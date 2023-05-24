Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Türkiye’yi İtalya ve Fransa takip etti.

Türkiye, bu yıl da dünyada en çok 'Mavi Bayrak'a sahip ülke olarak üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de; 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, 'Mavi Bayrak' almaya hak kazandı.