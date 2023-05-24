Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Türkiye’yi İtalya ve Fransa takip etti.
Türkiye, bu yıl da dünyada en çok 'Mavi Bayrak'a sahip ülke olarak üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de; 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, 'Mavi Bayrak' almaya hak kazandı.
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ANTALYA 231
Antalya; Aksu, Alanya, Demre, Finike, Kaş, Kemer, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Merkez ve Serik ilçelerinde olmak üzere toplam 231 mavi bayraklı plaja sahip. Mükemmel coğrafya Antalya için tıklayın
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MUĞLA 110
Muğla; Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Milas, Ortaca ve Ula ilçelerinde olmak üzere toplam 110 mavi bayraklı plaja sahip. Dalaman'dan 30 dakika sonra cennet
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İZMİR 63
İzmir; Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Urla olmak üzere toplamda 63 mavi bayraklı plaja sahip.
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AYDIN 35
Aydın'da Didim ve Kuşadası ilçelerinde olmak üzere toplam 35 mavi bayraklı plaj bulunuyor.
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ÇANAKKALE 12
Çanakkale'de Ayvacık, Ezine, Gökçeada ve Gelibolu olmak üzere toplam 12 mavi bayraklı plaj var.
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