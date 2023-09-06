Van Gölü Ekspresinin penceresinden

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Yataklı vagonlar içerisine iki adet yatak var. Ranza sistemine sahip olan vagonda mini buzdolabı, dolap, lavabo, elektrikli priz ve temiz nevresim hizmeti mevcut. Yemekli vagonda atıştırmalık bisküvi, sandviç, çay, meşrubat, su gibi ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Restoran 06.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet veriyor.