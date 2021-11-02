Tiramisu tatlısını eşi Alba ile beraber dünya mutfağına kazandıran İtalyan restorancı Ado Campeol, 93 yaşında hayatını kaybetti. Campeol, Le Beccherie'nin sahibiydi. Ailesinin 1939’da devraldığı Le Beccherie’de çocukken çalışmaya başlamış, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda işi tamamen devralmıştı. Campeol'ün yaşadığı Veneto'nun Bölge Valisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Şehir, yemek ve şarap tarihindeki bir yıldızını daha kaybetti" ifadesini kullandı.

Tiramisu'nun afrodizyak olarak servis edildiği iddiası

BBC’nin haberine göre, kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpon peynirinin buluştuğu ünlü tatlının ilk kez Campeol’un eşi Alba ve restoran şefi ile restoranda yapıldığı sanılıyor. Ana malzemesi mascarpone peyniri ve kahve ile ıslatılan kek olan tatlı, restoranın menüsüne 1972 yılında eklendi. Ancak restorancı Campeol ailesi, tiramisunun patentini hiçbir zaman almadı. O zamandan beri, dünya çapındaki ünlü şefler tarafından uyarlanan tiramisu İtalyan mutfağının bir parçası haline geldi.

İtalya'nın kuzeyindeki Trevisio kentindeki bir genelevde afrodizyak olarak servis edildiği iddiaları da dahil olmak üzere, tiramisu'nun kökeni hakkında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar var. Ancak tarifin şehirdeki Campeol'un restoranında geliştirildiği yaygın olarak kabul ediliyor.

Tiramisu'nun kaza ile keşfedilmesi nasıl oldu?

Restoran şefi Roberto Linguanotto'ya göre, yemek vanilyalı dondurma yaparken bir kaza sonucu ortaya çıktı. Linguanotto, dondurma yapmaya çalışırken bir kase yumurta ve şekere biraz mascarpone peyniri düştü. Şef karışımın hoş tadını fark ettikten sonra Campeol'ün karısı Alba'ya haber verdi. İkili daha sonra kahveye batırılmış kek ekleyerek ve üzerine kakao serperek tatlıyı mükemmelleştirdi ve bu tatlıya "beni al" anlamına gelen "Tirami sù" adını verdi.

Tiramisu yazılı basında ilk defa, Veneto'da, yemek ve şarapla ilgili yerel bir yayında, 1981 yılında görüldü. Şimdi ise İtalya'nın en iyi bilinen tatlılarından biri. Tiramisu değişik ülkelerde içinde alkol olan tarifleriyle de ünlüdür, ancak 2010 yılında İtalyan Mutfak Akademisi tarafından onaylanan orijinal tarife göre çocuk dostu olması amaçlandığından alkolsüzdür.