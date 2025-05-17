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        Haberler Objektife Takılanlar Mohamed Hadid İstanbul’da: Türkiye benim evim gibi - Magazin haberleri

        Mohamed Hadid İstanbul’da: Türkiye benim evim gibi

        Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası emlak milyarderi Mohamed Hadid, nişanlısı Keni Silva ile İstanbul'daki turunu sürdürüyor. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Hadid, kızlarının da en kısa zamanda Türkiye'ye gelmek istediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 20:52 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:06
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        "Türkiye benim evim gibi"
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        Habertürk’ten Atakan Makar’ın haberine göre; Filistin asıllı dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası, emlak milyarderi Mohamed Hadid, İstanbul turuna devam ediyor. Şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezerek vakit geçiren Hadid, nişanlısı Keni Silva ile birlikte önceki gün Emaar Square AVM’de açılan The Levant Tahinier mağazasının davetlisi olarak açılışa katıldı.

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        Açılışta davetlilerin ilgi odağı olan Hadid çifti, markanın sahibi Hüseyin Çevik’le bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mohamed Hadid, Türkiye sevgisini dile getirdi.

        "TÜRKİYE BENİM EVİM GİBİ"

        Daha önce de Türkiye’ye geldiğini belirten Hadid, "Türkiye benim evim gibi. Filistin’de doğdum ve burası kültürüme çok yakın. Türkiye’yi ve halkını çok seviyorum. Küçükken İskenderun’a gelip gidiyorduk. Çok net hatırlamıyorum ama Türkiye’de birçok yere gittik" ifadelerini kullandı.

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        Hadid’e, Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Bu soruya; "Belki Hüseyin Bey ile birlikte yaparız" şeklinde yanıt verdi.

        "GİGİ VE BELLA TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR"

        Dünyaca ünlü kızları Gigi ve Bella Hadid’in Türkiye’ye gelme planları olduğunu da söyleyen Mohamed Hadid, "Gigi ve Bella’yı Türkiye’de görebilecek miyiz?" sorusuna, "Çok yoğun programları var. Los Angeles’ta yaşıyorlar, Pensilvanya ve New York arasında koşturuyorlar. Gelmeleri zor ama hedeflerinde Türkiye’ye gelmek var" yanıtını verdi.

        The Levant Tahinier mağazasının açılışına, Mohamed Hadid ve Keni Silva dışında Aslıhan Doğan Turan, Ceylan Çapa, Cenk Eren, Mecnun Otyakmaz ve Hermes markasının ünlü tasarımcılarından Lakis Gavalas gibi isimler de katıldı.

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        #Gigi Hadid
        #Bella Hadid
        #Mohamed Hadid
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