Aşı olanlara ve olacaklara beslenme tavsiyeleri

Aşı olanlar ve olacaklar, iki doz arasında ve ikinci dozun ardından bir süre beslenme ve yeme alışkanlıklarına dikkat etmeliler? Vücudumuz bu aşamada hangi besinlerin desteğine ihtiyaç duyacak.

1- Zencefil çayı için

Özellikle mide konusunda hassas olanlar için zencefil geleneksel bir ilaçtır. Ayrıca çay olarak hazırlaması da son derece kolay.

Malzemeler: 2,5 cm uzunluğunda ve yarısı kadar kalınlığında parçalanmış ve dilimlenmiş zencefil (soyulması gerekmiyor),1 su bardağı su, isteğe bağlı aroma (çubuk tarçın veya zerdeçal veya taze nane),isteğe bağlı eklentiler (ince dilim portakal ya da limon, 1 tatlı kaşığı bal)

Yüksek ateşte suyla zencefili haşlayın. Seçtiğiniz aromayı (tarçın, zerdeçal veya naneden sadece birini) tencereye ekleyin. Karışımı kaynattıktan sonra ocağın altını kısın ve 10 dakikaya kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Tencereyi ocaktan alıp süzgeçten geçirin. Bal veya limon dilimi ile servis edin.

2- Detoks yapmayın

Bağışıklık sistemi aşının vücuda verdiği talimatları okuyacak, yeterli protein almak antikorları ve beyaz kan hücrelerini destekler. Fazla meyve suyu içmeyin. Prensip olarak işlenmiş gıdaların tüketimini azaltın. Fast food gibi işlenmiş gıdalar ve atıştırmalık olarak tercih ettiğimiz paketli ürünleri hayatınızdan çıkarın. Bunun yerine vücudun iltihap yapmasını önleyen (anti-enflamatuar) fındık, sızma zeytinyağı, badem, ceviz, balık, meyve ve sebze gibi besinlere odaklanın.

3- Gıdalardan su alın

Su, çay, kahve gibi sıvıların yanı sıra su içeren yiyecekleri tercih edin. Aşı sürecinde vücudun susuz kalmaması çok önemli. Uzmanlar, Kovid-19 aşısı yaptırmadan önce ve sonra yeterince su tüketmenin son derece önemli olduğu konusunda hemfikir. Yeterli su tüketimi tüm vücut dengelerini sağlamada olduğu gibi aşı sürecinde de vücuda destek oluyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyveler, sebzeler ve et suyu bazlı çorbalar gibi yiyecekler de tüketilebilir. Aşının bir yan etkisi olarak ortaya çıkan ateş durumunda da su, vücudunuz için kalkan olacaktır.

4- Akdeniz diyetini tercih edin

Meyve ve sebzeler kadar otların tüketimine de ağırlık verin. Ayrıca zeytinyağı kullanın ve yumurta, balık gibi protein kaynaklarını sofranızdan eksik etmeyin. Süt ve kırmızı et tüketimini ise sınırlandırmakta fayda var. Sebzeleri, meyveleri, tam tahılları, sağlıklı omega-3 ve zeytinyağı gibi tekli doymamış yağları, balıkları, kümes hayvanlarını, bakalgilleri ve yumurtaları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çalışmalar, günde beş veya daha fazla porsiyon meyve ve sebze yiyen 65 yaşın üzerindeki bireylerin, iki porsiyon veya daha az yiyen akranlarına göre daha güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip olduğunu gösteriyor.

5- Düşük glisemik indeksli bir diyet yapın

Düşük glisemik indeksi, kan şekerini sabit tutmayı amaçlar. Diyabet araştırmaları, düşük glikoz seviyelerinin antiinflamatuar olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Genel olarak, kan şekerini sağlıklı seviyelerde tutan yiyecekler arasında yeşil sebzeler, fasulye, kepekli tahıllar, çilek ve elma gibi meyveler, yumurta ve kuruyemişler bulunur.

6- Başlıca ilacınızı unutmayın, tavuk suyuna çorba

İçinde sebze suyunun olduğu ve bol limonlu tavuk suyu çorba hemen her derde devadır, sindirimi kolaydır. Ayrıca soğuk algınlığı belirtilerini hafiflettiği bilinir. Tavuk suyu çorbası, rahatlatıcı etkisi sayesinde uyku düzenini düzenler. Şifalı iksir tavuk suyu çorba pişirirken içine katacağımız sebzeler, baharatlar, terbiyesinde kullanılan yoğurt, yumurta ile tavuk suyu çorbanın etkisi katlanıp besin değeri daha da yükselir.

7- Bağırsak sağlığınızı önemseyin

Bağışıklık sisteminin anahtarı bağırsaklarımızdır. Aşı sürecinde sağlıklı bir boşaltım sistemine sahip olmanın en büyük faydası, sağlıklı mikrobiyomun bağışıklık sistemi tepkisi yaratmasıdır. Yüksek lif içeren yiyecekler, probiyotikler, fermente edilmiş yiyecekler ve sağlıklı çaylar tüketerek bağırsaklarınızı destekleyebilirsiniz.

8- Mor havuç ve pancar sofranızdan eksik olmasın

Özellikle bu dönemde bağışıklık açısından oldukça önemli meyve ve sebzeler var. Bunların başında rengi mor olanlar geliyor. Örneğin pancar, mucize besin olarak adlandırılan en önemli sebzelerimizden biri. Bununla birlikte mor havuç da tıpkı pancar gibi güçlü antioksidan etkisi olan sebzelerden. Mor havucu da yine ara öğün olarak normal havuç gibi yiyebilmek mümkün. Rendeleyip salatalara eklenebilir. Tuz miktarı doğru ayarlanarak şalgam suyu şeklinde tüketilebilir. Yemeklerin yanında değil de ara öğünlerde tüketilmesi özellikle tavsiye ediliyor.

9- Yoğurt, kefir ve ayran tüketin

Çalışmalar, laktobasiller gibi bazı yaygın probiyotik organizmaların aşılara karşı antikor yanıtını iyileştirebileceğini göstermiştir. Sağlıklı probiyotikleri; yoğurt, ayran, kefir gibi yiyecek ve içeceklerden alabilirsiniz. Bu probiyotikler bağırsak florasını düzenler. Son araştırmalara göre kefir mayasının 60'tan fazla çeşit bakteri içerdiği ve sağlıklı probiyotiklerin kalın bağırsağa en çok kefirle taşındığı belirlenmiş. İçerdiği kalsiyumdan dolayı kemik sağlığına destek sağlayan kefir, yoğurt ve ayranın bedeni gençleştirici etkisi de bulunuyor. Probiyotik bakteriler, bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli bakteriler. İngiltere'de yapılmış bir çalışmada, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı probiyitok bakterilerinin yüzde 15 civarında risk azaltıcı etki gösterdiği belirtiliyor.

10- Süper çorba yapın

Soğuk algınlığı ve grip mevsimlerinde de sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen süper çorba, bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir. Bir litre tavuk veya mantar suyuna soğan ve sarımsak doğrayın, zencefil rendeleyin, limon suyu ekleyin, maydanoz doğrayın ve içine havuç rendeleyin. 15 dakika pişirin. İşte size süper çorba!



