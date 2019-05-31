Yazın tok tutan 20 sihirli besin

Yoğurt ya da ayran: Protein ve kalsiyum içeriği yüksek besinlerdir. Yüksek kalsiyum dokulardaki yağlanmayı azaltmada etkindir. Bol naneyle, dereotuyla ve salatalıkla yapılmış bir cacığın hem posa içeriği yüksek olur hem de dereotuyla beraber daha fazla kalsiyum içerir.