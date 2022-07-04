Türkiye'nin kamp alanları haritası

Kampyerleri.org kurucusu Niyazi Solak tarafından düzenlenen Türkiye Kamp Alanları haritası, 81 ilde 400'den fazla kamp alanını tek sayfada ve tek harita üzerinde görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Harita sürekli güncelleniyor ve ücretli ve ücretsiz kamp alanları hakkında detaylı bilgiler veriyor. Harita sayesinde kamp alanına gitmeden önceden kamp yeri keşfinizi yapmış oluyorsunuz. Google Maps'den ulaşacağınız haritayı telefonunuza veya bilgisayarına kaydederek daha sonraki kamplarınız için de kullanabilirsiniz.