Ada camping özel kumsal plajıyla cunda tabiat parkının ve yeşilliklerin içinde doğayla ve denizle bütünleşmiş durumda. Odaların tümü plaj kenarında. Restoranı deniz manzaralı ve akşam günbatımının en güzel izlendiği yer. Kamp alanında çocuklar için oyun alanı, basket, voleybol sahası ve 6 tonluk deniz akvaryumu var. Tesisin bulunduğu yer trekking, bisiklet, şnorkelli yüzme, dalış ve olta balıkçılığı için ideal.

Kampçılar için kiralayabileceğiniz çadır ve karavanlar mevcut. Kendi karavanınızla da gelebiliyorsunuz. Kampçılara özel hazırlanmış çardakların herbirinde masa sandalye, aydınlatma ve elektrik prizi mevcut. Kampçılar ücretsiz olarak mutfakta kendi yemeklerini hazırlayabilir, sıcak duşlardan ve soyunma kabinlerinden, plajdaki şezlong şemsiye ve minderlerden ücretsiz faydalanabilir. Kamp bölümünde konaklama için mutlaka rezervasyon yapılmalı.

Rezervasyon için Ufuk bey tel: 0266 327 1211