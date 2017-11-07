Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gastro
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Lezzetli Hatlar
        Seyahat
        Arkeoloji
        Keşfet
        Yazarlar
        Video
        Haberler Gastro Keşfet Dünyanın en kalabalık 20 şehri

        Dünyanın en kalabalık 20 şehri

        Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmaya göre dünyanın en kalabalık 20 şehri...

        Giriş: 07.11.2017 - 12:21 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:25
        1

        Tokyo - Japonya

        Nüfus: 37,435,191

        2016 yılı itibari ile Tokyo, dünyadaki en kalabalık şehir. Modern tasarımı, ileri teknolojiye bağlılığı ve kalabalık caddeleri ile tanınan Tokyo, uzun süredir nüfus yoğunluğu konusunda bir numara.

        2

        Delhi - Hindistan

        Nüfus: 29,399,141

        Delhi, kuzey Hindistan'da bir şehir. Dünyanın ikinci en kalabalık şehri ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceği konuşuluyor. Ancak Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar Delhi'nin nüfusunun yaklaşık 10 milyon artacağını öngörüyor.

        3

        Şanghay - Çin

        Nüfus: 26,317,104

        Çin'in en kalabalık şehri olan Şanghay'ın ünü, kalabalıklığından geliyor. Turistik açıdan popüler olmasının yanı sıra, finans merkezlerine ve dünyadaki en yoğun konteyner limanına ev sahipliği yapıyor.

        4

        Sao Paulo - Brezilya

        Nüfus: 21,846,507

        22 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip olan Sao Paulo, hem Brezilya'nın hem de güney yarım kürenin en kalabalık şehri.

        5

        Meksiko - Meksika

        Nüfus: 21,671,908

        Meksiko ve civardaki metropol bölgesi, antik kültür ile modern endüstrinin karışımı. Kent, Tenochtitlan'a ev sahipliği yapıyor, aynı zamanda eski Aztek başkenti ve Latin Amerika'nın finansal merkezi.

        6

        Kahire - Mısır

        Nüfus: 20,484,965

        Kahire'nin, çoğu zaman eski Mısır tarihi ile alakalı bir şehir olduğu düşünülür ancak aynı zamanda çok nüfuslu kozmopolit bir kenttir. Kahire, turizm endüstrisine ek olarak birçok modern hastane ve üniversiteye de ev sahipliği yapıyor.

        7

        Dhaka - Bangladeş

        Nüfus: 20,283,552

        Dhaka, inanılmaz yoğun nüfusuyla Bangladeş'te büyüyen bir metropol. Kilometre başına 44.500 kişi düşen Dhaka, 2015'ten itibaren dünyanın en yoğun nüfuslu şehri oldu.

        8

        Mumbai (Bombay) - Hindistan

        Nüfus: 20,185,064

        Mumbai'nin, toplu taşıma araçlarının fotoğraflarına bakarak ne kadar kalabalık olduğu kolayca görülebilir. Hindistan ve dünyadaki en kalabalık şehirlerden biri olmanın yanı sıra Mumbai, Hindistan'ın en zengin zehri; toplam serveti 280 milyar dolara çıktı.

        9

        Pekin - Çin

        Nüfus: 20,035,455

        Çin, dünyadaki en kalabalık şehirlerin dördüne ev sahipliği yapıyor. Ve Pekin bu şehirlerden biri. Bu kentin 2030'da yaklaşık 27.706.000 gibi bir nüfusa sahip olması bekleniyor.

        10

        Kinki M.M.A. (Osaka) - Japonya

        Nüfus: 19,222,665)

        Osaka, Japonya, bugün büyük bir nüfusa sahip ancak 2030 yılına kadar ancak 19.976.000'ya çıkması bekleniyor. Kentin nüfusu, düşük doğum oranları nedeniyle son birkaç yıldır düşüyor. Bununla birlikte, Osaka'nın yabancı nüfusu da artıyor.

        11

        Karaçi - Pakistan

        Nüfus: 15,741,406

        Pakistan'ın ekonomik ve endüstriyel başkenti olan Karaçi, yükselen bir kent. Karaçi Limanı ve Port Bin Qasim, Karaçi'nin ulaşım ve ticaret endüstrisine yardımcı oluyor. Karaçi'nin nüfusunun 2030 yılına kadar 24.838.000 olması bekleniyor.

        12

        Chongqing, Çin

        Nüfus: 15,354,067

        Yangtze Nehri'ne yakınlığı göz önüne alındığında, Chongqing, güneybatı-orta Çin'in önemli bir liman şehri ve endüstriyel merkezi. Şehir kömür, doğalgaz ve çeşitli mineraller açısından zengin doğal kaynaklara sahip; ek olarak demir, çelik ve diğer üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bu kaynaklar ve endüstriler ülkenin dört bir yanındaki işçileri bu şehre çekiyor.

        13

        Buenos Aires, Arjantin

        Nüfus: 15,057,273

        Arjantin'in başkenti Buenos Aires, turizm, finans ve imalat olmak üzere ülkenin ana sanayisi için önemli bir şehir. Bununla birlikte, yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranları nedeniyle şehrin nüfusunun 2030 yılına kadar ancak 16.956.000'e yükselmesi bekleniyor.

        14

        İstanbul, Türkiye

        Nüfus: 14,967,667

        Tarihe ev sahipliği yapan İstanbul, hem turistik gezilerin hem de Türkiye ekonomisinin başkenti. İstanbul'un yeni havaalanı yılda 150 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.

        15

        Kolkata (Calcutta), Hindistan

        Nüfus: 14,755,186

        Kolkata, Doğu Hindistan'da, Bangladeş sınırının yakınında bulunuyor ve aynı zamanda Batı Bengal eyaletinin başkenti. Şehrin hükümet tarafından işletilen ve yerel halka hizmet eden toplam 14 üniversitesi var.

        16

        Lagos - Nijerya

        Nüfus: 13,903,620

        Lagos, Nijerya'nın ticaret sermayesi ve aynı zamanda Afrika'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri. BM, Lagos'un nüfusunun 2030'da 24.239.000'e yükseleceğini tahmin ediyor.

        17

        Manila - Filipinler

        Nüfus: 13,698,889

        Filipinlerin başkenti Manila, bankacılık ve ticaret endüstrileri ile tanınıyor. Manila Limanı, Filipinler'in denizcilik sektörüne hizmet eden en büyük liman.

        18

        Rio de Janeiro - Brezilya

        Nüfus: 13,374,275

        Rio de Janeiro'nun iklimi, yılın her mevsiminde keyifli oluyor. Ancak şehir özellikle sıcak aylarda kalabalıklaşıyor. Copacabana plajı, şehrin en kalabalık yerlerinden biri; yerli ve yabancı turistlerle dolu.

        19

        Guangzhou , Guangdong - Çin

        Nüfus: 12,967,862

        Hong Kong'un kuzeybatısında, Pearl River'da bulunan Guangzhou, Çin'in üçüncü büyük şehri. Kalabalık liman şehri olan Guangzhou, Çin'in en büyük ticaret ve üretim merkezlerinden biri.

        #ht gastro