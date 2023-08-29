Ezber bozan tohumlar Kilo verme sürecinde tohum tüketimini en verimli bir şekilde yapabilmek için stratejik davranabileceğinizi biliyor muydunuz?

Çiya tohumu, keten tohumu, fesleğen tohumu, rezene tohumu, balkabağı tohumu, kinoa, çetene, susam tohumu, ayçiçeği tohumu…

Küçücük boyutları ile bu besin maddeleri son derece yüksek besinsel değerlere sahiptirler; kilo verme maceranızda bütün ezberleri bozabilirler.

Bu tohumlarda kalori oranı düşüktür; lif açısından zengindirler ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olan besleyici maddelerle doludurlar. Peki kilo verme bağlamında yararlarını maksimize etmek adına bu tohumları ne zaman tüketmek gerekir?

Sorunuzun yanıtı aşağıda. İster kilo verme macerasına yeni atılmış olun, isterseniz çabalarınızı güçlendirecek yeni arayışlar içinde olun; en sevdiğiniz tohumlardan bir avuç kapın ve hemen harekete geçin!

REKLAM

Tohum nedir?

Tohumları kilo verme maceranıza dahil etmeden önce, ne olduklarını tam olarak anlamak gerekiyor.

Tohum, bir bitkinin yeni bir bitki oluşturmada gerekli genetik bilgisini içeren üreme birimidir.

Tohumlar, farklı boyutlarda, şekillerde ve renklerde olabilirler; çiçeklerden ağaçlara ve sebzelere kadar her tür bitki çeşidinde bulunabilirler.

Tohumlar, proteinlerle, sağlıklı yağlarla ve en önemlisi liflerle dolu, besleyici maddeler açısından son derece zengin gıda türleridir. Ayrıca yapılarında bolca vitamin ve mineral de içerdiklerinden, her tür diyete harika birer destek maddesi olurlar.

Tohumlar kilo vermeye nasıl yardımcı olurlar?

Tohumlar, besleyici maddeler açısından zengin olduklarından kilo vermeyi desteklerler. Yani fazla kalori almadan kendinizi tok hissetmenize yardımcı olurlar.

Tohumların tokluk hissini artırmalarının sebebi ise yapılarındaki yüksek lif ve protein içeriğidir.

Lifler ve proteinler, sindirimi uzun süren bileşenlerdir; yani gerçek anlamda midenizde daha fazla dururlar. Bu durum, açlık hormonu girelinin bastırılmasını sağlar.

Girelin, midede üretilen ve salınan bir hormondur. Mide, boşalmaya başladığında, girelin salgılamaya geçer. Bu, beyine, aç olduğunuzu ve yemek yemeniz gerektiğini söyleyen sinyaller yollar.

Midede sindirimi uzun süren lif ya da protein zengini besinler olduğunda, girelin hormonu salgılanmaz. Yerine, tokluk hormonu leptin salgılanarak beyninize karnınızın tok olduğu bilgisi gider.

Bu özelikleri, tohumları aç kalmayı önleyen mükemmel gizli ajanlar haline getirir. Böylelikle açlıkla mücadele etmeye çalışmaktansa, kendinizi kilo verme hedeflerinizi gerçekleştirmeye odaklayabilirsiniz.

En etkili kilo verdiren tohumlar hangileri?

Chia tohumları: Bu minik tohumlar lifle doludur ve ağırlıklarının 12 katına kadar su emebilirler. Bu da onları kilo kaybı için harika ve çok yönlü bir araç haline getirir.

Keten tohumu: Bu tohumlar lif ve sağlıklı omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Enflamasyonu azaltmaya, kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve B vitamini içeriğinden dolayı sağlıklı saç büyümesini sağlarlar.

Fesleğen tohumu: Fesleğen tohumları siyah susam gibi görünür ama chia tohumu gibi davranır. Fesleğen tohumları boyutlarının iki katına kadar şişer ve lif ve protein açısından zengindir. Bazen Sabja tohumu olarak da adlandırılırlar.

Rezene tohumları: Bu küçük, dar ve çıkıntılı tohumların açlığı azalttığı ve tokluk hissini artırdığı kanıtlanmıştır.

Kabak çekirdeği: Bu tohumlar sağlıklı yağ, protein ve en önemlisi harika lif kaynağıdır. Kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilirler ve ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek iyi bir çinko kaynağıdırlar.

Kinoa tohumları: Bu tohumlar yüksek protein kaynağıdır, yani tüm temel amino asitleri içerirler. Ayrıca nişasta gibi tüketilirler, bu nedenle karbonhidratlı garnitürler için mükemmel bir alternatiftirler.

Susam tohumları: Sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından zengin tohumlardır. Aynı zamanda kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek kalsiyum kaynaklarıdır.

Ayçiçeği tohumları: Sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından zengin içerikte tohumlardır. Aynı zamanda cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek E vitamini kaynağıdır.

Kilo vermeye çalışırken tohumları ne zaman tüketmek gerek?

Görüldüğü üzere, tohumlar, mükemmel birer besleyici madde kaynağılar; kendinizi tok hissetmenize yardımcı olarak diyet hedeflerinize bağlı kalabilmeyi kolaylaştırırlar.

Peki ne zaman tüketmek gerekiyor bu tohumları? Sabahları mı yoksa akşamları mı? Tohum tüketimi söz konusu olduğunda, günün bu iki zamanı da farklı yararları beraberinde getiriyor.

Sabahları tohum tüketimi

Güne biraz tohum yiyerek başlamak, günün geri kalanının nasıl olacağını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Sabahları tohum tüketmek, kendinizi tok hissetmenizi sağlayarak günün geri kalanında fazla yeme ya da sağlıksız atıştırmalık seçeneklerine yönelme riskinizi önemli ölçüde düşürür.

Tohumlar, ayrıca, güne güçlü bir başlangıç yapmak için ihtiyacınız olan enerjiyi sağlarlar.

Sonuç olarak, sabahları öğle yemeğini bekleyerek geçiriyor ve kendinizi şuursuzca atıştırırken buluyorsanız eğer, kilo verme maceranızın tekrar rayına girebilmesi için tohum tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Akşamları tohum tüketimi

Akşamları tohum tüketimi de kilo verme açısından faydalıdır, aynı sebeplerden, ama farklı şartlarda.

Tohumların lif zengini içeriği, akşam yemeğinden sonra atıştırma alışkanlığınızdan kurtulmak için gereken tek şey olabilir. Birçoğumuz gereksiz kalorileri tam da bu şekilde alıyoruz, yüksek kalorili gece atıştırmalıklarından.

Tohumlarda, inflamasyonu, şişkinliği ve stresi azaltan sayısız besleyici madde bulunur. Bu özellikleri sayesinde sindirimin ve en önemlisi uyku döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olurlar.

Uyku ve stres, kilo verme becerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip iki dolaylı etmendir; ve ironiktir ki kilo verme macerasında en çok göz ardı edilen faktörler de bunlardır.

Sonuç olarak ne zaman tüketmek daha iyi?

Sabahları mı akşamları mı? Yanıt şu: ikisi de birbirinden iyi seçenekler.

Kilo vermek amacıyla tohum tüketmenin en iyi zamanını yemekte aşırıya kaçtığınız saatler olarak düşünebilirsiniz.

Güne hızlı bir başlangıç yapmanın ve atıştırmaları sınırlamanın yollarını arıyorsanız, tohumları sabah tüketmek en iyi seçeneğiniz olabilir.

Gününüzü sağlıklı bir şekilde bitirmek ve uykunuzu düzene sokmaksa amacınız, tohumları akşam tüketmeyi denemelisiniz.

Kritik nokta, bunları beslenme düzeninize dahil etmeniz ve sizin için en doğru olduğunu düşündüğünüz saatlerde tüketmeniz.