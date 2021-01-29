HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Şevket-i Bostan dolması

Birlikte şevket-i bostan dolması yapmaya ne dersiniz?
Aynur Tartan

MALZEMELER

  • 1 kg şevketi bostan ((beyaz kısımları geniş olanları tercih edin)
  • 250 g orta yağlı dana kıyması
  • 1 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 1 adet rendelenmiş kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı kuru reyhan
  • tuz
  • karabiber
  • zeytinyağı
  • 1 adet limon suyu
  • 1 yemek kaşığı un

NASIL YAPILIR?

  • Bir tencere kaynar suya biraz tuz ve limon suyu ekleyin.
  • Şevketi bostanı yumuşaması için 10-15 dakika haşlayın
  • İç harcı için kıyma,bulgur, reyhan,soğan, tuz ve karabiberi iyice harmanlayıp yoğurun, köfte şeklini verin.
  • Haşlanmış şevketi bostanların beyaz kısmına harcı yerleştirip ,yeşil kısmına doğru rulo şeklinde sarıp açılmaması için bir kürdanla tuturun.
  • Tencerenin tabanına halka şekinde doğranmış kuru soğan dizin .Üzerlerine dolmaları yerleştirin, zeytinyağını gezdirin bir bardak sıcak su ilave edip kısık ateşte pişirin.
  • Ocaktan almadan önce limon suyu ve un ile hazırladığınız kestirmeyi dolmanın üzerine yayın birkaç dakika daha pişirin.

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