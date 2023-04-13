Profiterolü bir de böyle deneyin! Damak çatlatan karamelli profiterol tarifi

KARAMELLİ (KARAMEL SOSLU) PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Karamelli profiterol yapmaya öncelikle iç krema dolgusundan başlanabilir.

Süt, krema, vanilya ve şekerin yarısını kalın saplı tencerede kısık ateşte ısıtın.

Yumurta ve sarılarını kalan şekerle çırpma aparatıyla iyice çırpın ve yumurta ile şeker kıvamlı bir hal almaya başladığında içine yavaş yavaş mısır nişastasını ekleyin.

Çırptığınız karışımı, kaynayan sıvı karışıma yavaş yavaş, sürekli ve hızla karıştırarak ilave edin. Kıvamı koyulaştığında (krema dolgusu kıvamına geldiğinde) ocaktan alın.

İç dolgu kremasını hızlıca soğuması için geniş bir kaba dökün ve ardından dolaba kaldırın. Dolapta krema birkaç gün durabilir, kıvamında sertleşme olduğu takdirde çırpmanız yeterli olur.

Profiterol hamurunu hazırlamak için su, süt, krema ve tereyağını ocakta kaynatın. Malzemenin tamamını ekleyip çırpma teliyle iyice karıştırıp ocağın altını kapatın. Ilınan karışıma yumurtaları tek tek ilave edin ve mikser ile düşük devirde çırpmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına aktarın, kıvamını yumuşak ve yarı akışkan bir hamur olacak şekilde ayarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye aralarında 3-4 santim boşluk bırakarak demir para büyüklüğünde aralıklı olarak sıkın.