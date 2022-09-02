Patlıcan reçeli nasıl yapılır?

10 küçük patlıcan

1 kg şeker

1 limon

250 gr sönmemiş kireç

250 gr zey

2 lt su

NASIL YAPILIR?

Patlıcan bir gece önceden sönmemiş kireç suyuna yatırılır. Ertesi gün kireçli sudan alınır. Birkaç yerinden delinerek zey konmuş suda kaynatılır. Tam pişmeden alınır. Sonra süzgece konularak biraz soğutulur. Soğutulan patlıcanlar ele alınarak hafifçe sıkılır ve siyah suyu çıkarılır. Diğer tarafta şekerle su kaynatılır. Sıkılan patlıcanlar şekerli suya atılır. Limon suyu sıkılıp bir süre kaynatılır. Patlıcanlar şeffaflaşınca tırnak üzerine bir damla şurup dökülür, akmazsa ateşten alınır. Sıcak sıcak kavanozlara doldurulur.