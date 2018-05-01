YILDIZLARIN ALTINDA UYUYUN

Kabak Koyu’nun, komşusu Kelebekler Vadisi ve Olimpos gibi bozulacağından korkanların içi rahat olsun, çünkü burası ikinci derece sit alanı. Yapılaşmaya izin verilmiyor. Tahmin edersiniz ki, o verilmeyen izinlere rağmen büyük otel inşaatına kalkışıldı. Neyse ki yerli halk buna engel oldu. Anlayacağınız, Kabak Koyu’nda beş yıldızlı otel tatili değil, sonsuz sayıda yıldızlı gökyüzünün altında çadır ya da bungalov konaklamalı tatil yapabilirsiniz. Onun da tadı bambaşka ve bungalovlar gayet konforlu emin olun.

TAM BİR TERAPİ TATİLİ

Kabak Koyu’na ulaşmak biraz meşakkatli olsa da buna değer. Ölüdenize bakan, Kelebekler Vadisi’yle komşu Kabak’ta, yüksek bir uçurumdan denize bakarken, bir yandan orman havasını içinize çekebilirsiniz. Hatta ormanda yürüyüşe çıkarsanız ağaçtan ağaca sıçrayan sincaplarla, kocaman kelebeklerle burun buruna gelebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinip, kendinizi hiç olmadığınız kadar hafiflemiş hissedebilirsiniz.

Ama bu tatilin yan etkileri de var: Döndükten sonra, yediğiniz her yemeği olduğundan daha yavan bulacaksınız. Şehir hayatının koşuşturması ve gürültüsü üstünüze üstünüze gelecek. Her iş gününün sonunda, Kabak Koyu’na yeniden gitmeyi hayal edeceksiniz...

HAZIRLIKLI GİDİN

Giderken, mevsim ne olursa olsun yanınıza mutlaka kalın bir kazak ve mayo alın. Cepte taşınacak büyüklükte bir fener götürmeyi de unutmayın, bungalovların arası karanlık olabilir. Yoga yapıyorsanız, matınızı alın. Şehre inmenin zor olduğunu ve etrafta market, eczane bulunmadığını hatırlayın, ilaç gibi ihtiyaçlarınızı yedekli olarak yanınıza alın. Denize girecekseniz şnorkel ya da gözlük almayı da unutmayın, çünkü Kabak Koyu’nda doğa denizde de karada olduğu kadar çeşitli.

SESSİZLİĞİ TADIN

Buranın yerlileri sadece kuş ve dalga seslerinin olduğu huzurlu bir yaşamı tercih etmiş olsalar da, eğlenmeyi seven insanlar. Eğlencenin hep kalabalık, çok gürültülü ortamlarda olmayacağını biliyorlar. Siz de buna uyun, gündüz manzaraya karşı kitap okuyun, gece diğer kamplara yemek yemeye, içki içmeye ya da yakılan ateşin başında dans etmeye gidin. Kimse size yabancıymışsınız gibi davranmayacaktır.

GÖRMEK İÇİN 5 NEDEN

1. Yüzmeyi seviyorsanız, biraz açılın ve denizdeki mağarayı gezin. Vadideki şelalenin soğuk sularının altında yürüyün.

2. Mevsimiyse Caretta Caretta’ların yumurtadan çıkışını izleyin. Nesilleri tükenen Caretta’ların hayata gelişini izlemek büyülü bir deneyim.

3. Tübitak, dünyada sadece bu bölgede yetişen bitkiler keşfetti. Siz de Kabak Koyu’nda yetişen endemik bitkileri görün.

4. Stresten tüm vücudunuz ağrıdığında oksijen dolu, derin bir nefes iyi gelir. Okaliptüs, çam ve zeytin ağaçlarının kokusunu içinize çekin.

5. Şehrin ışıkları yıldızların güzelliğini unutturdu mu? Kabak’ta Samanyolunu daha önce hiç görmediğiniz netlikte izleyin.