600 rakımlı muhteşem yayla: Hıdırnebi

Yaylada 8 yıldır kafe ve restoran işleten Mehmet Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin sona ermesine rağmen bölgeye gelmeye devam eden yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

"Restoranımızı, turistlerin ilgisini çekmesi için oba çadırı şeklinde yaptık, çok beğendiler. Özellikle temmuz ve ağustos çok yoğun geçiyor. Sezon bitmesine rağmen kapatmıyoruz. Gelen insanlar açık olduğumuzu bilerek doğal bir ortamda ister yemek yiyor ister kahvesini içiyor. Buranın yaz ve kış aylarında ayrı güzelliği var. Birkaç gün önce kar yağdı ve insanlar sadece fotoğraf çektirebilmek için buraya geldi. Yazın serin ve sisli bir havası var. Şimdi ise güz havası dediğimiz sonbahar geçiyor. Ona rağmen hava sıcaklığı çok güzel ve yayla için ideal bir ortam bulunuyor."