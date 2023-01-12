Sarıyer’de mutlaka gitmeniz gereken 6 yer

-
Atatürk Arboretumu
Doğayı ve yeşili seven birisi iseniz Atatürk Arboretumu‘na muhakkak gelmelisiniz. Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinde bulunan floristik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini çekmiş bulunan ünlü Belgrad Ormanı’na komşu 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuş. Arboretum'a girişlerde su haricinde herhangi bir içecek veya yiyecek içeri alınmıyor. Evcil hayvan, drone, tripod kullanımı yasak. Yere düşmüş bile olsa tohum, çiçek, yaprak v.b. şeylerin toplanması yasak. Atatürk Arboretumu 09:00-17:00 saatleri arasında açık. Pazartesi günleri ziyarete kapalı. Haftaiçi yetişkin 7.50 TL, Öğrenci 2.50 TL, hafta sonu yetişkin 20.00 öğrenci 7.5 TL
-
-
Emirgan Korusu
Yeşili, doğayı, rengarenk çiçekleri seven biriyseniz, size huzur verecek bir yer var Sarıyer'de; Emirgan Korusu. Koru tam 300 dönümlük bir araziye sahip. Her adımda ise yeşilin tonları arasındaki kırmızı gülleri, mor menekşeleri, sarı laleleri görebileceğiniz bir nokta. Özellikle bahar ve yaz aylarında gidilmesini önersek de sonbaharda da ayrı bir güzellik sunar sararmış yapraklarıyla. İstanbul Boğazı kıyılarında, Emirgân-İstinye semtleri arasında yer alan koru sırtlar ve yamaçlar üstüne yayılmış.
-
Garipçe Köyü
İstanbul'da böyle yerler kaldı mı dedirten Garipçe, Sarıyer'e bağlı, Rumelikavağı ve Rumelifeneri'nin arasında konumlanmış, geçim kaynağı balıkçılık olan, Sarıyer'e 10 km uzaklıkta bir mahalle. Tarihçi Homeros'a göre Garipçe köyünün adı Kharybidis. Mahallenin %85'i ormanlık alan, %10'u yerleşimden oluşuyor. Geçim kaynağı balıkçılık olmakla beraber hayvancılık da yapılıyor. Köyde bir bakkal, bir kahve ve üç restoran var. Köyün iskelesinden büyükliman ve diğer yüzme koylarına turlar yapılıyor. Köye ulaşmak için Hacıosman, Sarıyer metro durağından kalkan 150 numaralı İETT otobüslerini kullanabilirsiniz. Özellikle tatil günleri denize nazır kahvaltı yapmak isteyenlerin sıkça ziyaret ettiği bir nokta.
-
Rumeli Hisarı
Namıdeğer "Boğazkesen" olarak bilinir. Fatih Sultan Mehmet tarafından Boğaziçi’nden geçen gemileri kontrol etmek amacıyla 1452 yılının mart ayında yapımına başlanan hisar ağustos ayında yani 5 ay gibi bir sürede tamamlanmış. Yapımında 2000 duvar ustası 4000 kalfa çalışmış. Fatih Sultan Mehmet’in 3 veziri tarafından yaptırılan Çandarlı Halil Paşa Kulesi 22 m, Zağanos Paşa Kulesi 21 m ve Saruca Paşa Kulesi 28 m. yüksekliğinde. Orta çağdan günümüze ulaşan bu eşsiz yapı sadece mimarisi ile değil bitki örtüsü ile de görülmeye değer. Çam fıstıkları, erguvan ağaçları ve yabani bitki örtüsü ile her mevsim İstanbul Boğazı’nın tipik florasının küçük bir kesiti gibidir. 3 seyir terası, dünyanın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapar. Pazartesi hariç her gün açık. Giriş ücreti 30 TL. Müzekart geçiyor. 09.00 - 17.00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Gişe Kapanış Saati 16.45.
-
Japon Bahçesi
Şehrin ortasına gizlenmiş bir vaha. Baltalimanı Japon Bahçesi halka açık bir park. İki ülke arasındaki kardeşliği temsil eden giriş kapısı hem Japonya hem de Türkiye'de bulunan boğazlar düşünülerek tasarlanmış. Doğal malzemeler kullanılarak yapılan bahçede Japon bahçelerinde tercih edilen bitkiler bulunur. Bahçede doğal gölet, şelale ada, adayı kıyıya bağlayan taş ve tahta köprünün yanı sıra Japon çayevi var. Bahçede 4850 adet ağaç ve bitki mevcut. Doğal taştan imal edilmiş fenerler bahçeyi süsler. Bahçenin çevresini Japon stili duvarlar çevreler. Haftanın her günü açık olan bahçe yazın 19.30, kışın ise 17.00 saatlerine kadar ziyarete açık.
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!