Bitlis'in büryan kebabı 4 asırlık handa ziyaretçilere sunuluyor

Yıllardır tarihi bir mekanda hizmet vermeyi hayal ettiğini anlatan Baydur, "Turistlerin bu yerleri sevdiğini ve buraya ilgi göstereceklerini biliyorum. Burayı yeni açtık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Böyle bir yerde yemek yemenin farklı olduğunu söylüyorlar. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler fotoğraf çekiyor. Tarihi bir yerde yöresel büryan ve avşorumuzu insanlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. dedi.