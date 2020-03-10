Malezya mutfağı: Deneyebileceğiniz 15 klasik yemek

Malezya farklı ırkların ve geleneklerin birleşim noktası olan rengarenk bir ülke; bu yüzden mutfak geleneklerinin bölümlere ayrışmış şekilde ülke dahilindeki topluluklara göre şekillendiğini düşünebilirsiniz – Hint, Çin, Malezya mutfağı gibi. Ancak gerçek şu ki Malezya mutfağı, tüm bu kültürlerin bir füzyonu ve Asya mutfağını en iyilerinden biri.

İşte size Malezya mutfağının denenmesi gereken en klasik yemeklerinden 15’i

Nasi Lemak

Malezya’nın ulusal yemeği. Nasi pirinç anlamına geliyor, Lemak ise zengin ya da lezzetli olarak çevriliyor. Pirinç, hindistancevizi sütü, pandan yaprakları ve diğer baharat türleri ile suda kaynatılıyor.

Nasi Lemak, sambal (karides ezmeli bir acı sos),kurutulmuş ançüez ve kavrulmuş yer fıstığı ile servis ediliyor. Garnitür olaraksa genelde yumurta, tofu, kalamar, kızarmış tavuk vs. tercih ediliyor.

Assam Laksa

Bu yemeğin tadı, son derece yoğun bir noodle çorbası ile bol soslu bir noodle yemeği arasında gidip geliyor. Farkı yaratan ise Laksa sosu; Assam Laksaları birbirinden ayıran temel öğe, bu sosun hazırlanış biçimi. Laksanın birçok çeşidi var; ancak Assam Laksa, kalın pirinç noodle’ları ve harika bir acı-tatlı balık sosu ile en meşhuru.

Curry Mee

Bir diğer tipik Malezya yemeği de Curry Laksa olarak da bilinen Curry Mee. Bir tür Malezya, Çin, Tayland ve Hindistan karışımı düşünün. İşte Curry Mee tam olarak bu. İçerisinde klasik olan her şeyi (örneğin fasulye filizi, karides, balık, tavuk vs.) içerebilen, yalnızca kültürel bir karışımın getirebileceği aromalara sahip – hindistancevizi sütü, sambal, nane ve köri – ilginç bir tabak.

Roti Canai

Dahl (mercimek) ve köri ile servis edilen bir tür gözleme. Hint mutfağından izler taşıyan Roti Canai, Malezya’da sabahların popüler bir yiyeceği. En iyi Roti Canai deneyimi ise hamurun gözler önünde açıldığı sokak tezgahlarında yaşanıyor.

Murtabak

Ülkeye Tamil Nadu bölgesinden Hint Müslüman tüccarlar tarafından getirilen popüler bir lezzet. Tıpkı doldurulmuş pankekler gibi, içerisinde yumurta, soğan, baharat çeşitleri ve kıyma et bulunuyor. Aynı şekilde dahl ve köri ile servis ediliyor.

Nasi Biryani

Bu yemek, Nasi-Kandar olarak bilinen Mamak restoranlarında bulunuyor. Mamak, Malay Hintler topluluğuna deniyor. Bir Nasi-Kandar’a gidip biryani pilavı, kızarmış tavuk gibi yemekler istediğinizde, üzerlerine farklı soslardan almayı unutmayın. Malezya mutfağının en zengin aroma patlamalarından birini tadacağınıza emin olabilirsiniz.

Hokkien Mee

Hokkien Mee, Malezya ve Singapur’da son derece yaygın bir yemek; ancak en özel çeşidini Kuala Lumpur’da bulacaksınız. Hokkien Mee, koyu, yoğun soya sosu ile kalın noodlelardan yapılan bir yemek. İçerisindeki soya sosu miktarı yemeğin çok tuzlu olacağını düşündürebilir; ancak tuz dengesi, şaşkınlığa uğramanıza sebep olacak.

Char Koay Teow

Char Koay Kak, Malezya’nın önemli sokak yiyeceklerinden biri. Çin etkisinin hissedildiği bir lezzet. Pirinç noodle’larının, yüksek ateşte soya sosu, yağ, istiridye sosu, yumurta, fasulye filizleri, karides, Çin sosisi vs. ile sotelenmesiyle hazırlanıyor. Bir miktar isle, dokuların ve aromaların mükemmel bir karışımı.

Char Koay Kak

Eğer Char Koay Teow hoşunuza gittiyse, Char Koay Kak’a da bayılacaksınız. Bu yemekte pirinç noodle’ları yerine pirinç keki küpleri kullanılıyor. Yemeğin dokusu bir harika.

Chee Cheong Fun

Kanton Çin mutfağının ülkedeki temsilcisi olan Ipoh şehrinin tipik bir yemeği. Rulo halinde prinç noodle’larından yapılan bu yemeğin dokusu o kadar güzel ki ipek gibi görünüyor. Ayrıca yemeğin hazırlanış şekli de ayrı bir sanat; bir sokak tezgahının önünde yerinizi kapın ve bu nefis manzarayı izleyin.

Durian Goreng

Durian meyvesi ile yapılan bu kızarmış hamurları sevmeme gibi bir ihtimaliniz yok – ilk tadışta aşk. Ağzınızda eriyen peynirin lezzeti başınızı döndürecek. Cempedak, jackfruit ya da muz kullanılarak da hazırlanıyor.

Otak Otak

Muz yaprağına sarılmış balık ezmesi – buharda pişirilmiş ve ızgaralanmış. Malezya, Singapur ve Endonezya’da bulunan son derece leziz bir atıştırmalık. Birçok çeşidi mevcut, sarımsı bir ezme ya da beyaz ezme, daha kuru ve ince ya da nemli ve kalın, manyok nişastası, hindistancevizi sütü, mısır unu ile, muz yaprağına ya da hindistancevizi yaprağına sarılmış şekilde.

Apam Balik

Bu tatlı pankek, Malezya, Endonezya, Singapur ve Bruney’de oldukça yaygın; ancak ismi, ülkeye ve bölgeye göre değişiyor – mesela Apam Balik, Murtabak Manis, Terang Bulan, Ban Chang Kuih vs. İsim değişiyor olabilir; ama pankekin lezzeti asla değişmiyor.

Cendol

Güneydoğu Asya’nın en popüler tatlılarından biri – özellikle de Malezya, Singapur ve Endonezya’da. Pirinç ve pandan unundan bir tür yeşil noodle ile servis edilen bu hindistancevizi sütü-palmiye şekeri karışımı, başta biraz şaşkınlığa sebep olabilir; çünkü süsleme için kullanılan malzemeler oldukça sıra dışı – pişmiş fasulye mesela.

Teh Tarik

Teh Tarik, masala chai gibi görünüyor; hatta hazırlanışında kullanılan yöntemler bile son derece benzer. Ama Hint çayının bu güneydoğu Asya versiyonunda büyük fark yaratan bir nokta var: konsantre süt.

Kaynak: foodandroad.com/