Sağlıklı beslenmede yeşilliklerin etkisi ve kurtarıcılığı yadsınamaz. Evde yiyecek hiçbir şey yoksa bile haşlanmış kurubaklagiller ile veya lor peyniri ile bir salata her zaman hayat kurtarır. Benim mutfağımda tüm sebzelerin yeri ayrı ama yeşilikler apayrı. Öte yandan, yeşillikleri saklamak en zor şeylerden biri oluyor...

Yeşillikleri seviyoruz; iyi, hoş ama her seferinde o yıkamak yok mu, insanı mahvediyor. Hatta çoğu zaman sırf bu yüzden yeşillik almıyoruz, salata yapmıyoruz.

Ben size kendi yöntemimi biraz anlatmak istiyorum. Bu şekilde her zaman elimin altında taze ve temiz yeşillik oluyor. Salata yapmak sadece üç dakikakımı alıyor.

Ben haftada bir kez yıkama/kurutma işlemi yapıyorum. Bu beni tüm hafta idare ediyor. Pazardan aldığım tüm kıvırcık, roka, maydanoz, nane gibi yapraklı sebzeleri aldığım gün yıkıyorum. Yıkarken suyuna ekstra birşey eklemiyorum çünkü bunların hepsini ben organik alıyorum. Normal tarım alınırsa suyuna karbonat veya sirke koymak da yeşilliklerin temizlenmesine yardımcı olabiliyor.

Benim sebze kurutucumun haznesi büyük. Alırken özellikle böyle seçmiştim. Tüm yeşilliklerimi sebze kurutucusunun içinde yıkıyorum. Böylece iki ayrı işi tek uğraşa düşürmüş oluyorum. Suyun içinde yıkayıp beklettikten sonra kurutuc içindeki süzgeçte süzüp, hemen kurutuyorum.

Bu esnada hava almayan, devamlı kullandığım bir yeşillik saklama kabının içine temiz beyaz bir bez seriyorum. Bu bez, hafta boyunca oluşacak nemi alıyor ve yeşilliklerin solmasını, çürümesini engelliyor.

Bezin beyaz yani boyasız olmasına, eski bir tekstilci olarak özellikle dikkat etmenizi öneririm. Kağıt havlu da gıda temasına uygun olmadığı için kullanmıyorum.

Yıkayıp kuruttuğum tüm yeşillikleri bu kaba yerleştiriyorum ve bohça gibi üstünü de kapatıyorum.

Ağzını kapatıp bu şekilde buzdolabında saklıyorum. Tüm yeşillikler 10 gün kadar çıtır çıtır kalıyor.

Bu kaba sığmayan maydanoz, roka gibi yeşillikleri de aynı metodla yıkayıp kurutup beyaz beze sarıp büyük marketlerde satılan buzdolabında sebze saklama poşetlerine koyuyorum. Bu yöntem 10 gün kadar tutmasa da 6-7 gün mutlaka taze tutuyor.

Elimizin altında hazır yıkanmış, taze sebze tutmak mutfakta pratikliği çok arttıran bir şey. İşten gelince hazır salata, dışarı çıkarken yanınıza kavanoz salata yapmak için ideal. Kavanoz salata yapmanın detaylarını ve inceliklerini de haftaya anlayacağım.

Şimdilik herkese sağlıklı, mutlu ve şekersiz bir hafta dilerim.