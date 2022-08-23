Rize yaylaları

Rize yaylalarına gitmek isteyen seyahat severlere Rize-Artvin ya da Trabzon havalimanlarından araç kiralama hizmetini değerlendirmelerini öneriyoruz. Engebeli yollarla dolu Karadeniz’de yaylalara özel araç olmadan çıkmak mümkün değil. Geçmişte yaylalara yakın tek havaalanı Trabzon Havalimanıydı ancak bugün Rize-Artvin Havalimanı da yaylaya gitmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.
Rize’yi gezerken Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer. Trabzon'da Sis Dağı ve Haldizen başı çekerken, heyelan sonucu oluşan Sera Gölü'nün çevresini de listeye eklenebilir. Artvin’e gidecekseniz de Borçka Karagöl Yaylası ve Kafkasör Yaylası görmeniz gereken yerler arasında.
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Ayder Yaylası
Ülkemizde yayla denilince akla ilk gelen, Karadeniz Bölgesi’nin en gözde mekânı olan Ayder Yaylası’dır. Kaplıca ve eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken beldelerimizden biri olan Ayder, Çamlıhemşin İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktadır.
Ayder’e ulaşım çok kolay. Rize merkezden 84 km uzaklıktadır. Rize-Artvin havalimanına 50 km uzaklıktadır. Asfalt kaplı yollar sayesinde bu doğa harikasına kış mevsiminin en zorlu şartlarında bile ulaşmak mümkün. Rize’den Çamlıhemşin’e gittikten sonra 19 kilometrelik yolculuğun ardından Ayder Yaylası’na varabilirsin.
Her zaman yeşil kalan ladin ve çam ağaçlarının, sarıdan kırmızıya dönüşen gürgen, kestane, kayın ve köknar ormanlarının sınırında olan bir vadiye konumlanan bu yayla her mevsim farklı bir güzelliğe bürünmektedir. Her bütçeye hitap eden konaklama tesislerinin bulunduğu yerleşim1220 metre yüksekliğe kurulmuştur. Ayder’in hemen dışında tüm ihtişamıyla Gelintülü Şelalesi nazlı nazlı süzülmektedir. Ayder Yaylası hem diğer yaylalara hem de Kaçkar Dağları’na gezi yapmak isteyenler için bir kapı vazifesi görür.
Bugün Rize’nin en popüler merkezi durumunda olan Yaylada, bungalovdan tipik yayla evi konseptine, aile pansiyonundan otele pek çok konaklama seçeneği mevcuttur. Zengin flora ve faunasının yanında kaplıcası da ünlüdür. Ayder Yaylası, çam ormanları ve Kaçkar manzarasının tam ortasındadır. Ayder Balı da yaylada tadına bakılması gereken lezzetlerdendir. Görenleri kendine hayran bırakan bu yayla, efsunlu güzellikleriyle bütün dünyayı beklemeye devam etmektedir
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Anzer Yaylası
Balıyla ünlü Anzer Yaylası Rize-Artvin havalimanına 121 km, Rize merkeze 87 km, İkizdere yerleşimine 34 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaylaya ulaşmak için İkizdere-İspir yolunun 8. kilometresindeki Dereköy kavşağın- dan sağa dönmek gerekiyor. 2105 metre yüksekliğindeki Anzer; Ballıköy ve Çiçek- liköy olmak üzere iki mahalleden oluşuyor. Dar ve derin bir vadi yatağındaki yayla, alpin çayırlıklara yayılmış envai çeşit çiçekleriyle bir renk cümbüşünü andırıyor. Çevresinde Zenetli, Köşeli, Yatak ve Buzluğan gibi yayla ve mezraların yer aldığı Anzer, Karataş ve Soğanlı dağlarının ortasına konumlanıyor. İki pansiyon ve bir misafirhanenin bulunduğu yayla 1991 yılında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmiştir. Anzer Yaylası çevresinde görülen pek çok endemik bitki bölgede botanik turlarının yapılmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca vadi sonundaki yamaçlarda yer alan 9 farklı göle günübirlik yürüyüşler yapılabilmektedir.
Anzer balı; Türkiye'de Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan ve Anzer Yaylası olarak anılan bölgesinde üretiliyor. Bu nedenle dünya çapında oldukça ender bulunan, özel ballardan birisidir. Arıların bölgede bulunan endemik, yani sadece o bölgede yetişebilen çiçeklerden topladığı ballardan oluştuğu için de aroma, tat olarak diğer ballardan ayrılıyor.
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Pokut Yaylası
Dinginlik arayanların sığındığı özel bir mekan. Yörenin özgün mimarisinden örnekler sunan yayladan açık havalarda Karadeniz’i ve Kaçkarlar’ı seyretmek mümkün.
Rize’nin en önemli yaylalarından biri olan Pokut, Çamlıhemşin ilçe merkezine 18 kilometre mesafede yer alıyor. Komşusu Sal Yaylası gibi bir sırta konumlanan yaylayı Çamlıhemşin’in Konaklar (Makrevis) mahallesi ile Ortanköy ve Boğaziçi (Pogina) köyleri kullanıyor. Kentin turizm tanıtım broşürlerine poz veren yaylada 4 pansiyon bulunuyor. 2032 metre yükseklikteki Fotoğraf tutkunlarına özellikle sabah gün doğumu manzarasını kaçırmamalarını öneririz.
Rize-Artvin havalimanına 112 km uzaklıkta. Rize merkeze ise 79 km uzaklıkta. İkizdere ilçesi Anzer Yaylası yolu üzerindeki 'Kamanın Dibi' mevkiinden ayrılarak Petran Yaylasına ulaşabilirsiniz. Konaklama mevcut değildir.
Kaçkarların en iyi terası konumundaki Pokut yaylası ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Yaylanın en güzel mevsimi Haziran-Ekim aylarıdır. Pokut yaylasını gördüğünüz an güzelliği karşısında şaşkınlığa kapılıp “gerçekmiş” diyeceksiniz. Açık bir havada Pokut yaylasından baktığınız zaman Sal, Amlakit ve Hazindak Yaylaları’nın güzelliklerini de görebilirsiniz. Hemen yanıbaşındaki Sal yaylası ile bir bütün olmuş durumda. Sal yaylasından orman içinden yürüyerek Pokut yaylasına rahatlıkla geçebilirsiniz.
Yeşilin her tonuyla kaplı dağların arasındasınız ve etrafınızda mor, sarı, beyaz çiçekler var. İşte dünyadaki cennet bu diyorsun. Ses yok, araba yok ve kalabalık yok. Duyduğunuz tek şey kuş sesi. Adeta gökyüzünde uçuyor hissi uyandırır sizde. Yayla havası sis olmadan olmaz. Akşam üzeri Pokut yaylasından Sal Yaylasına geçerek eğer sis denizi varsa burada gün batımını izlemek muhteşem bir duygu.
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Amlakit Yaylası
Amlakit Yaylası halen Aşağı Vice, Hala, Habak köylerinde yaşayan yerli halk tarafından kullanılmaktadır. Çamlıhemşin'e uzaklığı Palovit vadisi üzeri Amlakit yaylasına kadar araba ile 55 km'dir. Buradan yaya olarak 1-2 saatte çıkılır. Kotençur yaylasına Amlakit yaylacıları gitmektedir. Önceleri bu yaylada şenlikler düzenlenirdi.
Amlakit Yaylasına Rize - Artvin havalimanına 80 km uzaklıktadır. Çamlıhemşin'den Sal-Pokut-Hazindak üzeri yaya gidilirse 25-30 km. Eğer, Çamlıhemşin'den Elevit üzeri, Trovit yaylası aşılarak Palovit yaylasına inilince dere içi aşağı doğru hareket edilirse 50-60 km de varabilirsiniz. Palovit şelalesi tarafından ise 13 km sonra yaylaya ulaşabilirsiniz.
Amlakit Yaylası halen Aşağı Vice, Hala, Habak köylerinde yaşayan yerli halk tarafından kullanılmaktadır. Dağın yamaçları yerel mimarinin en güzel örnekleri olan yayla evleri ile örtülü. Hepsi rengârenk ve yayla üzerine bir sim gibi dağılmış vaziyette seyir zevki yüksek manzaralar sunuyor. Kampçılar, dağcılar ve yürüyüş severler için etrafta keşfedilecek pek çok doğal zenginlikler mevcut. Yürüyüş için öncesinde kayalara işaretlenmiş rota bilgisi bulunmakta. Çadır kampının yanı sıra yaylada konaklayabileceğiniz 2 tane de pansiyon yeri bulunuyor.
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Elevit Yaylası
Hacıvanak ve Trovit buzul vadilerinin birleşme noktasında kurulmuştur. Çamlıhemşin ilçesinde 1884 m rakımda bulunur. Yayla daha çok gurbetçiler tarafından yaz aylarında ziyaret edilmektedir. Konaklama imkânı bulunan yaylanın geleneksel yayla evleri de ilgi çekicidir. Elevit Yaylası, horonları ile ünlü olması nedeniyle Ağustos aylarında yapılan şenlikleri ile de dikkat çeker.
Elevit yaylasına Rize & Artvin havalimanına 67 km uzaklıkta. Çamlıhemşin'e 35 km. Çamlıhemşin'den çıkılarak vadi üzerinden Çat Yaylasına varıldığında, sol kol üzerinden devam ederek Elevit'e ulaşabilirsiniz. Çat ile arası,araba ile 15-20 dakikadır. İki derenin bitiştiği alan çevresinde konumlanmıştır.
Orman sınırının bittiği bir noktada kurulan Elevit Yaylası, üzerinde ‘rakım bin sekiz yüz, nüfus belirsiz’ yazan tabelasıyla, Karadeniz insanının nüktedan kişiliğini sergileyerek karşılar konuklarını. Çamlıhemşin ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki yayla iki vadinin birleştiği bir çatak mevkide yer alır. Kırmızıçağıl ve Kızıltepe eteklerindeki yerleşim, üç bakkalı ve pansiyonuyla diğer yaylalara geçiş yapacaklar için son alışveriş merkezidir aynı zamanda. Elevit’e ulaşım Çamlıhemşin-Zilkale-Çat yolu takip edilip, Çat ayrımında sola dönülerek sağlanır. Çevresinde Lakubar, Çilinç ve Karunç yaylaları yer alır.
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