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Listedeki ilk 50 arasında 5 Türk yemeği

TasteAtlas tarafından her yıl açıklanan Dünya çapındaki 100 lezzet sıralamasında bu yıl listenin 9. sırasında Coğrafi İşaret Tescili bulunan Cağ Kebabı yer aldı.
Giriş: 03.01.2023 - 00:48 - Güncelleme: 03.01.2023 - 03:54

Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olan tasteatlas tarafından 2022 Dünyanın en iyi 100 lezzeti açıklandı. Açıklanan verilerde Dünya mutfaklarından Japonya, Kare adlı yemekle birinci olurken, Türkiye'den Erzurum Oltu Cağ Kebabı 9. sırada, Şiş Kebap 14. sırada, Mantı 22. sırada, İskender Kebap 39. sırada, Alinazik Kebabı 45. sırada ve Döner 48. sırada yer aldı. Erzurum Oltu Cağ Kebap, Dünya Lezzetleri sıralamasında Dünyanın en iyi 10 markası arasına girerken, Türkiye’nin en iyi lezzeti olarak ipi göğüsledi. Listenin ilk 50'sinde 5 Türk yemeği yer aldı. 

Dünyanın En İyi Mutfakları listesinde ise Türkiye 7. sırada yer alıyor. 

  1. İtalyan mutfağı
  2. Yunan mutfağı
  3. İspanyol mutfağı
  4. Japon mutfağı
  5. Hint mutfağı
  6. Meksika mutfağı
  7. Türk mutfağı
  8. Amerika mutfağı
  9. Fransız mutfağı

  • 1. JAPONYA - KARE (JAPON KÖRİSİ)

    Japonya'nın geleneksel lezzetlerinden birisi olan 'Kare' listede birinci sırada yer alıyor. Japon körisi (Japanese curry) olarak da bilinen yemek adından da anlaşılacağı gibi bol körili bir yemektir. Yapımında çok çeşitli sebze, et ve sos bulunur. Sosunda istiridye ve köri bol miktarda kullanılır. 

  • 2. BREZİLYA - PİCANHA (RUMP CAP)

    Brezilya'nın meşhur yemeklerinden birisi olan Picanha, taze kesilmiş ve bekletilmiş sığır etinden yapılır. Pikanya olarak okunan geleneksel yemek şişe geçirilerek ve deniz tuzu ile baharatlanarak pişirilir. Sığır etinin sırt kısmından sadece iki parça çıkarılır ve oldukça pahalı etlerden birisidir.

  • 3. PORTEKİZ - AMEİJOAS A BULHAO PATO

    Portekiz'in geleneksel yemeği adını 19. yüzyılda yaşamış şair Raimundo Antonie de Bulhao Pato'dan alır. Özel toplanan istiridyelerden oluşan yemek sarımsak, limon suyu, beyaz şarap ve taze kişniş sosu ile birleştirilir.

  • 4. ÇİN - TANGBAO 

    Çin mantısı olarak da bilinen Tangbao buharda pişirilir. İçerisinde kıyma bulunur ve çorba gibi sulu şekilde servis edilir.

  • 5. ÇİN - GUOTIE

    Hamur tatlısı olarak geleneksel bir Çin lezzetidir. 

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