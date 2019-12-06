Masalları anımsatan Rovaniemi, Finlandiya'nın kuzeyinde bulunuyor; Laponya (Lapland) bölgesinin başkenti.

Kuzey Işıkları, Ren geyiği ve Husky safarisi gibi kuzeye dair deneyimler yaşayabileceğiniz, Noel Baba'nın köyü olarak bilinen Santa Claus Köyünü ziyaret edebileceğiniz, buzdan otellerde konaklayabileceğiniz Rovaniemi THY hattı 5 Aralık’ta açıldı.

Rovaniemi hakkında faydalı bilgiler

İstanbul Rovaniemi arası uçuş süresi: 4 saat 40 dakika

Para birimi: Avro (EUR)

Ortalama kahve fiyatı: €3.50

Ortalama yemek fiyatı (2 kişilik): €25

Kasım'da sıcaklık: 0 °C

Aralık'ta sıcaklık: 1,7 °C

Kuzey Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Rovaniemi'de kışlar uzun sürüyor, yazlar ise çok kısa yaşanıyor. Şehir, ekim ve mart ayları arasında Kuzey Işıkları'nın görülebildiği en iyi yerlerden biri olduğu için, her yıl seyahat severlerin bu tarihlerdeki planlarında mutlaka yer alıyor. THY'nin haftada 3 sefer düzenlediği Rovaniemi'yi bundan sonra siz de tatil planlarınıza alabilirsiniz.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki'ye sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın bu ülkedeki ikinci uçuş noktası, Rovaniemi kenti oldu. Rovaniemi direk t seferleri Salı, Perşembe, Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

348 uçağı bulunan ve filosunu sürekli genişleten Türk Hava Yolları, açtığı Rovaniemi hattıyla, uçuş ağını 317 şehre yükseltti.

THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, hat açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1988 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki’ye ilk seferini düzenleyen ve bugün dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi, Türk Hava Yolları olarak Rovaniemi’ye uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kuzey ışıklarının en iyi gözlemlendiği noktalar arasında yer almasından dolayı popüler kış destinasyonlarından olan Rovaniemi’ye haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyeceklerini aktaran Birdal, "Avrupa Birliği üye ülke taşıyıcıları dışında tarifeli sefer düzenleyen ilk hava yolu ve ayrıca yine bu güzergahta business sınıf ürün sunacak tek hava yolu şirketi olarak, 126 ülkede 317 şehre sağladığımız kapsamlı bağlantı olanağı ile misafirlerimizi bu özel şehri deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kış aktivitelerinin çeşitliliği ve kuzey ışıklarının en iyi deneyimlendiği noktalardan biri olması sebebiyle en popüler kış turizmi destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alan Rovaniemi, dünyanın birçok noktasından gelen misafirlere doğa dostu cam iglo tasarımlı ve buzdan otelleri ile konaklamada da farklı alternatifler sunuyor. Noel Baba'nın köyü olarak bilinen Santa Claus Köyü, küçük kasabaları ve doğası ile Rovaniemi kış aylarının gözde rotalarından.

Ren geyiklerinin ya da Husky köpeklerinin çektiği kızaklarla düzenlenen turlar, buz oteller, donmuş göl üzerindeki yürüyüş turları ve kutuplarda yaşayan hayvanları görebileceğiniz Ranua Hayvanat Bahçesi ile Rovaniemi, farklı deneyimler yaşayabileceğiniz bir yer. Soğuğu iliklerinize kadar hissedeceğiniz Rovaniemi’ye gitmeden bavulunuza sizi soğuktan koruyacak en kalın kıyafetlerinizi koymayı unutmayın.

Rovaniemi'da ne yenebilir?

Hernekeitto: Fin askerlerinin savaş zamanı hayatta kalmalarını sağlayan bezelye çorbası. Balık veya et yemeği tercih etmek istemeyenler için iyi bir alternatif olan Hernekeitto, hem besleyici hem de doyurucu.

Ringa Balığı ve Somon: Ringa Balığı ve somon Finlandiya’da keyifle yiyebileceğiniz balıklardan.

Poro: Finlandiya’nın en meşhur lezzeti Poro, Ren geyiği etinin sotelenmiş hali.