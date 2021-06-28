Bol su içeren 10 mevsim sebze ve meyvesi

Ne yiyeceğinize karar vermenize yardımcı olacak rehber ise basit: az miktarda protein, bol miktarda su! Vücudunuzun yeterli miktarda vitamin ve minerallerin yanı sıra bolca su aldığından emin olabilmek adına, sıklıkla taze meyve ve sebze tüketmeniz, bol bol su içmeniz ve diyetinizi taze meyve suları ve buzlu içeceklerle desteklemeniz gerekiyor.
Ayrıca vücudun susuz kalmasına sebep olan kırmızı etlerden, işlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden uzak durmak şart.
İşte size sıcak mevsimlerde susuz kalmanızı engelleyecek, yaz boyunca vücudunuzun en sağlıklı şekilde işlemesine yardımcı olacak 10 besin türü...
Zengin vitamin ve mineral içerikleri ile yaz meyveleri
Yaz mevsiminde, vitamin ve minerallerinden en iyi şekilde faydalanmak adına, meyveleri yemekten sonra tüketmek gerekiyor. Ayrıca meyveler, buzlu içecekler ve meyve salataları formunda sağlıklı birer atıştırmalık haline gelebiliyor. Söz konusu bol su içeriği olduğunda, yaz meyvelerini asla ihmal etmemek gerekiyor.
Karpuz
Yaz mevsiminin ideal meyvesi karpuz, yüksek sıcaklıkların sebep olduğu yorgunluk ve halsizlikle mücadelede mükemmel bir araçtır; çünkü %90’ı sudan oluşan bu meyvede, bolca A, C ve B vitaminleri, karoteonid, magnezyum ve potasyum bulunur. İdrar sökücü ve arındırıcı özelliklere de sahip olan karpuz, yaz mevsiminin ferahlatan meyvelerinin başında gelir.
Kavun
A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan kavun, sulu ve ferahlatıcı yapısı ile yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel bir meyvedir. Ayrıca kan basıncını dengelemede etkili bir besin türü olarak bilinir.
Şeftali
Hem sulu yapısı hem de bol C vitamini, demir, kalsiyum ve potasyum içeriği ile şeftali, vücudun yaz mevsiminde tam da ihtiyacı olan besleyici maddelerle doludur. Ayrıca idrar sökücü ve biraz da laksatif özellikleri, kavunu, vücudu arındırmaya yardımcı olmada pratik bir meyve haline getirir. Meyve salataları ve buzlu içecekler hazırlamak için ideal.
Kiraz, çilek, kayısı ve incirin de su ve vitamin içeriği zengindir.
Hem hafif hem de bol su içerikli mevsim sebzeleri
Yaz sebzeleri hem taze ve hafiftirler hem de bol su içerirler. Sebzelerin besinsel değerlerini koruyabilmek adına mümkün olduğunca çiğ bir şekilde tüketmek gerekiyor. Su içeriklerinin yanı sıra vücudun tok kalmasına yardımcı olan ve yaz sofralarında daima bulunması gereken birkaç sebze türünü şöyle sıralayabiliriz:
Kabak
Kalori içeriği son derece zayıf olan ve bol miktarda su içeren kabak, kalsiyum, fosfor, demir ve potasyum gibi mineraller açısından da son derece zengin bir kaynaktır. Ayrıca yapısında A ve C vitaminleri ve karotenoidler bulundurur.
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