Tavuk pişmeden evvel yıkanmalı mı?

Tavuğu pişirmeden önce iyice yıkamak, çoğu ev aşçısı için vazgeçilmez bir mutfak kuralı. Birçok tarifte de önerilen bir adım bu; ayrıca tavuk yıkama teknikleri nesilden nesle aktarılıyor. Ancak her ne kadar çok eskilerden beri uygulanıyor olsa da çiğ tavuğu yıkamak, aslında hepimizin engellemeye çalıştığı gıda kaynaklı hastalıkların riskini arttırıyor. Peki o halde tavuk yıkamak yemek hazırlama süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline nasıl geldi? Neden çoğumuz bunun hala gerekli bir uygulama olduğuna inanıyoruz?

Eski tarif kitaplarına şöyle bir bakacak olursanız, 60lı yıllardan beri tariflerde hazırlık aşamasının bir parçası olarak tavuğu yıkama gerekliliğinden bahsedildiğini görebilirsiniz. İnsanların ailelerini tehlikeli patojenlerden koruma niyetiyle yaptıkları bir şeydi bu – aslında hastalık riskini arttırdıklarının farkında bile olmadan. ABD Tarım Bakanlığı, 90lı yıllarda tüketicilere çiğ tavukları yıkamamalarını söylemeye başladı; ancak bu şehir efsanesi, günümüzde bile yayınlığını koruyor.

Geçen sonbahar aylarında Drexel Üniversitesi ve New Mexico Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen ortak bir eğitim programı kapsamında, tüketiciler, çiğ tavukları yıkamamaları yönünde teşvik edildi. Süreç boyunca, bazı tüketicilerin bunu tavukların üretim süreçlerine güvenmediklerinden ve yemek hazırlığı üzerinde kontrol sahibi olmak istediklerinden yaptıkları, bazılarının ise tavukları yalnızca el alışkanlıklarından, ailelerinden bu şekilde gördüklerinden yıkadıkları anlaşıldı.

Tavuk pişmeden önce neden yıkanmamalı?

Çiğ tavuğu yıkadığınızda, bazı bakterileri – özellikle de gıda kaynaklı bakteriyel hastalıkların en büyük sorumluları olan salmonella ve kampilobakteriyi – lavabonuzun her tarafına bulaştırmış oluyorsunuz; bakteriler bulaşık süngerinize yapışıyor, iş alanınızı kirletiyor böylelikle. Yani çiğ tavukları yıkamaya kalktığınızda, mutfağınızda çapraz bulaşmaya sebep oluyorsunuz.

Evet, taze meyve ve sebzeleri kullanmadan önce soğuk suyla iyice yıkamak şart; ama çiğ kümes hayvanı ürünlerini asla. Endişelenmenize de gerek yok, çünkü tavuğu yeteri miktarda pişirmek demek, her tür patojenden kurtulmak demek. Hatta, pişirmek, bu patojenleri yok etmenin tek yolu.

Çiğ tavuğu hazırlamanın en doğru yolu

Tavukları pişirmeden önce yıkamak yerine, paketi en doğru şekilde açmak da dahil olmak üzere şu şekilde hazırlamalısınız:

Tavuğu saran plastik ambalajı bir ucundan boylu boyuna keserek başlayın. Çapraz bulaşmadan kaçınmak adına tavuk parçalarını çiğ etler için tasarlanmış temiz, plastik bir kesme tahtası üzerine alın. (Ambalajı, içinde kalan sıvılarla birlikte dikkatlice çöpe atın.) İlk hazırlık adımına geçmeden önce, eti kâğıt havlularla kurulayın. Kullanacağınız tarife göre deriyi almanız gerekiyorsa eğer, tavuğu deriden arındırdıktan sonra kurulayın. Fazla nemi bu şekilde alarak, tavuğunuzun iyice piştiğinden ve altın rengini aldığından emin olabilirsiniz.

Çiğ tavukları güvenli bir şekilde nasıl kullanabiliriz?

Çapraz bulaşmayı minimize edebilmek için alışveriş, hazırlık ve pişirme aşamalarında şu adımları izleyin:

1. Tavuk etini, alışveriş çantanızda, buzdolabında ya da yemek hazırlama süreci boyunca taze ürünlerden ayrı bir yerde tutun.

2. Çiğ etler için özel bir kesme tahtası kullanın. Çiğ tavuk etlerini sebze doğramak için kullandığınız kesme tahtası üzerinde hazırlamayın.

3. Hazırlık aşamasında kullandığınız her şeyi, sıcak, sabunlu su ile yıkayın. Buna bıçak ve kesme tahtası gibi mutfak malzemelerinin yanı sıra, tezgâhın üzeri de dahil.