Var olmayan ama ünlü bir restoranın hikayesi

Butler, açtığı restoran için bir web sitesi hazırlıyor, sosyal medya hesapları açıyor. Restoran ismi ise The Shed (Kulübe). Yalnız ortada bir sorun var; böyle bir restoran aslında yok! Bu, tamamen Butler'un bir oyunu. Ancak oyun öyle bir hâl alıyor ki insan hayrete düşürüyor!