Son zamanların en trend rotası: Kars

Kars gezilecek yerler – 1. gün

Kars’ın çevresini rahat rahat gezmek için bir araba kiralamanız faydalı olacaktır. İlk gün sabah erken kalkın ve ilk keşif durağınız olan Ani Harabeleri’ne doğru yola çıkın. Ani Harabeleri, Kars’ın şehir merkezine 48 km mesafede yer alıyor. Burası Ermenistan ile aramızda doğal bir sınır oluşturuyor. Sınırı oluşturan şey ise Arapçay. Arapçay’ın diğer tarafından gördüğünüz yer Ermenistan toprakları oluyor. Ani Harabeleri bir zamanlar bölgenin en önemli merkezi olarak nitelendiriliyormuş. Şimdiye kadar burada 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edilmiş. Ermeni Bagratuni Hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olan Ani Harabeleri, sayısız deprem ve savaş görmüş. Bir hayli harap edilmiş ve terk edilmiş. 78 hektarlık bir alana yayılan Ani Harabeleri’nde tahmini olarak geçireceğiniz süre 1,5 ila 2 saat diyebiliriz.

Ani’den sonra ikinci durağınız Çıldır Gölü olacak. Ancak yol üzerinde giderken sol tarafınızdaki Aygır Gölü’ne de bir uğrayın deriz. Gölden sonra ise karşınıza çıkacak olan Boğatepe Köyü’nü de es geçmeyin. Bu köyü özel kılan şey Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesine ev sahipliği yapıyor olması.