Yazın tok tutan 20 sihirli besin

Her yemeğin yanında 5 dal maydanoz: A, C ve E vitamini kaynağıdır. Yemeklerin yanında yenen 5-10 dal maydanoz, günlük C vitamini gereksiniminin 1/3’ünü karşılamaktadır. İdrar söktürücü ve ödem atıcı etkisi bulunmaktadır.