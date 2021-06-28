Bol su içeren 10 mevsim sebze ve meyvesi

Ne yiyeceğinize karar vermenize yardımcı olacak rehber ise basit: az miktarda protein, bol miktarda su! Vücudunuzun yeterli miktarda vitamin ve minerallerin yanı sıra bolca su aldığından emin olabilmek adına, sıklıkla taze meyve ve sebze tüketmeniz, bol bol su içmeniz ve diyetinizi taze meyve suları ve buzlu içeceklerle desteklemeniz gerekiyor.

Ayrıca vücudun susuz kalmasına sebep olan kırmızı etlerden, işlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden uzak durmak şart.

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