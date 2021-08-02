İlişkinizi yeni baştan yaratacak tatil önerileri

Bali, Endonezya

Bali, Tanrıların Adası olarak nam salmıştır. Doğal güzelliklerinin sayesinde dünyanın dört bir yanından binlerce insanı kendine çektikçe ada da büyüdü, gelişti ve sınırsız alternatifin bulunduğu bir coğrafyaya dönüştü. Bali’de ne yapabileceğinizden çok ne yapmak istediğinize odaklanın. Dilerseniz romantik bir dağ yürüyüşüne çıkıp yeşilin, ormanların ve pirinç tarlalarının arasında sakinliğin tadını çıkarın. Dilerseniz dünyanın en iyi DJ’lerinin hazırladığı müziklerde dans edip yerel otantik dans gösterilerinin eğlencesini yaşayın. İsterseniz ruhsal bir deneyim için tapınakları ve meditasyon alanlarını tercih edin. Ya da beyaz kumla masmavi denizin buluştuğu ölümsüzlük hissi veren plajlarda güneşle bütünleşin. Bali’nin modern ve otantik, doğal ve mimari zenginliğinin arasında maceraya yelken açın.