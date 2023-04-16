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İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

Ramazan ayının son günlerine adım adım yaklaşırken 19. günde ne yemek yapacağınıza karar veremeyenler için muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Evinde sevdikleriyle birlikte iftar yapacak olanlar için en güzel tarifleri ile son günlerin keyfini çıkarın. İşte sizin için hazırladığımız çorbasından tatlısına Ramazanın 25. günü iftar menüsü…

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  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü ile sofralarınız şenlenecek davetlilerinizden tam not alacaksınız. Muhteşem yöresel lezzetle mest olacağınız çorbayla başlangıç yaparak tavuğun en güzel haliyle nefis mi nefis tadıyla yemeğin lezzetini çıkaracaksınız. Üstelik şerbeti ve mezesi de bonusu. İşte Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü...
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    MUHTEŞEM ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

    Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen harika bir çorba... Sütlü, terbiyeli mercimek çorbası....

    Malzemeler:

    1 bardak kırmızı mercimek

    1 adet kuru soğan

    1 çorba kaşığı un

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    1, 5 litre sıcak su

    Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)

    Terbiyesi için:

    1 yumurta sarısı

    Yarım su bardağı süt

    1 limon suyu

    Sos için:

    1 çorba kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı Kuru nane

    1 çay kaşığı Toz kırmızıbiber

    1 çay kaşığı Pul biber

    Bardak ölçüsü 200 ml
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    Muhteşem Çeşm-i Nigar çorbası nasıl yapılır?

    Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.

    Soğanlar pembeleşince unu ekleyip karıştırın. Kokusu çıkana kadar kavurun.

    Ardından yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmelisiniz.

    Mercimekler piştikten sonra tuzunu ekleyin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderden geçirin.

    Çorba pişerken sosunu hazırlayın. Bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın. Eğer limonunuz çok sulu ise yarım limonda kullanabilirsiniz.

    Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.

    Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.

    Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızıbiberi ve pul biberi koyup karıştırın.

    Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

    ÇORBA TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    SOSLU LOKUM GİBİ TAVUK GÖĞSÜ YEMEĞİ TARİFİ

    Malzemeler:

    3 parça tavuk göğsü

    1 dolu yemek kaşığı tereyağı

    10 adet mantar

    2 adet orta boy havuç̧

    1 çay bardağı bezelye

    2 diş̧ sarımsak

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 su bardağı krema

    1 su bardağı tavuk suyu yoksa (Yarım tavuk bulyon)

    Karabiber, tuz, kirimizi toz biber
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    SOSLU LOKUM GİBİ TAVUK GÖĞSÜ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

    Tavuk göğsü ortadan uzunlamasına kesilir ve ortadan kesilir. Yani her bir göğüsten dört parça elde edeceğiz.

    Tavuklar tuz ve karabiberle baharat andırılır. Uygun bir tava ocağa alınır ve iyice kızdırılır.

    Çok az sıvı yağ eklenir ve tavukların yüzü̈ hafif renk değiştirene kadar kızartılır ve kenara alınır. Aynı tava içerisine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı alınır.

    Havuçlar eklenir 1 dk. sotelenir. Daha sonra mantar eklenir ve sotelenmeye devam edilir. Mantar renk değiştirdiğinde küçük doğranmış̧ sarımsak eklenir.

    Bir yemek kaşığı salça da ilave edilir ve güzelce kavrulur. Tavuk suyu yavaşça içerisine dökülür. Güzelce karıştırılır ve krema da eklenir.

    En son tavuk, bezelye ve baharatlarında eklendikten sonra 10-15 dk. kısık ateşte sos koyulaşana kadar pişirilir.

    Ocağın altı kapanır ve yemek 15 dk. dinlendikten sonra servise hazırlanır. Size yanına makarna, patates püresi veya benim gibi pirinç̧ pilav yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

    YEMEK TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    EN PRATİK ANNE MEZESİ: HAVUÇ TARATOR TARİFİ

    Havuç tarator için malzemeler

    2 adet büyük boy havuç

    5 yemek kaşığı yoğurt

    3 yemek kaşığı süzme yoğurt

    1 diş rendelenmiş sarımsak

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    5-6 adet ceviz içi

    1 çay kaşığı tuz

    Havuç tarator tarifinin püf noktası

    Arzuya göre içerisine toz kırmızı biber ilavesinde bulunabilirsiniz. Ceviz oranını arttırabilir, taze baharatlar ya da ince doğranmış maydanoz ilave edebilirsiniz.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    Havuç tarator tarifi nasıl yapılır?

    Havucu rendeleyin ve bir tavaya alın. Çok az zeytinyağıyla beraber orta ateşte, yumuşayana dek, 2-3 dakika kadar kavurun ve bir köşede soğumaya alın.

    Bir kabın içerisine yoğurt, süzme yoğurt, soğumuş rendelemiş havuç, ceviz içi, zeytinyağı, rendelemiş sarımsak ve tuzu alarak güzelce karıştırın.

    Karışımı servis tabağına alın ve üzerine dilerseniz zeytinyağı gezdirerek ve taze nanelerle süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!

    SALATA VE MEZE TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    HİBİSKUS ŞERBETİ TARİFİ

    Hibiskus şerbeti yüksek miktarda malik asit (meyve asidi) ve magnezyum içerir. Mide ve bağırsak gazını alır, şişkinliğe iyi gelir.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    Hibisküs şerbeti için malzemeler:

    -1 litre su

    -Yarım su bardağı kurutulmuş hibiskus

    -2 adet karanfil

    -2 yemek kaşığı şeker (Arzu ettiğiniz kadar)

    -1 çubuk tarçın

    -20 gr fesleğen tohumu
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    Hibisküs şerbeti nasıl yapılır?

    Derin bir tencereye 1 litre su ekleyin. Kaynatma noktasına gelince şekeri ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra, diğer malzemeleri de ekleyerek yaklaşık 8 – 10 dakika kaynatın. Ardından hazırladığınız şerbeti süzgeç yardımıyla süzün ve soğuması için buzdolabına atın. Afiyet olsun.

    RAMAZAN ŞERBETLERİ TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    TRİLEÇE TARİFİ

    Hafif tatlı sevenler için harika bir alternatif olan trileçe tarfinin yapımı çok kolay. İşte pastane triliçe tarifi...

    Trileçe için malzemeler:

    5 adet yumurta

    1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

    1,5 su bardağı un

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Sütlü sosu için;

    3,5 su bardağı süt

    3 yemek kaşığı toz şeker

    200 g sıvı krema

    Karamel sosu için;

    1 çay bardağı şeker

    1 yemek kaşığı tereyağı

    200 g sıvı krema

    Üzeri için;

    1 paket krem şanti
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

    Kremşanti ile triliçe hazırlamak için önce yumurtaları ve toz şekeri bardağa alıp boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatula ile alttan üste karıştırın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dökün.

    170° fırında 10 dakika pişiriyoruz sonra ısıyı 150°ye düşürüp yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Süt, toz şeker ve sıvı kremayı Trileçe süt sosuna uygun bir kapta çırpın ve buzdolabında saklayın.

    Karamel Sos için şekeri tavamıza alıp orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Rengi dönünce 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edip tereyağını eritin.

    Son olarak sıvı kremayı ekleyip kısık ateşte sosumuz koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

    Sıcak kekimizi çeviriyoruz, parşömen kağıdını çıkarıyoruz ve çatalla delikler açıyoruz.

    soğuk şerbetimizi kekin üzerine dökelim.

    1 paket kremşanti, bir kısmını süslemek için ayırın ve kalanını kekin üzerine yayın. Çırpılmış kremanın üzerine ılık karamel sosumuzu dökelim.

    Ayrılmış kremşanti ile süsleyin ve kürdan ile şekil verin. 5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis ediyoruz.

    Enfes Karamel Triliçe tatlısını hazırlayanlara şimdiden afiyet olsun.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 25. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

    TRİLEÇENİN PÜF NOKTALARI NELER?

    Trileçe genellikle 3 çeşit sütten yapılır. Manda, inek ve keçi sütünü birlikte kullanırsanız tatlınız daha lezzetli olacaktır. Biz tek çeşit süt kullandık.

    Yumurta ve şekerin karışmasını sağlayın. İyice krema kıvamına gelene kadar çırpın.

    Kek hamurunun çökmemesi için kaliteli un kullanmalısınız.(Söke, Ovadan, Sinangil.)

    Unun kıvamı az olmamalıdır.

    Hamuru spatula ile tek yönde karıştırın. Hamuru aşağıdan yukarıya aktarmak daha uygun olacaktır.

    Şerbeti kaynatmayın. Şekeri sütün içinde eritin.

    Üzerine karamel sosu dökün.

    Trileçe keki şerbetle birleştirdikten sonra bir süre buzdolabında sossuz olarak bekletin. Bunun nedeni, kekin üzerinde fazla köpük kalma ihtimalinin olmasıdır. Bu köpüğü kaşık yardımıyla alın ve ardından karamel sosu kekle karıştırın. Ya da hazır karamel veya ahududu sosu kullanabilirsiniz.

    Buzdolabında 4-5 saat bekletirseniz trileçe daha lezzetli olur.

    Trileçenin doğru servis edilebilmesi için özellikle dikdörtgen güveç kaplarında veya kenarları düz tepsilerde hazırlanması önemlidir.

    İFTAR TATLI TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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