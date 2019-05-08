Son zamanların en trend rotası: Kars

Ulaşım, nerede kalınır, gezilecek yerler, yapılacak şeyler, ne yenir?
Kars'ın bu önemli tarihinde 40 yıl hüküm süren Ruslara ait Baltık mimarisinin etkisi büyük. Tabii bir de mülk sahiplerinin duyarlı duruşları da bu dokunun korunmasında büyük etken. Zira hepsi de bu yapıları ya olduğu gibi bırakmış ya da koruma altına almış. Gürcistan-Ermenistan ile sınır komşusu olan Kars, ülkemizin en soğuk şehirlerinden biri. Bu nedenle yılın çoğu zamanı bembeyaz karlarla kaplı. Kars’ın tarihi dokusuyla birlikte, bir de dünyada kristal karın yağdığı 2. bölge olan Sarıkamış Kayak Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor oluşu da henüz yeni öğrenilen bir bilgi. 1. bölge neresi diyorsanız hemen söyleyelim; Alpler.
Kars kaç günde gezilir?
Eğer Kars’a Doğu Ekspresi ile gitmeyi düşünüyorsanız, fazladan 1 güne daha ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte gezinize Sarıkamış Kayak Merkezi’ni de dâhil etmeyi planlıyorsanız, 1 gün de burası için ekleyin. Kars’ın şehir merkezi ve etrafı için 2 gün yeterli olacaktır. Bu haliyle 4 gününüzü bu belgesel tadındaki şehre adayabilirsiniz.
Kars'a nasıl gidilir?
İstanbul ve Ankara’yı baz alarak cevaplıyor ve size 2 seçenek sunuyoruz. Tabii ki ilk akla gelen ve gönlün istediği Doğu Ekspresi. Ancak şu sıralar bilet bulmak inanılmaz zor. Yine de Doğru Ekspresi ile ilgili birkaç bilgi paylaşmadan geçmeyelim. Doğu Ekspresi Ankara’dan hareket ediyor ve 24,5 saatlik yolculuğun sonunda Kars’a varıyor. Bilet fiyatları ise 2019 için pulman 47 TL, örtülü kuşetli 63,50 TL ve yataklı 117 TL. Doğu Ekspresi’ne bilet bulamazsanız eğer Kars’a uçakla gitmenizi önereceğiz. İstanbul-Kars arası yaklaşık 2, Ankara-Kars arası ise yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Bilet fiyatları ise gideceğiniz tarihe göre değişkenlik gösterdiğinden sabit bir fiyat söylemek oldukça güç.
Kars’ta nerede kalınır?
Bu konuda alternatifleriniz bir hayli fazla. Öne çıkan birkaç otel tavsiyesinde bulunacak olursak; Hotel Katerina Sarayı, Kar’s Hotel, Hotel Cheltikov, Kars-ı Şirin. Bir gecenizi Sarıkamış Kayak Merkezi’nde geçirmek isterseniz, yine otelleri incelemenizi tavsiye ederiz.
Kars gezilecek yerler – 1. gün
Kars’ın çevresini rahat rahat gezmek için bir araba kiralamanız faydalı olacaktır. İlk gün sabah erken kalkın ve ilk keşif durağınız olan Ani Harabeleri’ne doğru yola çıkın. Ani Harabeleri, Kars’ın şehir merkezine 48 km mesafede yer alıyor. Burası Ermenistan ile aramızda doğal bir sınır oluşturuyor. Sınırı oluşturan şey ise Arapçay. Arapçay’ın diğer tarafından gördüğünüz yer Ermenistan toprakları oluyor. Ani Harabeleri bir zamanlar bölgenin en önemli merkezi olarak nitelendiriliyormuş. Şimdiye kadar burada 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edilmiş. Ermeni Bagratuni Hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olan Ani Harabeleri, sayısız deprem ve savaş görmüş. Bir hayli harap edilmiş ve terk edilmiş. 78 hektarlık bir alana yayılan Ani Harabeleri’nde tahmini olarak geçireceğiniz süre 1,5 ila 2 saat diyebiliriz.
Ani’den sonra ikinci durağınız Çıldır Gölü olacak. Ancak yol üzerinde giderken sol tarafınızdaki Aygır Gölü’ne de bir uğrayın deriz. Gölden sonra ise karşınıza çıkacak olan Boğatepe Köyü’nü de es geçmeyin. Bu köyü özel kılan şey Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesine ev sahipliği yapıyor olması.
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