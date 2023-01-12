Sarıyer’de mutlaka gitmeniz gereken 6 yer

Rumeli Hisarı

Namıdeğer "Boğazkesen" olarak bilinir. Fatih Sultan Mehmet tarafından Boğaziçi’nden geçen gemileri kontrol etmek amacıyla 1452 yılının mart ayında yapımına başlanan hisar ağustos ayında yani 5 ay gibi bir sürede tamamlanmış. Yapımında 2000 duvar ustası 4000 kalfa çalışmış. Fatih Sultan Mehmet’in 3 veziri tarafından yaptırılan Çandarlı Halil Paşa Kulesi 22 m, Zağanos Paşa Kulesi 21 m ve Saruca Paşa Kulesi 28 m. yüksekliğinde. Orta çağdan günümüze ulaşan bu eşsiz yapı sadece mimarisi ile değil bitki örtüsü ile de görülmeye değer. Çam fıstıkları, erguvan ağaçları ve yabani bitki örtüsü ile her mevsim İstanbul Boğazı’nın tipik florasının küçük bir kesiti gibidir. 3 seyir terası, dünyanın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapar. Pazartesi hariç her gün açık. Giriş ücreti 30 TL. Müzekart geçiyor. 09.00 - 17.00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Gişe Kapanış Saati 16.45.