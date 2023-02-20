Margarin ne zaman icat edildi

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III. Napolyon halkı ve orduyu besleyecek bir yağ bulunması için yarışma düzenledi. Fransız kimyager Hippolyte Mege-Mouires 1870'lerde "İnci tanesi beyazlığında" diye nitelendirdiği margarini bularak ödülün sahibi oldu. Yunanca adıyla "Margaran" inci anlamına geliyordu.
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TEREYAĞI İSTEYENE MARGARİN VERİLİYORDU
Ucuz margarin tereyağından daha az lezzetli olsa bile uygun olduğu için çok talep gördü. Ancak margarin 1880'lerde uluslararası bir sorun haline geldi. Çünkü tereyağı isteyen kişilere aslında margarin satılıyordu.
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YASALAR ÇIKMAYA BAŞLADI
Bazı ülkerde kolayca benimsenen margarin diğer ülkelerde sınırlandırılmaya çalışıldı.
Süt endüstrisinin talebi üzerine ABD'de 1886'da Margarin Yasası çıkarıldı. Yasaya göre margarini, tereyağından daha pahalı satmak isteyenler daha fazla satış vergisi ve lisans ücreti ödeyecekti.
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MARGARİN YASAKLANDI
Birkaç eyalet daha fazla ileri gitti ve margarin üretimini yasakladı.
Kanada'da yine 1886'da margarin tamamen yasaklandı. 1948'de bu yasak kaldırıldı ancak renkli margarin satmak yasa dışı olarak kabul edildi.
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RENK KISITLAMASI GELDİ
Margarin satışını korumanın ana yolu rengini kısıtlamak olduğu sonucuna varıldı.
Margarin doğal yapısı gereği beyaz veya inci rengi gibi gözükür. Yasalara göre margarine yapay renklendirici eklenmesi çoğu ülkede yasaklandı. Renklendirme yasağının yaygınlanmaşması neredeyse 100 yıl sürdü. Örneğin Avusturalya'da 1960'lardan sonra margarin satmak yasal hale gedi.
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