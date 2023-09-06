Van Gölü Ekspresinin penceresinden
Dağların ve yemyeşil güzelliklerin arasından geçen Van Gölü Ekspresi pencerelerinden yolcularına eşsiz manzaralar sunuyor.
Haftanın iki günü sefere çıkan tren, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlisin Tatvan ilçesine ulaşıyor.
Van Gölü Ekspresi’nin yol güzergâhı, Ankara’dan Kayseri’ye, Kayseri’den Sivas’a, Sivas’tan Malatya’ya, Malatya’dan Elazığ’a, Elazığ’dan Tatvan’a şeklindedir.Ankara-Tatvan arasındaki parkurunu 25 saat 17 dakika, Tatvan-Ankara arasını ise 26 saat 30 dakikada kat etmektedir.
Tren Ankara’dan Salı ve Pazar günleri, Tatvan’dan ise Salı ve Perşembe günleri hareket ediyor. Van Gölü Ekspresi pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.
Yataklı vagonlar içerisine iki adet yatak var. Ranza sistemine sahip olan vagonda mini buzdolabı, dolap, lavabo, elektrikli priz ve temiz nevresim hizmeti mevcut. Yemekli vagonda atıştırmalık bisküvi, sandviç, çay, meşrubat, su gibi ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Restoran 06.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet veriyor.