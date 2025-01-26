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Yarıyıl tatili için 14 kutu oyunu

Yarıyıl tatili boyunca çocuğunuzu dijital ekran uzak tutup bol bol parka götürün, kitap okumasını sağlayın, şehir gezintilerine çıkın ve evde kutu oyunu oynayın.

Giriş: 26.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 26.01.2025 - 09:30
Habertürk
Haberler Stil Yarıyıl tatili için 14 kutu oyunu

UNO FLIP

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 10 kişi

UNO FLIP, kağıt destesinin açık renkli tarafıyla klasik Uno, koyu renkli tarafıyla çok ağır cezaların verilebildiği bir oyun oynama imkanı sunuyor. FLIP kartı atan kişi, destenin aydınlık ve karanlık taraflarından hangisiyle oynanacağına ve kartların ne zaman eski yüzüne döndürüleceğine karar veriyor. Destenin karanlık tarafına eklenen yeni aksiyon kartlarıyla UNO eğlenceniz hız kesmeden devam ediyor. Ailecek oynanabilecek zevkli kart oyunu UNO FLIP ile avantajı ele geçirmek için stratejiler belirleyin, elindeki kartları ilk bitiren siz olun ve oyunu kazanın.

Ama tek bir kartınız kaldığında UNO diye bağırmayı sakın unutmayın.

TABU

Yaş: 12 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: En az 4 kişi

Hemen her yaş grubunu bir araya getirebilen Tabu XL, bir kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatma fikri üzerine kurulu. Zihin, hafıza ve dikkat oyunu. Mor kuklası ile de önceki versiyonundan daha eğlenceli hale getirildi. Tabu XL nasıl oynanır? Her oyun için anlatılacak kelimelerin ayrıldığı A, B, C, D bölümleri ile oyun sürekli yenileniyor. Oyun alanında ilerledikçe 15 kelime kullanılarak anlatılan bölümlerle gittikçe zorlaşıyor. Çizme bölümünde kelimeyi çizerek, hafıza bölümünde iki ipucu kullanarak anlatıyorsunuz. Kukla kullanarak anlattığınız bölümde kuklayı sessiz sinema oynatır gibi kullanıyorsunuz.

BEŞ NOKTA

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 kişi

En eski kutu oyunlarından biri olan 5 Nokta, iki kişi arasında oynanan oldukça eğlenceli bir oyun. Her bölümde oyuncular sırasıyla 9 çukura birer taş yerleştirirler. Kendi 5 taşını yan yana veya çapraz olarak getirebilen oyuncu oyunu kazanır. 5 Nokta oyununu zorlaştıran ise değişen platformlar. Oyuncular çukurlara taşlarını yerleştirdiğinde 4 platformdan birini çevirmek zorundalar.

MONOPOLY

Yaş: 8 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 4 kişi

En eski ve asla modası geçmeyen oyunlardan biri olan Monopoly, küçük yaştaki çocuklardan gençlere kadar geniş yelpazeye hitap eden farklı versiyonlara sahip. Oyunun kağıt paraları ile eşit bütçeye başlayan oyuncular, tur sırası gelince iki zarı da atar ve ilgili zar kadar oyun alanı üzerinde ilerler. Piyonu vardığı arsa sahipsizse bedelini ödeyerek satın alır, sahipli ise kirasını öder. Eğer ödeme yapmanız gerekiyor ve paranız kalmadıysa mülklerinizi satabilir veya ipotekleyebilirsiniz. Eğer borcunuzu yine ödeyemezseniz iflasınızı açıklar ve bütün mülkleriniz borçlu olduğunuz oyuncuya devredersiniz. İflas etmeden oyunda kalan son oyuncu kazanır.

Jenga

Yaş: 5 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2-6 kişi

En popüler oyunlardan biri olan Hasbro Jenga, 3 yaşından büyük olan herkese hitap ediyor. 54 ahşap parçadan oluşuyor ve en az iki en fazla altı oyuncunun katılımı ile oynanıyor. Amaç, ahşap tahtalardan oluşan her katında 3 blok bulunan ve 18 kat olan kuleden; bir blok seçip çekiyorsunuz, kuleyi devirmemek şartıyla kulenin üzerine ekliyorsunuz. Biraz el becerisi biraz da denge istiyor ve bir tür strateji oyunu aynı zamanda. Kurallarına gelince: Tahta bloklar yerleştirilirken ilk 3 blok boylamasına sıralanmışsa diğer 3 blok enlemesine sıralanacak şekilde yerleştirilmelidir. En az 2 ve en fazla 6 kişiye kadar oynanabilir ve Jenga kulesini kuran oyuna başlar.

Acaba Neyim?

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 4 kişi

Özellikle küçük yaş grubunun ilgisini çeken aile oyunlarından biri olan Acaba Neyim?’de her oyuncu kutudaki kartlardan birini kendisi bakmadan kafasına yerleştirir. Diğer oyunculara sorular sorarak kafasında kartta ne olduğunu bulmaya çalışır. Dikkat ve doğru soruları sorabilmeyi gerektiren oyun eğlenceli olduğu kadar çok eğitici de aynı zamanda...

SCRABBLE

Yaş: 10 yaş ve üzeri

Ouncu Sayısı: 2, 3 ya da 4 kişi

En sevilen kelime oyunu Scrabble, yaratıcılığı ve eğlenceyi bir arada sunuyor. En az 2, en çok 4 oyuncuyla bireysel ya da takım halinde oynanabilen oyunun amacı; puan getiren kelimeleri oyun tahtasına yazarak en yüksek puanı kazanmak. Oyuncular, harf torbasından çektikleri farklı değerlerine sahip harflerle, kelime tahtası üzerinde kelimeler üreterek puan topluyor. Puanlar, harflerin puan değerlerine ve oyun tahtası üzerindeki ödüllü karelere göre belirleniyor. Oyun sonunda en fazla puan alan kişi veya takım oyunun galibi oluyor. Kelime dağarcığına güvenenlerin severek oynadığı Scrabble, yaratıcı zeka ve pratik düşünce sistemlerini harekete geçirerek kelimeseverlerin vazgeçilmezi oluyor.

Kızma Birader

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 4 kişi

Klasikleşmiş oyunlardan biri olan Kızma Birader, zar ve yarış oyunudur, bir set zar ve 4 taşla oynanır. Mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renklerden oluşan 4 adet piyon vardır. Her oyuncu istediği rengi seçebilir. Kartın üzerinde saat yönünde ilerlenir. Oyuncular hangi rengi seçtiyse o rengin olduğu köşeye 4 adet piyon koyar. Amaç dört tane hapsedilmiş piyonu oyun tahtasının ortasındaki kendine ait renge kaçmaktır.

Bil Bakalım Kim?

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 oyuncu

“Bil Bakalım Kim?” de bir tahmin oyunu, ancak bu defa kartlarla değil tabla ile oynanıyor. Oyuncular, cevabı evet ya da hayır olabilecek sorularla rakiplerinin seçtiği kartta kim olduğunu bulmaya çalışıyor. İlk bilen oyunu kazanıyor. 6 yaş ve üzeri için uygun olan bu oyun yine çocuklara doğru soruyu sormayı öğretmek için faydalı bir araç.

SCRABBLE JUNIOR

Yaş: 6 - 10

Oyuncu Sayısı: 2-4 oyuncu

Eğlenirken öğrenme fırsatı sunan Scrabble Junior; çocukların kelime dağarcığı, imla kuralları bilgisi ve görsel becerilerinin gelişmesini sağlıyor. En az 2, en çok 4 oyuncu ile oynanan oyunun amacı, en yüksek puanı alıp oyunu kazanmak. Üzerinde resimler bulunan harflerin oyun tahtası üzerinde birleştirilmesiyle oynanan Scrabble Junior, Türk alfabesinde bulunan 29 harften oluşuyor. Oyuncular, en çok puan getirecek harf kombinasyonlarından oluşan kelimeleri bularak daha fazla puan kazanmaya çalışıyor. Oyun sonunda en çok puanı toplayan oyunun galibi oluyor. Çocukların sosyal gelişimine, iletişim kurma becerilerine, grup içine dahil olma ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olan Scrabble Junior, küçük çocuklar için üzerinde resim olan harfleri birleştirerek oynama imkanı sunarken, daha büyük yaştaki çocukların düşünme becerilerini geliştirmesini sağlıyor.

GAS OUT

Yaş: 5 yaş üzeri

Çocukların yeni eğlencesi Gas Out, kart çekerek ortadaki gaz bulutunu kartların üzerindeki sayı kadar sıkmalarına dayanan kolay ve zevkli bir oyun. En az 2, en çok 6 kişiyle oynanan oyunun başında gaz bulutu Guster masanın ortasına yerleştirip her oyuncu için 3 kart dağılıyor. Oyuncu bir sayı kartı oynuyorsa Guster’i karttaki rakam kadar bastırıyor. Guster’in sesli ve etkili patlamaları çocukların eğlencesine eğlence katarken, bir oyuncunun oyun dışı kalmasına neden oluyor. Gas Out’un özel kartlarıyla oyun daha heyecanlı hale geliyor. Sıra kendisindeyken Gaz Bulutu Guster'ın gaz çıkarmadığı son oyuncu ol ve oyunu kazan!

Kelime Üretme Oyunu

Yaş: 10 yaş ve üzeri için

Oyuncu saıyısı: 2 - 4 kişi arasında

Dünyanın en ünlü oyunlarından biri olan kelime oyunu, scrable, 10 yaş ve üzeri için uygundur. Tahtanın üstündeki kelimelere, yatay veya dikey harfler ekleyerek yeni kelimeler oluşturan oyuncular alabilecekleri en yüksek puana ulaşabilmek için kelimelerini özel karelerin üzerinden geçiriyorlar. Yanınızda sözlük de bulundurmanızda fayda olabileceğini söyleyelim! Oyun hem yaş sınırı olmadan tüm aileyi bir araya getirebiliyor hem de çocuklar için kelime haznesini geliştirmeye teşvik ediyor.

Koridor Zeka Ve Strateji Oyunu

Yaş: 12 ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 - 4 kişi arasında

Dünya çapında bir çok ödül almış, bir kuramsal strateji ve taktik oyunu olan Koridor, 2 veya 4 kişi ile oynanıyor. Oyunun hedefi kare çizgiye rakibinden önce ulaşmaktır. Oyuncular sırayla taşlarını hamle yapmayı veya engel koymak için kullanırlar. Engelleri biten oyuncu mecburen hamle yapacaktır. Taş ile her seferinde öne, arkaya veya yanlara sadece bir kare gidilebilir. Taşlar engellerin üzerinden atlayamazlar ve çevresinden dolaşmak zorundadırlar. Engel koymada amaç kendi ilerleyişinizi kolaylaştırmak ve rakibinin yolunu uzatmaktır.

BOUNCE OFF

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 - 4 arası

Eğlencenin yeni adı Bounce Off, 7 yaş ve üstü tüm aile ve arkadaş gruplarına keyifli anlar yaşatıyor. 9 Kart, 16 top ve oyun tahtasından oluşan oyunun amacı; rakipten önce seçtiğin karttaki şekli panonun üzerinde oluşturmak. Bunu yapmak için topun masada bir kez sektirilip tahtaya yerleştirilmesi gerekiyor. Bu sırada rakibinin senden önce şeklini oluşturmaması için onun önüne konan engeller rekabeti arttırıyor. Karttaki deseni yapmayı başaran ilk oyuncu oyunu kazanıyor. Basit kurallarıyla heyecan dolu anlar yaşatan Bounce Off saatlerin nasıl geçtiğini unutturuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde konuştu. Erdoğan, "2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız" dedi. Eskişehir Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Kartalkaya yangını için "Sorumlular hesap verecek" derken, "Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten uzak duruyoruz" ifadelerini kullandı
İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
Hamas ile sağlanan Esir Takası Anlaşması kapsamında 200 Filistinli İsrail tarafından serbest bırakıldı.
Aslan, Osimhen'le kükredi!
Trendyol Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 21. haftada ağırladığı Konyaspor'u zor da 1-0 mağlup etmeyi başardı, çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Cimbom böylece puanını 54'e çıkarıp, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükseltti.
CIA: Kovid-19 büyük ihtimalle laboratuvar kaynaklı
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Kovid-19 virüsünün laboratuvar kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
Konya'da, 4 katlı bina çöktü, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişi daha enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan 2 kişininse cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken bina ile ilgili olarak dün Konya'ya geldi ve kriz masası kuruldu. Yerlikaya, kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Suriye uyruklu karı koca çiftin cansız bedenlerinin enkazdan çıkarıldığını açıkladı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu
"Gözümüz Fenerbahçe maçının hakeminde olacak"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray transferde yönünü değiştirmiştir"
Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yendi. Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını HT Spor'da değerlendirdi.
İsrail'e 1 tonluk bombanın satışına izin verildi
46. ABD Başkanı Joe Biden, bazı silahların İsrail'e satışını yasaklamıştı. Ancak mevcut ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi İsrail'e 1 tonluk bombaların satışına izin vermeye hazırlanıyor.
Aslan'dan sağ bek hamlesi!
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun ardından sağ beke de takviye yapmak için kolları sıvadı. Galatasaray yönetiminin, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
Ordu'da yaylada düzenlenen program çerçevesinde hazırlanan, hamsinin de bulunduğu 1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Süper Lig'de imza şov!
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arası transfer döneminde atılan tüm imzalar burada...
Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
Yediğiniz besinlerin ruh halini etkileyip duygusal stresinizi azaltmaya kadar farklı ve önemli etkilere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Gün içinde tüketilen bazı besinler mutluluk hormonu salgılanmasını sağlarken, bazıları da kişiyi strese sokabiliyor ya da tam tersi sakinleştirebiliyor. İşte o besinlerden bazıları...