapta durabilir.
- Soğuğunda kullanılmak üzere dolaptan alınır ve çırpıcı kullanılarak açılır.
- Kullanıma hazır..
Çikolatalı Pastacı Kreması
- Yukarıdaki tarifi uyguluyoruz.
- Tereyağ sonrasında 200 gr bitter çikolata koyup karıştırıyoruz.
- Diğer adımları aynı şekilde uyguluyoruz.
Buzdolabından kullanım için açma işlemi öncesi 2 yemek kaşığı ılık içme suyu eklersek daha rahat bir açılma olduğunu göreceğiz.
Afiyet olsun..
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BONUS: DAMLA SAKIZLI ÇİKOLATA SOSLU MUHALLEBİ
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