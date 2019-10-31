Konserve yaparken neye dikkat etmeli?

Mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri konserve yapmak. Ev yapımı konserve tüketimi hem ekonomik hem sağlıklı ancak doğru şekilde işlem görmediği zaman tehlike oluşturabilir. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor öğrenelim.

Konserve yapmanın püf noktaları

  • İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin evde konserve yapmanın püf noktalarını ve lezzetli kış konserve tarifleri paylaştı. 

  • 1. Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin: Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir.

  • 2. Isıya dayanıklı cam kullanın: Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir.

  • 3. Cam kavanozları kaynatın: Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir.

  • 4. Steril ortamda işlem yapın: Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin.

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