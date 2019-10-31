Konserve yaparken neye dikkat etmeli?

Mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri konserve yapmak. Ev yapımı konserve tüketimi hem ekonomik hem sağlıklı ancak doğru şekilde işlem görmediği zaman tehlike oluşturabilir. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor öğrenelim.