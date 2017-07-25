Kızılçukur, Kapadokya
Uyandığınızda karşınızda uçan balonlar görmek istiyorsanız buyrun Kapadokya'ya! Eşsiz doğa manzarası ve temiz havasıyla kampçılar için cennet olan Kapadokya, gün batımını en güzel haliyle izleyebileceğiniz noktalardan. Bölge, günün farklı saatlerinde bambaşka renklere bürünüyor.
Aynı zamanda vadide yürüyüş yapmak isterseniz karşınıza birçok kilise çıkacak. Otel yerine çadırda da kalabileceğiniz bölgede onlarca tesis var. Balonların kalktığı Kızılçukur Vadisi’ne bakan herhangi bir yer, kamp atmak için muhteşem bir tercih olacaktır!
Şahinkaya Kanyonu, Samsun
Samsun Vezirköprü’ye bağlı Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerinde. 1.5 kilometre uzunluğundaki bu kanyon Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu. Burada genellikle sporcular kamp kuruyor. Tesisleşme tam olarak yok. En büyük sıkıntı su. Kamp için gittiğinizde su bulacağınız tek kaynak tekneler. Burada kamp kurduktan sonra tekne turlarına katılabilir, kanyonun tepesine çıkıp doğanın güzelliğine kendinizi bırakabilirsiniz.
Çünkü burası tekne turu yapılabilen ender kanyonlardan biri. 324 metre yüksekliğe ve yaklaşık 80 metre su derinliğine sahip. Yakın köylere kuzu çevirme için gidebilirsiniz. Kanyonda kano kullanan sporcular var, bu keyfi tatmak için maalesef kendi kanonuzu kendiniz getirmelisiniz.
Aytepe Yaylası, Kocaeli
Aytepe Yaylası'nın İstanbula uzaklığı 135 km. Haftasonu kamp yapabileceğiniz güzel yerlerden. Birden çok çadır kampı kurabileceğiniz alan ve mesire yeri mevcut. Kamp bölgesinde mağaralar, yürüyüş parkurları, dereler ve kanyonlar ile çevrilidir. Samanlı dağlarında bulunan Aytepe 950 metre rakımlı bir mahalle ve geniş çayırların bulunduğu bir alan. Soğuk dere kanyonuna hâkim sarp kayaların üstünde. Bolca su kaynağu olan Aytepe'de özel tesislerde mevcuttur. Yuvacık'ta bulunan Aytepe'ye araç ile ulaşım oldukça kolaydır.
Borçka Karagöl, Artvin
Oksijene doymak istiyorsanız Karadeniz'in incisi Artvin sizin için en iyi adres. Türkiye’nin keşfedilmemiş kamp alanlarından biri Borçka Karagöl Kamp Alanı. Artvin'e gitmişken Şavşat Karagöl'e de mutlaka gitmenizi tavsiye ederiz. Borçka Karagöl, sakin bir kamp yapmak ve doğa fotoğrafçılığı tutkusunu yaşamak için tercih edilebilecek en uygun yerlerden. Karagöl’de kamp yaptıktan sonra aynı bölgede bulunan Balık Gölü gibi diğer göllere de yürüyüş yaparak ulaşabilirsiniz.
Borçka'nın Artvin kent merkezine uzaklığı 33 km. Göle ulaşmak için Borçka yolunda 20 km ilerleyip Karagöl tabelasının bulunduğu sapaktan girerek yolu takip etmek gerekiyor. 5 km sonra göldesiniz. Karagöl kamp, eşsiz tabiatıyla ve kartpostalı andıran görüntüsüyle göz dolduruyor.
Gölün çevresindeki ormanlık alanda kamp, karavan ve piknik alanları bulunuyor. İlçe merkeziyle göl arasında ki yolda bungalov, pansiyon ve restoranlar sıralı. Göle yakın kamp yapacaksanız yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız çok düzgün işletmeler var. Yakınlardaki Maral ve Mençuna şelalesi ile Beyazsu Yaylası’na doğru doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Macahel Vadisi’ni de mutlaka görmelisiniz.
Gökçetepe Tabiat Parkı, Edirne
Gökçetepe Tabiat Parkı Edirne ilinin Keşan ilçesinde bulunan tabiat harikası, tabiri caizse saklı cennet olarak değerlendirilebilecek eşsiz güzellikteki bir yer. Uçsuz bucaksız koyları ve binlerce m2 ormanıyla doğa harikası olarak nitelendirilebilecek bu yerde Survivor Macera Parkı, tırmanma duvarı gibi birçok güzel aktiviteye katılabilirsiniz. Dünyada kendi kendini temizleyen, berrak sadeliği ile Marmara ve Ege denizlerini birbirine bağlayan Saros Körfezi’nde bulanan Gökçetepe Tabiat Parkı, uçsuz bucaksız koylarıyla, Keşan'da doğal kalabilmiş saklı bir cennet köşesi. Yıldız ve Çakıl Koyu olarak adlandırılan bölgede karavanlarınızla harika bir tatil yapma şansı elde edebilirsiniz. Muhteşem bir deniz manzarasının hemen yanında konaklamak, istediğiniz zaman denize girebilmek, hem merkeze yakın hem de kalabalıktan uzak olmak gibi fırsatları aynı anda sunan karavan tatiline kesinlikle hayran kalacaksınız. Çam ağaçları içerisinde, zeytin ağaçlarının altında çadır kurmak isteyenler kendi çadırlarını yanlarında getirebilir, isterlerse kiralayacakları çadırlarla güzel bir tatil deneyimi yaşayabilir. Gökçetepe Tabiat Parkı, ayrıca dalgıçların ve dalış kulüplerinin vazgeçilmez adresi. Binlerce farklı deniz canlısı, Saros Körfezi’nde dalış keyfini daha cazip hale getiriyor.
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Yedigöller Milli Parkı, Bolu
Dinlenmek, sakinleşmek, huzur bulmak isteyen herkese hitap edebilecek muhteşem özelliklere sahip Yedigöller Milli Parkı kamp kurmak için düzenlenmiş olup dört mevsim kamp yapmaya elverişlidir. 1 hektarlık alanda çadırla veya karavanla konaklama yapabilirsiniz. Bolu sınırları içerisinde ulaşımı oldukça kolay olan kamp alanı içinde ihtiyaç duyacağınız her türlü yiyecek, içecek ve ekipman bulabilirsiniz ancak elektrik yok. Parkın ziyarete en uygun zamanı nisan-kasım ayları arası. Milli Park içinde bulunan bungalov evlerde de konaklayabilirsiniz. Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl var. Bu göller aralarında 100 m. yükselti farkı bulunan iki plato üzerinde. Ortalama 780 m. yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl. Büyükgöl'ün en derin yeri 15 m. Büyükgöl’ün güneydoğusundaki Deringöl, 20 m. uzunluğundaki akan bölümü ile Büyükgöl’e bağlı. Sessiz ve sakin bünyesi, güzel manzaraları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş yolları, şelaleleri, çeşitli cinste bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla piknik, dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi faaliyetler yapılır.
Hızırkamp, Balıkesir
Kazdağlarına karşı kamp yapmak isterseniz Edremit'e uğramadan geçmeyin. Kaz Dağları’nın Kirişlik Vadisi eteğinde yer alan Hızır kamp alanı bütün ihtiyaçlarınızın karşılandığı, Mimar Sinan'dan 2 hocanın ve Mehmet Alan Köyü'nde yaşayanların işlettiği sakin bir yer. Burada Zeytinli Çayı’nın serin sularında yüzebilir, yoga ve meditasyon gruplarıyla sakin bir gün geçirebilirsiniz. Türkiye’den belli yoga okullarıyla çalışıyorlar. Kendi çadırınızda kalabilir, taş evlerde ya da ağaç evlerde konaklayabilirsiniz. Unutmadan, rezevasyon için mutlaka web sitesinden form yaptırın çünkü telefonla buraya ulaşmanız zor. Web adresi için tıklayın Tel: 0 554 4389833
Kelebekler Vadisi, Muğla
Ölüdeniz'in yakınlarında bulunan bu vadi yaz tatili için ideal. Kelebekler Vadisi’ne gitmek için önce Ölüdeniz’e gideceksiniz, oradan kiralayacağınız veya dolmuş usulü gidiş-dönüş bineceğiniz bir tekneyle vadinin kumsalına ineceksiniz. İndiğinizde cennete düşmüşe döneceksiniz. Fethiye çevresinin en çarpıcı yerlerinden biri Kelebekler Vadisi. 2.000 metrelik Babadağ’ın eteklerindeki Kelebekler Vadisinin içinde iki patika var. Biri şelalelere, diğeri Faralya köyüne çıkıyor. Kelebekler vadisi kumsalında konaklama tesisi yok. 1. derece doğal SİT alanı. Çadır kurabilir ya da çardaklarda uyku tulumunuzla uyuyabilirsiniz. Karavanınızla gidemezsiniz çünkü yol yok. Ulaşım ya denizden ya da faralya köyünden aşağı dik yamaçlardan trekking yaparak.
İğneada, Kırklareli
İğne adaya İstanbul'dan hareket eden otobüslerle gidebilirsiniz. Alanda bulunan otel ve pansiyonlarda konaklayabileceğiniz gibi çadır kamp yapma imkanı da var. İğneada Milli Park'ı Bulgaristan sınırında yer alan İğneada beldesi sınırlarındadır. Alan bataklıklar, subasar orman, tuzlu ve tatlı su gölleri ile kıyı kumullarını bir arada barındıran ekosistemlerden birisidir. Karadeniz'e kıyısı vardır.
Kabak Koyu-Fethiye
Yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği olan Kabak Koyu el değmemiş doğasıyla masallarda kamp yapıyor gibi hissetmenize neden olur. Üç tarafı dağlarla çevrili koyun insanı büyüleyici etkisi vardır. Likya yolu üzerindedir. Bungalov evlerde kalabileceğiniz gibi çadır kamplarında da kalabilirsiniz. Çadır kamplarında alanlar bellidir, bu alanlar dışında çadır kuramazsınız. Tuvalet, lavabo, duş, elektrik kamp alanından karşılanır. Yanınızda çadır yoksa kiralayabilirsiniz.
Mugada Plajı - Amasra
Bartın şehir merkezine 15 km uzaklıkta bulunan plaj; harika doğası, doğal plajı ve kamp turizmi ile şehrin gürültüsünden uzak bir tatil imkanına sahiptir. Yemyeşil doğası ve meyve ağaçlarının bolca olduğu bu alanda Mugada Plajı’nda ücretsiz şekilde çadır kurabilirsiniz. “Elektriğe, suya daha kolay ulaşmak istiyorum” diyorsanız o zaman Bartın İl Özel İdaresi’nin Mugada Tesisi’nde kalabilirsiniz. Kamp alanı ise çadır için 40, karavan için 45 TL. Günlük 10 TL de çadır ve karavan başına elektrik ücreti var.
Kaş Camping, Antalya
Antalya'ya 180 kilometre mesafedeki Kaş, hem doğası hem deniziyle uygun bir tatil rotası. Bölge tertemiz havada, kuş ve böcek sesleri eşliğinde uyanmak için biçilmiş kaftan. Burada huzurla dolmak isteyenler için pek çok seçenek mevcut. Kaş merkeze yakın bir konumda kamp yapmak isterseniz deniz kenarına konumlanan Kaş Camping'i tercih edebilirsiniz. 7 dönüm alanda, zeytin ağaçlarının gölgesinde, hayallerinizin ötesinde sakin dingin bir doğa deneyimi yaşamak istiyorsanız Kaş Camping'i tercih edebilirsiniz. Denize sıfır mekanda karavan, çadır ve bungalow konaklama seçenekleri bulunuyor. Tavla oynayıp, gölgede bir şeyler içebilirsiniz ya da deniz manzarasıyla sakinleşip, kitap okuyabilirsiniz. Dilediğiniz pek çok aktivite için kampta keyifli mekanlar var. Çadır, karavan ya da bulgalovlarda konaklayabilirsiniz. Elektrik, internet, su ve wc ücretsiz. Kampın ortasında ortak bir mutfak alanı var. Çamaşır makinesi ve buzdolabı kullanımı giriş ücretine dahil. Kamp alanı kiralama bedeli kişi başı 95 TL. Eğer iki kişi tek çadırı paylaşmak isterseniz 140 TL ödemeniz gerekiyor. Merkezden uzakta da Olympos Camping yer alıyor. Olympos'un fiyatı ise kişi başı 50 TL. Elbette doğa ve deniz tatilinin yanında Kaş’a gitmişken mutlaka Kaya Mezarları'nı mutlaka görmelisiniz.
Bilgi için Kaş Camping telefon numarası: +90 242 836 10 50
Ada Camping, Cunda, Ayvalık
Kamp, adalarıyla meşhur Ayvalık'ta 25 adanın en büyüğü olan ve karaya bir köprüyle bağlantısı bulunan Cunda, diğer adıyla Alibey Adası üzerinde. Cunda tarihinden, lezzetlerine, koylarından, evlerine kadar oldukça özel bir ada. Ada Camping Cunda adasının midilliye bakan sahilinde. Cundanın merkezine 3 km. asfalt yolla bağlı. Ayvalıktan cunda adası merkezine dolmuş ve belediye otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Cundadan tesise ticari taksilerle 25 TL ye gelebilirsiniz. Taksi için Eriş bey 0542 655 3154 no lu teli arayabilirsiniz.
Ada camping özel kumsal plajıyla cunda tabiat parkının ve yeşilliklerin içinde doğayla ve denizle bütünleşmiş durumda. Odaların tümü plaj kenarında. Restoranı deniz manzaralı ve akşam günbatımının en güzel izlendiği yer. Kamp alanında çocuklar için oyun alanı, basket, voleybol sahası ve 6 tonluk deniz akvaryumu var. Tesisin bulunduğu yer trekking, bisiklet, şnorkelli yüzme, dalış ve olta balıkçılığı için ideal.
Kampçılar için kiralayabileceğiniz çadır ve karavanlar mevcut. Kendi karavanınızla da gelebiliyorsunuz. Kampçılara özel hazırlanmış çardakların herbirinde masa sandalye, aydınlatma ve elektrik prizi mevcut. Kampçılar ücretsiz olarak mutfakta kendi yemeklerini hazırlayabilir, sıcak duşlardan ve soyunma kabinlerinden, plajdaki şezlong şemsiye ve minderlerden ücretsiz faydalanabilir. Kamp bölümünde konaklama için mutlaka rezervasyon yapılmalı.
Rezervasyon için Ufuk bey tel: 0266 327 1211
Kaz Dağları-Çanakkale
Hem trekking yapıp hem de kamp kurmak istiyorsanız işte aradığınız yer! Mitolojideki ismiyle İda Dağları olarak bilinen Kaz Dağları, eşsiz bir yer. Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi’ni birbirinden ayıran, hem Çanakkale hem de Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağları 1993 yılında milli park ilan edilerek koruma altına alındı. Bölgede otel yerine huzuru doğada bulmak isteyen kampçılar için pek çok seçenek mevcut. Kaz Dağları’ndaki kamp alanları, Kaz Dağı Milli Parkı ve özel kamp alanları olarak 2’ye ayrılıyor. Kaz Dağları Milli Parkı’nda kontrollü alanlar haricinde çadır ve karavanla konaklamaya izin verilmiyor. Kaz Dağları Milli Parkı'nın giriş ücreti kişi başı 7 TL, araç girişi için 18 TL çadır kurmak için ise 15 T isteniyor. Giriş ücreti ödedikten sonra kamp yapmak için ayrıca ücret ödemeniz gerekmiyor.
Erikli Yaylası, Yalova
Erikli Yaylasına Yalova üzerinden Çınarcık ilçesine gelindikten sonra Çınarcık'ın içinden Teşvikiye köyüne ulaşılıyor. Köyün içinden asfalt yol yaylaya kadar gidiyor. Tesis ve temiz içme suyu var. Erikli yaylası denizden 600 metre yüksekliğinde bir düzlük. Çadır kampı yapmak için en ideal yerlerden biri. Kamp bölgesinde geniş düzlükler, sık ormanlar, bir dere, üç büyük şelale ve çok güzel doğal çevre mevcut. Kamp alanına Teşvikiye köyünden araçla gelebileceğiniz gibi, asfalt yoldan veya orman içi patikadan iki saatlik yürüyüş ile de ulaşabilirsiniz. Bölgede milli parklara ait 2 tesis mevcut. Yaz aylarında bölgedeki iki şelalede yüzme imkânı bulunabilir. Bir tanesine kamp bölgesinden, derenin akış istikametinin tersine 15 -20 dakikalık bir yürüyüş ile varılıyor. Burada üst üste iki şelale var, üstteki şelalede (derinlik 1,5 metre civarı) yüzülebilir. Erikli yaylası dağ havası soluyarak kamp yapabileceğiz güzel bir bölge, yaylaya bir saatlik mesafede başka bir yayla olan Delmece yaylası bulunuyor.
Ormanya Karavan ve Çadır Kamp Alanı, Kocaeli
Kamp severlere uygun hazırlanan alanda toplamda 30 Karavan 50 çadır kapasitesi ile doğayla baş başa, yirmi dört saat güvenli kamp yapmak mümkün. Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Avrupalı karavan tutkunları ve kampçıların uğrak noktası. Toplam çevresiyle birlikte 25 dönüm olan alanda hem karavan hem de çadır kampı yapılıyor. Güvenle kamp yapacağınız alanda wc, su, elektrik, duş gibi ihtiyaç olabilecek tüm hizmetler sağlanıyor.
Eriklitepe Tabiat Parkı, Kocaeli
Yüzölçümünün yüzde 45,8'i ile önemli orman varlığı bulunan Kocaeli, 8 tabiat parkıyla gündelik yaşamın stresinden uzak, doğa içinde tatil planlayanlara eşsiz fırsat sunuyor. Ballıkayalar, Beşkayalar, Kuzuyayla, Uzuntarla, Suadiye, Gaziler Dağı ve Uzunkum tabiat parklarından sonra Gölcük Belediyesinin yatırımıyla kente kazandırılan, Bursa ve Kocaeli sınırındaki Eriklitepe Tabiat Parkı, günübirlik kamp ve piknikçiler başta olmak üzere bungalov tipi kır evleriyle doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi.
Karagöl-İzmir
İzmir'in saklı cenneti olarak bilinen Karagöl kafanızı dinlemek isteyeceğiniz,dağların ortasında, merkezde uzak bir tabiat parkı. Araç ile giriş 25 TL. Karagöl Tabiat Parkı, şehirden kaçıp zaman geçirmek için ideal. Deniz seviyesinden 850 metre yukarıda bulunan göl yaklaşık 20 hektar alana sahip. Gölün inanılmaz rengine ve görüntüsüne karşı çadır kurabilir, piknik mangal yapabilirsiniz. Set gölü olarak geçen Karagöl, hafta sonu ve yaz aylarında oldukça kalabalık olabiliyor. Bu yüzden kamp yapmayı seven ve sakinlik arayanlar sezon açılmadan bölgeyi ziyaret etmeliler. Gölde balık ördek bol miktarda su yılanı ve su kaplumbağası görebilirsiniz. Doğa harikası bir yer. Kamp alanında tuvalet ve çadır alanında elektrik prizleri mevcut. Kamp alanı kişi başı günübirlik girişler 8,5 TL, çadır ve karavan yerleri 34 TL. Temiz ve düzenli olan gölün her yerinde ateş yakılamıyor. Su ve tuvalet ise alanda mevcut.
Kıyıköy-Kırklareli
Hem İstanbul'dan çok uzaklaşmayayım hem de doğa güzelliklerine doyayım diyorsanız Kıyıköy sizi bekliyor. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Kıyıköy, İstanbula'a yakın sahil kasabalarından. Uzun kumsallarıyla öne çıkan bölge tarihi kalıntılarıyla da göz dolduruyor. Buradaki kamp bölgelerinin fiyatları denize veya ormana yakınlığına göre değişiyor. Kamp alanlarında tuvalet hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.
Karavancıların en gözde rotaları
Aydın: Tavşanburnu, Dilek yarımadası, Yenihisar, Davutlar
Isparta: Eğirdir Bedre Koyu, Eğirdir Altınkum, Eğirdir Can Ada, Eğirdir Kovada Milli Parkı, Çandır Yazılı Kanyon
Bolu: Yedigöller ve Abant Tabiat Parkları, Aladağ Göksu Orman içi, Karagöl orman içi, Şirinyazı Göleti, Gölcük Gölü
Amasya: Yedi Kuğular Kuş Cenneti, Borabaay Gölü
Ankara: Soğuksu Milli Parkı, Çubuk Karagöl Ormaniçi Bayındır Barajı, Eğriova Yaylası, Benli Yaylası
Sinop: Bahçeler mevkii, Orman Kampı, Yuvam Kampı
Artvin: Kemalpaşa Plajı, Kafkasör yaylası, Borçka Karagöl, Şavşat Karagöl
Mardin: Beyazsu, Karasu, Bakırkırı, Gurs Şelaleleri, Zinnar Bahçeleri, Savur, Yeşilli Vadisi
Tekirdağ: Marmara Ereğlisi, Saray ve Şarköy ilçeleri
İstanbul: Reşadiye - AdriaClub
Balıkesir: Erdek - Ant Camping
Balıkesir: Ören - Altın Kamp
Bursa: Dağyenice Göleti kamp alanı
Fotoğraf Soğuk Su Milli Parkı'na ait.
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