Lizbon ve Madrid Avrupa'nın en canlı ve heyecan verici başkentlerinden ikisi olsa gerek, ancak trenle doğrudan bağlantılı olmadıkları için bu iki şehir arasında ulaşım pek de kolay değil.

Ancak tüm bunlar değişmek üzere olabilir. Portekizli yetkililer üç yıl içinde Lizbon ve Madrid arasında 6 saatlik doğrudan bir sefer başlatmayı hedeflediklerini açıkladılar.

İspanya'nın devlet demiryolu hizmetlerini işleten Renfe, eskiden yataklı tren seferleri düzenliyordu ancak bu seferler 2020 yılında kaldırıldı ve hala başlamadı. Şu anda, yolculuk 9 saatten fazla ve 4 aktarma olarak sürüyor.

Ancak Tagus Nehri üzerinde üçüncü bir köprünün inşa edilmesi, hem İspanya hem de Portekiz hükümetlerinin kendi paylarına düşen hattı inşa etmek için çalışmaları sayesinde durum değişecek.

İspanya halihazırda 150 km'lik bir hat inşa etmiş durumda ve devamı için görüşmeler sürüyor. Portekiz'de de inşaat başladı ve 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni hat tamamlandığında Lizbon ve Madrid arasındaki tren yolculuğu 6 saat sürecek ve 2034 yılına kadar bu süreyi 3 saate indirmek gibi iddialı hedefler var.