İstanbul'un en iyi 5 Fine Dining Restoranı

Biliyorum, hepimiz eve kapandık, sıkıldık, bunaldık, kendimizi dışarı atmak yeni tatlar deneyimlemek, yeni yerler keşfetmek istiyoruz. Ve biliyorum ki bu durum hayatımızın sonuna kadar devam etmeyecek. O yüzden bu süreçte de ruhumuza ve bedenimize yatırım yapmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pandemi yasaklarından sonra hemen dışarı çıkıyoruz ve şık, lezzetli yemekler, iyi servis ve kaliteli müziklerle kendimizi şımartabileceğimiz İstanbul'un en iyi 5 fine dining restoranlarını sizin için listeledim.
Spago İstanbul
Bomonti'de St. Regis'in terasında yer alan Spago, Oscar törenlerinin aşçısı ünüyle bildiğimiz Wolfgang Puck imzası taşıyor. Spago menüsü, Amerika, Asya ve İtalyan mutfaklarından esintiler taşıyor.
Taş fırın pizzaları, meze ve el yapımı makarnaları gibi lezzetler de yer alıyor. ''Bademli Somon'' ve ''Dağ Mantarlı Pizza'' benim en sevdiğim lezzetleri. Bu güzel restoranı deneyimlemenizi öneririm.
(Harbiye, Mim Kemal Öke Cd. No:35, 34365 Şişli/İstanbul)
+90 212 368 08 08
Mikla
Mehmet Gürs imzalı Mikla; vizyoner, rafine yemek, güzel İstanbul manzarası, modern yemek sunumları ve kaliteli müzikleri ile hem yerel hem de dünya çapında kendini kanıtlamış bir restoran. '' Tam Buğday Mantı'' ve ''Tencereden Kuzu'' tabakları benim favorim. Harika servis ekibi! Harika aşçılar!
Günün sonunda verdiğiniz paranın hakkını veren bir restoran. Asla pişman olmayacaksınız. Mikla 2015 yılından beri ''Dünyanın en iyi 50 restoranı'' içerisinde yer alıyor.
(Asmalı Mescit, The Marmara Pera, Meşrutiyet Cd. No:15, 34430 Beyoğlu/İstanbul)
+90 (212) 293 5656
Neolokal
Neolokal, Maksut Aşkar imzası taşıyan, İstanbul'un en iyi fine dining restoranlarından biri. Maksut Şef'in, gastronomiye bakış açısını, unutulmuş geleneksel tatları modernize etmek ve toprağa saygı olarak yorumladığını biliyoruz. Bu düşünceyi, Neolokal'in menüsüne baktığınızda çok net bir şekilde görebilirsiniz. Galata Salt'ın terasında bulunan Neolokal, klasik Türk mutfağında bulunan yemekleri, modern bir şekilde yorumluyor.
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