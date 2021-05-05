Ramazan tatlısı: Tahinli pide

KONYA VE KADINHANI’NA GELİR KAYNAĞI

Babasından öğrendiği tahinli pidenin tarihini anlatan Yemenici, “Babamdan dinlediğim kadarıyla 'kömbe' adıyla bilinen un mamulü olan gıda var. Bu bir nevi tahinli pidenin atası. Zamanında Kadınhanı ilçesinde daha büyük hamur, az tahin, daha değişik bir formatla yapılırken 1970’lerde babamın Konya’ya gelmesiyle burada büyüklerinin de teşvikiyle böyle bir şeye ön ayak olmuşlar. O dönemlerde Konya’da 'tahinli pide' diye bir olgu yok. Ramazanın ilk gününde 3-5 tane, ertesi gün 5-10 tane derken Konyalı görüyor, 'Bu nedir' diye soruyor. Derken zamanla bu Konya ve Kadınhanı’na çok büyük bir gelir kaynağı oluyor” diye konuştu.