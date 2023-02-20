Margarin ne zaman icat edildi

TEREYAĞI İSTEYENE MARGARİN VERİLİYORDU

Ucuz margarin tereyağından daha az lezzetli olsa bile uygun olduğu için çok talep gördü. Ancak margarin 1880'lerde uluslararası bir sorun haline geldi. Çünkü tereyağı isteyen kişilere aslında margarin satılıyordu.