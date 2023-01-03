Giriş: 03.01.2023 - 00:48 - Güncelleme: 03.01.2023 - 03:54
Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olan tasteatlas tarafından 2022 Dünyanın en iyi 100 lezzeti açıklandı. Açıklanan verilerde Dünya mutfaklarından Japonya, Kare adlı yemekle birinci olurken, Türkiye'den Erzurum Oltu Cağ Kebabı 9. sırada, Şiş Kebap 14. sırada, Mantı 22. sırada, İskender Kebap 39. sırada, Alinazik Kebabı 45. sırada ve Döner 48. sırada yer aldı. Erzurum Oltu Cağ Kebap, Dünya Lezzetleri sıralamasında Dünyanın en iyi 10 markası arasına girerken, Türkiye’nin en iyi lezzeti olarak ipi göğüsledi. Listenin ilk 50'sinde 5 Türk yemeği yer aldı.
Dünyanın En İyi Mutfakları listesinde ise Türkiye 7. sırada yer alıyor.
- İtalyan mutfağı
- Yunan mutfağı
- İspanyol mutfağı
- Japon mutfağı
- Hint mutfağı
- Meksika mutfağı
- Türk mutfağı
- Amerika mutfağı
- Fransız mutfağı
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1. JAPONYA - KARE (JAPON KÖRİSİ)
Japonya'nın geleneksel lezzetlerinden birisi olan 'Kare' listede birinci sırada yer alıyor. Japon körisi (Japanese curry) olarak da bilinen yemek adından da anlaşılacağı gibi bol körili bir yemektir. Yapımında çok çeşitli sebze, et ve sos bulunur. Sosunda istiridye ve köri bol miktarda kullanılır.
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2. BREZİLYA - PİCANHA (RUMP CAP)
Brezilya'nın meşhur yemeklerinden birisi olan Picanha, taze kesilmiş ve bekletilmiş sığır etinden yapılır. Pikanya olarak okunan geleneksel yemek şişe geçirilerek ve deniz tuzu ile baharatlanarak pişirilir. Sığır etinin sırt kısmından sadece iki parça çıkarılır ve oldukça pahalı etlerden birisidir.
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3. PORTEKİZ - AMEİJOAS A BULHAO PATO
Portekiz'in geleneksel yemeği adını 19. yüzyılda yaşamış şair Raimundo Antonie de Bulhao Pato'dan alır. Özel toplanan istiridyelerden oluşan yemek sarımsak, limon suyu, beyaz şarap ve taze kişniş sosu ile birleştirilir.
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4. ÇİN - TANGBAO
Çin mantısı olarak da bilinen Tangbao buharda pişirilir. İçerisinde kıyma bulunur ve çorba gibi sulu şekilde servis edilir.
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5. ÇİN - GUOTIE
Hamur tatlısı olarak geleneksel bir Çin lezzetidir.
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6. TAYLAND - PHANAENG CURRY
Tayland'ın tatlı ve tuzlu Tay körisi ile yapılan yemek türüdür.
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7. PERU - MİXED CEVİCHE
Klasik bir Peru mezesidir, genellikle balık yemeklerinin yanında servis edilir.
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8. İRAN - GHORMEH SABZİ
İran'ın ulusal yemeklerinden birisidir. Genellikle kıyılmış maydanoz, kişniş ve frenk soğan ile yapılan kızarmış otlardan oluşur.
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9. TÜRKİYE - CAĞ KEBABI
Oğlak ve kuzu etinden yapılan Cağ kebabı listenin 9. sırasında yer alıyor. Cağ kebabı ile meşhur olan ilimiz Erzurum'dur. Odun ateşinde pişirilerek hazırlanır.
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10. PERU - POLLO A LA BRASA
Peru'nun geleneksel tavuk yemeklerinden birisi olan Pollo a la brasa'nın özelliği tavuğun dışının çıtır içinin ise sulu olmasıdır.
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11. İTALYA - PİZZA MARGHERİTA
Listenin 11. sırasında İtalya'nın en sevilen lezzetlerinden birisi olan Mozzarella peynirli Margherita yer alıyor.
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12. ÇİN - XİAOLONGBAO
Çin'in Şangay bölgesinde meşhur olan hamurun içerisinde köfte bulunur. Kıyılmış domuz eti, yengeç veya karides çeşitleri vardır.
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13. İSPANYA - GAMBAS AL AJİLLO
İspanya'nın karides yemeği, sarımsak, limon suyu ve kırmızı biber sosundan oluşuyor.
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14. TÜRKİYE - ŞİŞ KEBAP
Ülkemizin en sevilen lezzetlerinden birisi olan şiş kebap listenin 14. sırasında yer alıyor.
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15. YUNANİSTAN - PAİDAKİA (PİRZOLA)
Kuzu etinden yapılan pirzola eti Yunanistan'nın geleneksel yemeklerinden birisidir.
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16. POLONYA - PİEROGİ RUSKİE
Polonya'nın Red Ruthenia bölgesinden gelen geleneksel hamur yemeğinin dolgusunun içerisinde patates veya peynir ya da her ikisi birden bulunur.
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17. MEKSİKA - COCHİNİTA PİBİL
Meksika'nın geleneksel yemeği domuz etinden yapılır. İçerisinde annatto ezmesi, acı portakal suyu ve sarımsak bulunur.
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18. ÇİN - CHA SİU BAO
Domuz çöreği olarak geçen geleneksel hamur buharda pişirilir ve oldukça yumuşak yapıdadır.
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19. İTALYA - PAPPARDELLE AL CİNGHİALE
İtalya'nın özellikle Toskana bölgesinde meşhur olan makarna zengin bir tada sahiptir.
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20. MEKSİKA - CARNİTAS
Meksika'nın Michoacan eyaletinde meşhur olan domuz eti yemeğidir. Et tamamen yumuşayıncaya kadar yavaş yavaş pişirilir ve tortilla ile servis edilir.
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21. JAPONYA - TONKOTSU RAMEN
Domuz eti, yumurta, taze erişte ve sebzelerden oluşan bir ramendir.
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22. TÜRKİYE - MANTI
Ülkemizin geleneksel mantısı listede 22. sırada yer alıyor. Mantı 3. Türk yemeği olarak ülkemizi temsil ediyor.
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23. İSVİÇRE - RACLETTE
İsviçre'nin inek sütünden yapılan hafif cevizli meşhur peyniri.
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24. İTALYA - TROFİE AL PESTO
İtalya'nın Liguria bölgesinin en ünlü yemeğidir. Un ve sudan yapılan Trofie hamuru, yeşil pesto sos ile servis edilir.
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25. PORTEKİZ - CARNE DE PORCO A ALENTEJANA
Portekiz'in ulusal yemeklerinden birisidir. Marine domuz eti ve istiridye parçarlarının baharatlı kombinasyonundan oluşur.
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26. ÇEK CUMHURİYETİ - PECENA KACHNA (KIZARMIŞ ÖRDEK)
Çek Cumhuriyeti'nin kızarmış ördeği genellikle kimyon tohumu ve mercanköşk ile tatlandırılır.
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27. İSPANYA - GAMBAS A LA PLANCHA
İspanya'nın geleneksel karides yemeği tuzla tatlandırıldıktan sonra yüksek ateşte demir bir tavada pişirilir. Bir tapas yemeğidir.
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28. HİNDİSTAN - SHAHİ PANEER
Moğol mutfağından gelen yemek, Paneer peyniri, soğan, badem ezmesi ve köri baharatından zengindir.
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29. BREZİLYA - VACA ATOLADA
Dana kaburga, sarımsak, soğan, domates, maydanoz gibi çeşitli sebzelerden oluşan bir et yemeğidir.
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30. JAPONYA - KATSUDON
Kızarmış domuz pirzolası, yumurta, sebze ve çeşnilerle kaplanmış bir pirinç yemeğidir.
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31. YUNANİSTAN - GYROS
Yunanistan'nın geleneksel sokak lezzetlerinden birisidir. Dürüme sarılan et, domuz, tavuk veya kuzudan oluşur. Domates ve yoğurt sosu ile servis edilir.
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32. FRANSA - STEAK AU POİVRE
Ezilmiş karabiber ile kaplanan dana biftek, tavada yapılan sos ile servis edilir.
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33. İTALYA - LİNGUİNE ALLO SCOGLİO
Makarna yemeği balık ve kabuklu deniz ürünleri kombinasyonlarından oluşur.
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34. PORTEKİZ - FRANGO ASSADO COM PİRİ PİRİ
Tavuk pişirildikten sonra taze acı biber ve yağ karışımı olan piri piri sosu ile servis edilir.
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35. FİLİPİNLER - INASAL NA MANOK (TERBİYELİ TAVUK)
Sirke, limon otu, sarımsak ve zencefil gibi çok çeşitli baharatlar içerir.
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36. YUNANİSTAN - GİOUVETSİ
Yunan güvecinin içerisinde makarna, domates ve et kombinasyonu bulunuyor.
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37. KARAYİPLER (PORTO RİKO) - PERNİL
Porto Riko'nun en ünlü yemeklerinden birisi olan kavrulmuş domuz eti, içerisinde kırmızı biber, tuz, sirke, sarımsak, kekik ve geleneksel adobo mojado adlı turşu bulunur.
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38. İTALYA - PROSCİUTTO E FUNGHİ PİZZA
Prosciutto e funghi pizza, üzerine domates sosu, mozzarella peyniri, ince dilim prosciutto cotto ve mantar bulunur.
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39. TÜRKİYE - İSKENDER KEBAP
Bursa'nın meşhur İskender kebabı listenin 39. sırasında yer alıyor.
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40. TAYLAND - MASSAMAN CURRY
Tay köri yemekleri arasında en hafif ve tatlı olan yemek türüdür. İçerisinde kremalı hindistan cevizi sütü, et, patates ve kavrulmuş baharatlar bulunur.
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41. YUNANİSTAN - BAKALİAROS
Morina balığının kızartılarak pişirilmesinden oluşan bir yemek türüdür.
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42. İTALYA - SPAGHETTİ BOLOGNESE
İtalya'nın klasik kıymalı ve domates soslu bolonez sosu listenin 42. sırasında yerini alıyor.
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43. JAPONYA - KARE RAİSU
Japonya'nın körili popüler yemeği yine pirinç, tavuk, havuç ve patatesten oluşuyor.
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44. JAPONYA - SHOYU RAMEN
Soya soslu ramen erişte ve deniz ürünlerinden oluşuyor.
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45. TÜRKİYE - ALİNAZİK
Gaziantep'in meşhur Alinazik kebabı Türkiye'nin 5. yemeği olarak listede yerini alıyor.
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46. JAPONYA - SAKE NİGİRİ SUSHİ
Pirinç üzerine dilimlenmiş somon ile servis edilen Sake Nigiri Sushi, Japonya'nınn geleneksel yemeklerinden birisi.
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47. JAPONYA - GYOZA
Japonya'nın hilal şekli verilen hamur mantısının içerisinde köfte harcı bulunur. Sebze ile yapılan çeşidi de vardır.
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48. TÜRKİYE - DÖNER
Ülkemizin meşhur döneri listenin 48. sırasında yerini alıyor.
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49. BREZİLYA - MOQUECA
Balık veya karides ya da ikisinin karışımından oluşan yemekte hurma yağı, hindistancevizi sütü gibi çeşitli yağlar ve soslar bulunuyor.
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50. BREZİLYA - FEİJAO TROPEİRO
Tuzlanmış ve kurutulmuş etten oluşan yemekte, çeşitli otlar ve fasulyeler bulunuyor.
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74. TÜRKİYE - TANTUNİ
Mersin'nin meşhur tantunisi listenin 74. sırasında yer alıyor.
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75. TÜRKİYE - HÜNKAR BEĞENDİ
Köklü geçmişi ile padişahların sofrasında yer alan hünkar beğendi listenin 75. sırasında.
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80. TÜRKİYE - ÇÖP ŞİŞ
İlk yüzde yer alan 8. Türk yemeği çöp şiş olmazsa olmazlardan birisi.
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81. TÜRKİYE - ADANA KEBAP
Adana'nın meşhur kebabı listede yerini almayı başarmış.
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92. TÜRKİYE - SARMA
Listede yer alan son Türk yemeği sarma 92. sırada yerini alıyor.
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