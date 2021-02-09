İstanbul'un en iyi 5 Fine Dining Restoranı

Biliyorum, hepimiz eve kapandık, sıkıldık, bunaldık, kendimizi dışarı atmak yeni tatlar deneyimlemek, yeni yerler keşfetmek istiyoruz. Ve biliyorum ki bu durum hayatımızın sonuna kadar devam etmeyecek. O yüzden bu süreçte de ruhumuza ve bedenimize yatırım yapmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pandemi yasaklarından sonra hemen dışarı çıkıyoruz ve şık, lezzetli yemekler, iyi servis ve kaliteli müziklerle kendimizi şımartabileceğimiz İstanbul'un en iyi 5 fine dining restoranlarını sizin için listeledim.