Chongqing, Çin

Nüfus: 15,354,067

Yangtze Nehri'ne yakınlığı göz önüne alındığında, Chongqing, güneybatı-orta Çin'in önemli bir liman şehri ve endüstriyel merkezi. Şehir kömür, doğalgaz ve çeşitli mineraller açısından zengin doğal kaynaklara sahip; ek olarak demir, çelik ve diğer üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bu kaynaklar ve endüstriler ülkenin dört bir yanındaki işçileri bu şehre çekiyor.