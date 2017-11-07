Dünyanın en kalabalık 20 şehri
Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmaya göre dünyanın en kalabalık 20 şehri...
Tokyo - Japonya
Nüfus: 37,435,191
2016 yılı itibari ile Tokyo, dünyadaki en kalabalık şehir. Modern tasarımı, ileri teknolojiye bağlılığı ve kalabalık caddeleri ile tanınan Tokyo, uzun süredir nüfus yoğunluğu konusunda bir numara.
Delhi - Hindistan
Nüfus: 29,399,141
Delhi, kuzey Hindistan'da bir şehir. Dünyanın ikinci en kalabalık şehri ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceği konuşuluyor. Ancak Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar Delhi'nin nüfusunun yaklaşık 10 milyon artacağını öngörüyor.
Şanghay - Çin
Nüfus: 26,317,104
Çin'in en kalabalık şehri olan Şanghay'ın ünü, kalabalıklığından geliyor. Turistik açıdan popüler olmasının yanı sıra, finans merkezlerine ve dünyadaki en yoğun konteyner limanına ev sahipliği yapıyor.
Sao Paulo - Brezilya
Nüfus: 21,846,507
22 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip olan Sao Paulo, hem Brezilya'nın hem de güney yarım kürenin en kalabalık şehri.
Meksiko - Meksika
Nüfus: 21,671,908
Meksiko ve civardaki metropol bölgesi, antik kültür ile modern endüstrinin karışımı. Kent, Tenochtitlan'a ev sahipliği yapıyor, aynı zamanda eski Aztek başkenti ve Latin Amerika'nın finansal merkezi.
Kahire - Mısır
Nüfus: 20,484,965
Kahire'nin, çoğu zaman eski Mısır tarihi ile alakalı bir şehir olduğu düşünülür ancak aynı zamanda çok nüfuslu kozmopolit bir kenttir. Kahire, turizm endüstrisine ek olarak birçok modern hastane ve üniversiteye de ev sahipliği yapıyor.
Dhaka - Bangladeş
Nüfus: 20,283,552
Dhaka, inanılmaz yoğun nüfusuyla Bangladeş'te büyüyen bir metropol. Kilometre başına 44.500 kişi düşen Dhaka, 2015'ten itibaren dünyanın en yoğun nüfuslu şehri oldu.
Mumbai (Bombay) - Hindistan
Nüfus: 20,185,064
Mumbai'nin, toplu taşıma araçlarının fotoğraflarına bakarak ne kadar kalabalık olduğu kolayca görülebilir. Hindistan ve dünyadaki en kalabalık şehirlerden biri olmanın yanı sıra Mumbai, Hindistan'ın en zengin zehri; toplam serveti 280 milyar dolara çıktı.
Pekin - Çin
Nüfus: 20,035,455
Çin, dünyadaki en kalabalık şehirlerin dördüne ev sahipliği yapıyor. Ve Pekin bu şehirlerden biri. Bu kentin 2030'da yaklaşık 27.706.000 gibi bir nüfusa sahip olması bekleniyor.
Kinki M.M.A. (Osaka) - Japonya
Nüfus: 19,222,665)
Osaka, Japonya, bugün büyük bir nüfusa sahip ancak 2030 yılına kadar ancak 19.976.000'ya çıkması bekleniyor. Kentin nüfusu, düşük doğum oranları nedeniyle son birkaç yıldır düşüyor. Bununla birlikte, Osaka'nın yabancı nüfusu da artıyor.
Karaçi - Pakistan
Nüfus: 15,741,406
Pakistan'ın ekonomik ve endüstriyel başkenti olan Karaçi, yükselen bir kent. Karaçi Limanı ve Port Bin Qasim, Karaçi'nin ulaşım ve ticaret endüstrisine yardımcı oluyor. Karaçi'nin nüfusunun 2030 yılına kadar 24.838.000 olması bekleniyor.
Chongqing, Çin
Nüfus: 15,354,067
Yangtze Nehri'ne yakınlığı göz önüne alındığında, Chongqing, güneybatı-orta Çin'in önemli bir liman şehri ve endüstriyel merkezi. Şehir kömür, doğalgaz ve çeşitli mineraller açısından zengin doğal kaynaklara sahip; ek olarak demir, çelik ve diğer üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bu kaynaklar ve endüstriler ülkenin dört bir yanındaki işçileri bu şehre çekiyor.
Buenos Aires, Arjantin
Nüfus: 15,057,273
Arjantin'in başkenti Buenos Aires, turizm, finans ve imalat olmak üzere ülkenin ana sanayisi için önemli bir şehir. Bununla birlikte, yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranları nedeniyle şehrin nüfusunun 2030 yılına kadar ancak 16.956.000'e yükselmesi bekleniyor.
İstanbul, Türkiye
Nüfus: 14,967,667
Tarihe ev sahipliği yapan İstanbul, hem turistik gezilerin hem de Türkiye ekonomisinin başkenti. İstanbul'un yeni havaalanı yılda 150 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.
Kolkata (Calcutta), Hindistan
Nüfus: 14,755,186
Kolkata, Doğu Hindistan'da, Bangladeş sınırının yakınında bulunuyor ve aynı zamanda Batı Bengal eyaletinin başkenti. Şehrin hükümet tarafından işletilen ve yerel halka hizmet eden toplam 14 üniversitesi var.
Lagos - Nijerya
Nüfus: 13,903,620
Lagos, Nijerya'nın ticaret sermayesi ve aynı zamanda Afrika'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri. BM, Lagos'un nüfusunun 2030'da 24.239.000'e yükseleceğini tahmin ediyor.
Manila - Filipinler
Nüfus: 13,698,889
Filipinlerin başkenti Manila, bankacılık ve ticaret endüstrileri ile tanınıyor. Manila Limanı, Filipinler'in denizcilik sektörüne hizmet eden en büyük liman.
Rio de Janeiro - Brezilya
Nüfus: 13,374,275
Rio de Janeiro'nun iklimi, yılın her mevsiminde keyifli oluyor. Ancak şehir özellikle sıcak aylarda kalabalıklaşıyor. Copacabana plajı, şehrin en kalabalık yerlerinden biri; yerli ve yabancı turistlerle dolu.
Guangzhou , Guangdong - Çin
Nüfus: 12,967,862
Hong Kong'un kuzeybatısında, Pearl River'da bulunan Guangzhou, Çin'in üçüncü büyük şehri. Kalabalık liman şehri olan Guangzhou, Çin'in en büyük ticaret ve üretim merkezlerinden biri.